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Leica D-Lux 8新支援DNG後製空間大 輕裝踏上旅途

【明報專訊】攝友們暑假外遊，未必滿足於手機拍攝，但又不想帶着幾公斤重的全片幅長短炮，頂着烈日「寓健身於旅遊」，一些機身輕巧又功能齊備的隨身相機、無反相機便最適合不過。Leica、Panasonic及Fujifilm近期都有新作，兼備畫質與輕巧靈活，讓攝友們拍攝出具自我風格的照片。

Leica D-Lux是一個很獨特的相機系列，雖然貼上紅點標誌，實際上卻是從Panasonic LX系列「重新包裝」，規格大同小異，價錢卻比「姊妹機」貴不少，似乎不甚抵玩；然而自2003年首款D-Lux問世以來，21年來系列長賣長有，證明Leica調控的「奶味」深得用家歡心，並不能單靠規格來衡量。

全新推出的Leica D-Lux 8，單看規格同樣不見吸引。它配置2100萬像素的4/3吋CMOS感光元件，內置Leica DC Vario-Summilux 10.9-34 f/1.7-2.8 ASPH. 變焦鏡頭，等效焦距24-75mm。如此規格，跟2018年推出的Leica D-Lux 7及Panasonic LX100 II一模一樣。

Ｑ系精簡操控 無縫連Leica App

看相機正面，7、8代分別不大，不過今代機身換上菱形紋理，復古味道更強，手感亦更有質感。機頂及機背則會發現更多改動，不但觀景器與屏幕都有升級，更棄用了Panasonic相對繁複的按鍵分佈，換上Leica Q系列的精簡佈局，按鍵大幅減少，操作邏輯更直觀流暢，讓用家更簡單地以單手操作，專注拍攝。新機與其他Leica旗艦機一樣，可無縫連接Leica FOTOS手機程式，從而遙控拍攝及無線傳輸影像。Leica D-Lux 8亦是系列中首款支援DNG格式的相機，為後製提供更大的調整空間。

除了附贈小型閃光燈外，Leica還同步推出一系列需另購的D-Lux 8專屬配件，包含手柄、肩帶、腕帶、皮革保護套等。對於Leica迷而言，增添了自動鏡頭蓋、快門按鈕，以及腰包、斜背包、裝備袋等各類相機包，不單大大提升「顏值」，也令D-Lux 8更方便攜帶，snapshot時更得心應手。

隨着近年文青相機受追捧，Leica D-Lux 8售價也高開$14,500，比上代再貴一點。不過第8代回歸品牌純粹的拍攝理念，不論是攝影愛好者還是追求文青味的用家，都是值得考慮的輕便相機。●

Leica D-Lux 8

感光元件：2100萬像素4/3吋CMOS

等效焦距：24-75mm

光圈：F1.7-F2.8

屏幕：3吋觸控式LCD

儲存：SD Card

其他：電子觀景器、藍牙5.0、Wi-Fi、USB Type C、HDMI micro

體積：120.2×69.2×61.7mm

重量：約397g（連電池及記憶卡）

售價：$14,500

查詢：2385 0118（Leica）

文：JJ

編輯：布偉倫

美術：謝偉豪、朱勁培

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電郵：feature@mingpao.com

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