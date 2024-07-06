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飲食

奢華會所新派手工菜 脆皮百花雞香滑彈牙

【明報專訊】中環新開的尊貴會所Club C+，由著名設計師梁志天設計，以黑、橙和綠色為主調，儒雅摩登的格調搭配意大利高級家具；花藝則由著名花藝師Gary Kwok操刀，充滿禪味，牆上懸掛多幅中國當代藝術家名作，整體設計盡顯低調奢華風，簡約卻蘊藏涵養。

Club C+提供餐飲服務，主打精緻手工中菜，由曾於ViuTV節目《準時開飯》亮相的行政總廚陳定邦（Angus）主理。創意多多的他，分享自己花了半年時間研究創作新菜式。亮點之一為雪裏紅脆皮百花雞，此乃手工古法粵菜百花雞的變調版，「傳統用蒸，我改為炸，更加香口」。他以本地泰安雞入饌，因其皮薄肉滑和雞味濃，十分適合做此菜。他先將雞起皮，去骨，雞肉切成雞蓉，拌入蝦膠和雪菜粒，「雞肉和蝦膠的比例，7比3的口感最好。雪菜又叫雪裏紅，用它本身的鹹鮮味調味」。將拌勻的雞蓉鋪在雞皮上，雞蓉面沾麵包糠，以160℃油溫炸至金黃香脆，最後撒下炸雪菜葉。雞皮薄脆，麵包糠酥脆，富層次感，而雞蓉鹹度剛好，香滑又彈牙，充滿雞和蝦的鮮味。

夏威夷黑岩鹽海東星出色

燉湯亦出色，每款湯品平均燉4小時以上，其中淮杞黑蒜花膠燉螺頭湯，將本地黑蒜、4頭鴨巴肚花膠、美國螺頭等材料燉6至7小時，火候十足，本地黑蒜特別香甜。至於鱘龍魚子北海道海膽水晶蝦球，選用越南虎蝦，肉質特別爽甜，搭配北海道海膽、法國5年鱘魚子醬和自製海膽蝦汁，濃而鮮香。蒸魚也是Angus的拿手菜，其中拍薑夏威夷黑岩鹽海東星深受歡迎。將海東星斑去骨起肉，魚肉切件，放上薑、葱等材料，蒸2分鐘至八成熟左右，隨即淋上滾油，借助油的熱力及蒸氣餘溫令魚肉剛熟透，這既能保持魚的原味，肉質亦特別幼滑。吃時，他建議灑少許微鹹的夏威夷黑岩鹽，瞬間提升魚鮮味。

要品嘗Angus的手勢，同時對會所感興趣的話，Club C+就打破一般會員制的常規，提供免入會體驗的機會！負責人Nicholas分享，會所名為C+，取諧音「私家」的意思，希望為會員提供私家空間，放鬆心靈。「所以我想讓客人先試過，喜歡這裏輕鬆私密的氛圍，才做會員。」任何新客均可在網上預約免入會體驗，不限日子及時段，亦可預定這裏的中菜，還有專人介紹會所理念及設施，緊記免入會體驗只限第一次預約，合心水的話可加入成為會員。●

Club C+

入會方法：1年個人會籍年費$30,000，每月提供$1000消費額供會員該月在會所內享用；另設鑽石卡、黑卡兩種個人永久會籍，會費分別為20萬元及8萬元

地址：中環都爹利街13號樂成行M1樓

查詢：2550 2022

網址：inline.app/booking/clubcplus/central

註：另加一。逢周日休息，大部分菜式須2天前預訂

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