鑑玉賞瓷品畫 巧藝中細味美好風光

鳳凰白玉：死白非完美 帶斑紋為佳

白玉帶沁鳳凰屬古玉收藏界趨之若鶩的門類。一般來說，翡翠常用來製作首飾佩戴在身上，而白玉則多數用作擺設。這門類的藝術品在中國有源遠流長的歷史。玉質如脂是對上等白玉的形容，因為品質優良的白玉表面光滑細緻，「脂」是指其色澤，好像新鮮切割出來的肥羊肉，故也稱作「 羊脂玉 」。不過，收集白玉並不是盲目追求純白色，因人為才會有「完美」的白色，玉中的色彩分佈才是醉人之處。例如此款白玉帶沁鳳凰內，有白、褐色的沁斑，斑紋分佈渾然天成，非工匠能更改。

白玉堅硬度極高，在古代僅有的工具下要琢磨出細節，技術相當高超。此品中的鳳鳥用圓雕手法琢磨，展示棲息的臥姿。其體態豐腴，頭部微微上昂，勾喙，雙眼圓睜，長眉，頂有翎羽拖至腦後，翎末端浮雕為如意形。其羽翼、胸前鱗片狀的羽紋，更是展現難度之處。單單這幾個部分的雕工已是鬼斧神工，若工匠稍有差錯，便等於親手毁滅一片好玉。

光潔質感生動造型 用手品鑑

品鑑白玉的其中一個方法是觸感，在專家陪同下，以手指頭感受它是否打磨光潔，感受整個藝術品的生動造型。此品玲瓏小巧、線條流暢，摸上手能感受其安詳中的動感，維肖維妙。白玉握感細滑，既可遠觀又能把玩，是其玩味所在。

古玉紋飾也有潮流。鳥首至羽毛間細緻遒勁的刻工與玉鳥均衡靈巧的造型，是漢玉風格的典型，存世不多。拍賣行表示，鳳鳥紋一直是華夏民族最愛，兩周至兩漢時期流行雕有具象與抽象龍鳳紋的玉片。相傳西漢時期開國君主劉邦在神鳩協助下逃過項羽追殺，因而漢代以美玉雕琢鳩鳥裝飾杖頂，象徵帝王具有神靈法力。白玉帶沁鳳凰的工匠似乎把漢代玉工匠對猛禽喙部、眼部的特徵和鳩的肩頸部羽紋「移植」和運用到此款鳳凰造型上。今天的品鑑者，或許會從鳳凰的身上感受到自由自在、任意飛翔的美好。

瓷器筆筒：清雅杜甫遊春圖

瓷器不一定是巨大的花瓶。一款來自清雍正的墨彩「杜甫遊春」圖筆筒是體積較細而實用的瓷器珍品。此品曾獲香港竹月堂珍藏。「大清雍正年製」六字三行楷書款讓我們知道藝術品的年代。雍正是個節儉的人，其性格影響所制訂的國策以及收藏方向。筆筒是工務上必定用到的東西，其設計亦以實用為主。

筆筒設計簡單，採直筒造型，胎體厚重堅硬，胎質細潔堅致，釉質光潤，觸手柔膩，耐用度高。瓷器材質展現了水墨國畫的精髓，意韻無窮，為雍正時期案頭的佳品。

拍賣行表示，此筆筒外壁描繪「杜甫遊春」的構圖，「詩聖」杜甫與另一高士頭戴斗笠，騎驢行於水中；畫面上人物互動，想像空間豐富。此器紋飾以墨彩繪畫，人物臉部細節以淡刷紅彩點染。在圓筒上作畫並不容易，需精密計算比例，在瓷器上繪畫後為防脫色，須經800℃左右的低溫彩爐烘燒，工匠亦須考慮經烘燒後的墨彩色調變化。然而此作有如在宣紙上以墨筆作畫，筆觸自然輕靈，圖畫構圖景致錯落有致，畫意清雅、空靈飄逸，看畫時讓人有放空喘息的空間。

這種高士出行圖，是古代器物常見主題，元明清時期的瓷器、琺瑯器、金銀器、漆器常有刻繪。而「杜甫遊春」是宋元時期頗盛行的繪畫主題，構圖離不開酒醉的「詩聖」杜甫騎驢賞春。而在筆筒上描繪山水高士圖的數量極稀少，傳世品大多與仿木紋搭配。

當代畫:《新居》滿載新希望

古代品器類珍品講究材質和工藝，而在細賞當代藝術畫作時，畫家背景也會影響作品的意義和價值。拍賣行表示以吳冠中的《新居》為例，它是藝術家1972年的作品，1980年代曾在本港拍場亮相，曾刊於《吳冠中全集：第二卷》，在拍賣場上非常受注視。當時內地正值文化大革命，1972年時解除了長達6年的繪畫禁令。吳冠中從河北農村李村回到北京與家人團聚，時局動盪即將完結，為藝術家帶來樂觀情緒，讓吳冠中把禁畫6年累積的能量傾注到自由的創作中，進入1970年代的個人藝術黃金時期。他擺脫意識形態的泥淖，將精力集中在風景畫上，遊歷海內外，體驗和捕捉各地風光。

品鑑吳冠中作品的一個要點，是要看他的回憶錄等著作，才可了解其創作時的處境和心情。北京是他後來重要的生活居所。吳冠中雖然表面上畫的是風景，但作品真正的主題是他自己的人生故事和對生活的百感情愁。他曾於《而立與不惑——五十至七十年代生活雜記》中回憶：「1972年，我回到北京，打開鎖了多年的宿舍，老伴和插隊的孩子們陸續返回。我在自己的家裏作起畫來，不必再提心吊膽，新作品又一批批誕生了。」《新居》便誕生於此時。

畫中的「新居」並非現實生活中的「新房」，作品洋溢的是藝術家歷經苦難，重回故居、如獲新生的喜悅。畫面中平直的磚房、雕花的宅門以及瓜藤是典型的中國北方宅景。畫中建築與他另一作《龍鬚島山村》中的景色呼應，均記錄了北方民間生活的樸實一面。《新居》通篇以熱情純厚的色彩，渲染歷盡千帆，卻滿載希望的成熟心境。

由下而上 景物遞進層次豐富

拍賣行認為，《新居》在吳冠中生命中，為其坎坷人生磨難畫下句號，同時成為充滿自由與希望的「新生起點」。《新居》除了在市場上屬中國當代藝術史一件重要創作，也是一段重要的歷史紀錄，在風起雲湧的歲月中點亮吳冠中的守候、不懈的藝術希望。構圖方面，他刻意選擇仰視，將門前盛放的花叢安排為前景，佔據三分之二的畫面，由此延伸至後方的白牆、木質雕花門窗房舍。看似平凡的生活景物是他內心最深刻、極崇高的仰望和最珍視的東西。景物遞進的安排帶來豐富視覺層次，觀賞時視線可由下而上，初見近景竹籬和藤蔓，展現不屈的生命力量，再發現紫色風信子隨風搖曳，從蒼綠枝葉而出。

文：呂一心

編輯：布偉倫

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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