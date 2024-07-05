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開眼 玩樂擴志

沙嶺薑啡 大蕉蛋糕 小店進駐撐本地農作

【明報專訊】聯和市場往日聚集各式檔販，售賣新鮮食材；今日的「聯和趁墟」雖然不再以街市為主要用途，但場內仍有小店以本地食材入饌，出售本地漁農產品，連結城鄉，呼應市場歷史。

黑啡襯托薑甜 愈飲愈順喉

來自上水的咖啡店Let It Be，選址聯和趁墟開設第一間分店。有別於上水店的低調風格，粉嶺店採用活潑的橙紅色裝點店舖，為市場注入生氣。本身在北區長大的老闆Dannis分享，以往在上水店舉辦不少與本地農業相關的活動或展覽，留意到不少人對本地農作物卻步，認為價格較高，買完不懂得怎樣煮才能發揮到食材最大的價值，「作為負責煮食的中間人，我們就想將本地農作物呈現給客人」，所以他以本地農作物創作飲品與甜點，讓顧客更了解本地農作物的特色。例如薑汁咖啡，選用本地沙嶺孖記農場的薑榨成汁，混合黑咖啡並以黑糖調味；大概是選用的薑夠鮮嫩，入口不覺辛辣，反而在黑咖啡襯托下滲出些許甜味，愈飲愈順喉。甜點方面，推薦本地香蕉磅蛋糕，蛋糕鬆軟，本地大蕉與朱古力的甜味在口腔交織，不消一會兒就吃畢！Dannis透露正在研發以本地農作物製作的冬瓜茶和火龍果蛋糕，帶來更多本地農作物的新鮮滋味。

本地寶石魚油脂豐盈

推廣本地漁業與蔬菜的魚類統營處與蔬菜統營處，亦在聯和趁墟開設第二間門市，帶來多款本地魚與蔬果產品。在這裏可買到獲「優質養魚場計劃」認證的養魚場出品，其中最受歡迎的一款是油脂豐盈的寶石魚，魚骨不多，用陳皮清蒸已可嘗出魚肉鮮味；今年新出的預製菜「真．櫻桃木煙燻黃鱲鯧」在美食節大受歡迎——市面上的煙熏魚多來自澳洲、日本，少見本地品種，而且採用櫻桃木而非香精熏魚，用料天然，香氣也較突出，簡單用氣炸鍋或焗爐加熱就可享用。蔬果檔除了可找到小量本地直送的蔬果，還有以本地蔬菜、菇菌製作的蔬菜麵，本地復育的稻米「花腰仔」和以本地蛋製作的蛋卷等。

Let It Be

地址：粉嶺聯和道51號14至16號舖

Instagram：@letitbe.sheungshui

FVMO魚蔬統營處

地址：粉嶺聯和道51號7至8號舖（魚檔）、4號舖（菜檔）

網址：www.fmo.org.hk

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