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開眼 建築

鋼鐵巨獸在倫敦：歌頌未來的機械美學

【明報專訊】在過去20年間，倫敦金融城（City of London）新建許多高樓大廈，大大改變了倫敦天際線。倫敦人戲稱為「芝士刨（Cheesegrater）」的利德賀大樓（Leadenhall Building），以及「酸瓜」瑞士再保險大廈（The Gherkin）便是新天際線的代表，亦是英國高技派（high-tech）建築運動近60年努力的成果。其中，1978年設計的油井大廈（Lloyd's Building）宛如一台機器，把工業元素引進保險交易所，變成高效能的甲級寫字樓，比英國建築大師霍朗明（Norman Foster）設計香港中環匯豐總行大廈還要早一年。

芝士刨、酸瓜、油井現金融城

高技派建築以高效能、節約材料和創新設計見稱，為工業和商業建築提供了經濟實用的設計方案。以油井大廈為例，結構以鋼鐵及輕鋁物料為主，且不加修飾地外露。此外，象徵「風火水電」的機械和管道空間（service space）會放置到可用空間（saleable area）之外，顧名思義是通常剩下來的角落，讓承保的交易場地（underwriting room）可以在不影響結構下隨意改動室內空間，以迎合時代需要。

高效能建築講求節約能源，例如為室內空間引入自然光和鮮風，在工業發達的1960年代末，深受在城市以外的偏遠地區開設廠房的工業家歡迎。霍朗明和羅傑斯（Richard Rogers）聯同Wendy Cheesman及Su Brumwell，在1963年成立Team 4建築事務所，承接各式各樣的工廠、船廠改建，以及碼頭建築項目，而他們的成名作是為英國西南部斯溫頓（Swindon）的電子製造商設計集辦公及廠房於一身的方案、如今已拆卸的Reliance Controls工廠。直至1967年兩人分家，分別成立建築事務所。1970年代盛行數碼科技業，他們打着「年輕」及「輕建築」旗號，很快受到關注，開始承接電腦及電訊業巨頭的廠房項目。

學生宿舍附設螺旋「淋浴塔」

英國建築評論家Reyner Banham認為，建築師Nicholas Grimshaw也是早期高技派建築的表表者，其1967年落成的「淋浴塔」（Service Tower）是英國首個預製組裝盒子的重要例子，遠比以日本代謝派見稱的東京中銀膠囊塔（Nakagin Capsule Tower）還要早。這座建築物其實是一幢19世紀建成的學生宿舍附加物，由於入住學生人數增加，浴室不敷應用，Grimshaw想到把新塔連接在宿舍之外，並以一條螺旋斜路，把浴室膠囊盒子（capsule）集中在塔中央，令居住在宿舍上下層的學生都能沿斜路找尋閒置的浴室。可是，由於建築物外圍採用半透明的採光材料，令鄰居能在夜裏看清建築內部，特別是學生洗澡後光着身子走動的畫面，這引起街坊投訴，指摘建築設計有違公德，侵犯個人私隱。

恩師啟迪 設計「張拉」千禧巨蛋

高技派之所以在1980年代大量湧現，很大程度受太空競賽年代（space race）影響，令人對未來有憧憬，思考以什麼形式的建築物迎接千禧年代。高技派建築運動的歷史源流眾說紛紜，雖然這個派別被歸類為後現代主義（postmodernism）建築的開端，承載批判現代主義建築的叛逆思潮，但其實受這派別影響的建築師表裏不一，形式上比現代主義建築更加「形式追隨功能」（form follows function）、住宅更像一台機器（a house is a machine for living）。有人認為，1951年工黨舉辦的大不列顛節（Festival of Britain）對這群建築師影響深遠：舉行場地穹頂的懸浮設計，以及Skylon摩天塔所呈現的張拉整體結構（tensegrity）大大反映在羅傑斯的作品裏，如用來迎接新世紀的千禧巨蛋（Millennium Dome）。提出張拉整體結構的建築師、數學家富拿（Buckminster Fuller）是霍氏和羅氏在美國讀碩士時認識的恩師。富拿提出以三角形狀組成的圓頂（geodesic dome），更成為霍朗明在1999年為德國國會大廈（Reichstag）創作玻璃穹頂的靈感來源。

為響應6月倫敦建築藝術節，一群在英的香港建築師和城市規劃師策劃了Urban House×FAAR（戰後建築研究檔案）的藝術雙周。約半個月前便發起一場關於高技派建築的散步導賞活動，吸引不少香港人參與。參加者經過芝士刨大樓，嘖嘖稱奇走上了油井大廈的台階，紛紛說似曾相識，像是勾起了到匯豐總行大廈開戶口的感覺。畢竟霍朗明因匯豐銀行而成名，1990年代起相繼負責興建赤鱲角機場、紅磡站翻新工程、西九文化區的設計方案，以及近期的美利大廈改建項目。當匯豐總行大廈外牆也開始老化，今天閱讀高技派的建築歷史，感覺像細閱復古未來主義（retrofuturism），如同我們看黎明的中古和記數碼網絡廣告一樣，高技派建築似乎一直與香港人的垂直生活息息相關。

作者簡介：戰後建築研究檔案（FAAR）成員

文：袁偉然

設計：賴雋旼

編輯：謝秋瑜

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 建築]

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