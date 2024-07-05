輿場缺席 熱忱未熄 且聽設計圈巾幗漫漫心迹

向校方查詢「One to Ten」側斜的男女比例，電郵回覆如下：獲邀參展者有理大傑出校友獎過往的女性得主，箇中經選拔，準則包括各人是否「與今年主題匹配」及有否「參與此活動的空檔」。

先搞清楚，女性不一定踴躍上鏡受注目。如周素卿和鄧昭瑩，無獨有偶，兩人都悄悄藏起臉不太希望拍訪問照（最後我們談妥了，只拍些遠景側臉）；性格使然，她們多年來行事低調，埋在工作室內忙忙碌碌，甚少參展參賽。假如受邀女校友皆婉拒出展，假如全男十傑純粹湊巧，或多少對「One to Ten」釋慮（固然，策展方應否就性別平等作更積極介入，可繼續探問），這裏存疑的，是其後的權力運作機制：誰人不被邀請？遴選方法公平嗎？

香港設計產業的性別狀貌是否像「One to Ten」般映照，不得而知，但資深女設計師的隱迹全球共有。缺乏本地數據，且參照別地數字：據Creative Blog 2019年文章所述數據，英國設計科系的女性畢業生達70%，總監職階的女性僅11%；2021年，台灣金點新秀設計獎召集人全為男性，女性評審委員只佔約24%，部分獎類評審更為全男班。再次強調，並非逼女性像男性一樣生活（就算如此也不擔保女性獲同樣曝光度），只想知道現象背後，她們究竟擁多大程度的自決能動力（agency）。從周素卿、鄧昭瑩和湯宏華經年的生命裏頭，或可見些端倪。

周素卿——設計郵票了心願 成照顧者非犧牲

周素卿1962年生，兄弟姊妹中排第六，是孻女，家庭生計雖不由她孭，但中學以後仍要半工讀，白天當設計包裝公司的學徒，夜晚念理大視覺傳訊設計課程。她對文字沒興趣，卻擅長字體排印，數十年來的從業生涯裏，跟過靳埭強等本地著名設計師，2001年開設了工作室「ingDesign」。

周素卿怕生，不喜社交，可談到一己專業熱情滿滿。如她替香港郵政設計郵票，寫信自薦後試了幾次有酬競投（pay pitching）才成功，「不知道當年為什麼『咁勇』， 但見到郵票設計一行有自己的名字，是心願。郵票喎，以前人人寄信都黏一張，有機會做的話好開心」，「一直想低調，但低調得來都希望有個光榮，哈哈」。內向者不等於無拼勁，只是其流露方式與外向者不同。附着「周素卿設計」的4輯特別郵票，是例證，「香港特別花卉」（2021）盡現她身為設計師的堅持——6款原生花種在6枚齒孔小方格內化為印象感的線條和色塊，一反傳統科學繪圖，最後獲批承印，「有沒有被選上是一回事，我只做自己喜歡的、貼合主題的設計。很慶幸這套出到街，覺得這一生無悔了。靳叔（靳埭強）也對我說，出到街很厲害」。

張揚不張揚，屬周素卿的個人選擇。像她數年前上電視受訪，只為一睹偶像主持人「朱翁」朱維德（儘管後來被親朋戚友認出，怪不好意思）。「低調」是不是社會加諸女性的某種性情，值得思考，前提是尊重她們的個體性；猶如「家庭照顧者」確為大部分女性的重擔，可其心理處境未必如此受壓。周素卿是過來人。三十出頭，她在醫院牀邊一邊遠距離工作一邊照顧癌病丈夫；6年前，她與看護一同照料中風的母親，乾脆暫停接案。辛苦，卻不是犧牲，「伴侶或父母，這麼親密的關係，由我來陪伴比較貼心，他們也很安慰。我沒想過找人幫忙，付出是很自然的事……也沒什麼女權觀念，只是覺得每個人有自由去選擇」。

鄧昭瑩——屢接大品牌生意 重公司無悔低調

不少已為人母的女設計師，以自由工作者（freelancer）身分重返職場。那種工作模式，是否源於託管服務不足、家務勞動分配不均，是否意味職涯晉升的休止符，攪雜各人各不同的自主意願。回到行業本身，不斷應客戶要求微調修改、必須捱更抵夜爆發創意的這工種，或是雙職女性難以留任的其一原因。「如果我有小朋友，可能也會做freelancer。」鄧昭瑩若有所思，「我有很多男士設計師朋友，真的全副心機放下去，人生再無法與『設計』分開」。

與本地就學的周素卿不同，鄧昭瑩生於1950年代初，留學加拿大約克大學、美國柏森設計學院和視覺藝術學院後，在紐約當了一年時裝雜誌助理美術總監，因簽證無法續期而回到母地，1990年創立工作室「Lilian Tang Design」。「我不喜歡讓外人推廣我的設計，只有設計師才可以不破壞設計意念和美感下滿足客戶要求」，她說。談起自立門戶的資深女設計師，幾個圈中人第一時間想及鄧昭瑩，總不忘附註：她有「浸過鹹水」的家境及丈夫開廣告公司的人脈優勢。不是說沒有影響，但輾轉任職不同公司，一點一滴累積創業客群，與維記、恒生銀行、香港賽馬會、JOYCE等大品牌合作，自有她生命處境的艱辛。 女性成就不被看見，這或再一次溯回女性的低調形象，「我有一點shy，不喜歡表現自己，最重要的目標是鞏固公司。或者真的少了宣傳自己，但我不後悔」。

回首1993年日本東京銀座畫廊的「現代香港設計八人展」，名單上，鄧昭瑩是唯一女性，是八仙過海主題裏的何仙姑。那男女比例似乎一直沒變。為什麼？她也納悶。敲想，可能關乎作品類型。她接下的企業年報和品牌重塑設計，商業性質濃厚，設計師總隱在鎂光燈後方。

湯宏華——商場車站「指路人」 欲改善醫療圖標

想起李永銓在「One To Ten」裏便以個人創作行先，展擺了大片章魚雕塑裝置；又一山人的紅白藍系列也常出現在各大藝術館及藝術展內。「我認識的出名設計師，都有自己的藝術創作」，湯宏華說。問她年歲，她只笑瞇瞇說自己屬牛。和鄧昭瑩背景近似，她赴美國舊金山藝術大學念書，在設計公司Landor受訓，因簽證問題被迫回港，跟建築師何弢打工一段時間後，對2D與3D之跨界尤感興趣，1987年她辦工作室「慧徽圖語設計顧問有限公司」，主要業務指向建築環境相關的應用標示設計。這些年，另兩位合伙人相繼退出，只剩她孜孜不倦。

實戰豐富經驗，湯宏華親身參與不少商場、酒店、公共運輸的導視系統（wayfinding system）和指示牌（signage）工程。有趣的是，見面時，她反覆自言在「gibberish」（胡言亂語）：「我的弱點是『辭不達意』，講不到理論，講到，就去教書啦！」那與謙斂低調不同，更似一種思維模式。「女擅直覺，男擅邏輯」是老掉牙的刻板論述，但某一思維傾向或真左右了一類人在公眾領域的可見度。協力港鐵導視系統的湯宏華，能侃侃說起月台地標作為記路的「焦點」（focal point）、機鐵站出入境安排等細節，可比照從事同類項目的男行家，卻鮮少現於媒體訪問——是因為欠一套向人條理解釋的方法論？性別分工有待質商。「我自小脾氣就直腸直肚，不介意地盤佬開會講粗口……夠男性思維才可以做資深設計師？我覺得不是。女性那種對細節的關注，男性較少有。」她歪頭，「很女性化那種人去做阿頭一定有，但我不認識」。

要剖析職業女性的自我實現，需更宏觀的統計，包括男女分佈、職階薪酬、晉升意願等。資深女設計師的隱迹確為現况，但亦不應輕言其受害者位置——她們仨，自問沒因女性身分遭歧視；她們仨，不退休、半退休、趕回工作室開工，仍一腔忱誠；周素卿和鄧昭瑩皆對設計界的無酬競投（free pitching）憤憤不平；周素卿和湯宏華都照顧母親，後者沒成為全職照護者，卻決心改善護老的醫療操作圖標。每個她都有她的故事。這文只是微觀的引子。

文：吳騫桐

設計：賴雋旼

編輯：謝秋瑜

電郵：friday@mingpao.com

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