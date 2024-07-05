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【香港】自我對話

【明報專訊】（編按：回應6月28日江逸天Olivier〈舊書海尋香港情懷〉）

O：

不知最近是否受到天氣影響，心情總是怪怪的，時而隨着雨水一起沉淪，時而被陽光曬得懶洋洋，提不起勁。為了擺脫這個輪迴，我開始了看恐怖片，一部接一部上癮般的播放。這是我一個從小就開始的習慣，彷彿隨着被嚇的次數增加，我便會慢慢的活過來。

《迷離無跡》（You'll Never Find Me）大概是我這陣子最欣賞的驚悚片。論劇情，它不算最曲折離奇，但讓人着迷的，是它更像一名精神錯亂的殺人者的自白。戲裏，主角是一名不慍不火甚至有點抽離的獨居中年人，他的存在猶如孤獨的寫照。斑白的髮鬢夾雜着汗臭的老人味，他頂着發福的身體踩在嘎吱作響的地板上，徘徊在幽暗的走廊和飯廳間。詭譎的配樂和音效襯托着殺人者和受害者的對話，但聽上去更像一段沒完沒了的獨白。他講和父親的故事、活着的無感、殺人的詩意：fear and excitement（恐懼和刺激）、joy and danger（喜悅和危險），原來它們一直是一枚硬幣的兩面，相輔相成。Wow，看到這段時，我內心被徹底激醒了。我發現原來我身體裏也埋藏着「邪惡」的基因，譬如創作時我追求快感，但與此同時，我也揭開了無數傷疤。究竟我是否有自虐傾向，喜歡在痛苦中尋找快感？也許這是我唯一和殺人者的區別——他需要在外在找刺激和喜悅，我傾向往內找。

還有一點我很有共鳴，是殺人者日以繼夜的自我對話。你一定會想他有多寂寞才要對着房間不停說話，但在我看來，他能夠整天與自己對話並從中悟出一些什麼真的非常厲害。當然自我對話和精神錯亂也只是一線之差，但倘若我也能夠與自己滔滔不絕，用詞如此精準、富詩意也未嘗不好。你覺得黃霑先生有多常自我對話才能造就這麼多經典作品？剛剛翻查了一下，原來我最喜歡的《滄海一聲笑》的創作過程是如此隨性的。話說黃霑受命為《笑傲江湖》譜曲，但寫了好多稿，徐克都不滿意。於是，被逼急的黃霑去了翻古書《禮記．樂記》，看到一句「大樂必易」。而最「易」莫過於中國五聲音階（這不就是你常提起的scale嗎），在鋼琴彈彈覺得挺好聽，便寫出了經典之作。我想，當時心急的黃霑一定經歷了無數場對話——挫敗的、靈感滿滿的、驚喜的才能走到高峰。

把想法寫出來，心情也放輕鬆了。現在要去跟Monchi聊天了，也許下次可以寫貓。

V

文：蔡宛蓉

（V，以藝伴活，以字生香。香言創辦人）

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