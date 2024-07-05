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開眼 大都會文藝誌

【倫敦】畢業展有咩好睇？

【明報專訊】趁着皇家藝術學院（Royal Academy of Arts）的夏季展覽剛開幕不久，本來今期打算介紹一下的。但是我在隔壁的畢業生展覽看到了不少頗有想法的作品，所以便決定來個臨時變卦，先介紹他們的作品了，畢竟夏季展覽會展出到8月。

我一直都很喜歡去看畢業展，因為對藝術家來說，一個可以自由決定主題，可以盡情利用學校資源以及空間（特別是當你想創作大型作品，或者需要使用尖端技術的時候），然後能最大限度地在不受資本主義所影響的情况下創作、展覽，是非常難得的。因此看畢業展有點像尋寶，有可能會遇到用力過猛、難以解讀的作品，但是亦有機會遇到一些在畫廊難得一見、充滿實驗性、前衛的作品。

說回展覽，其中有兩個作品讓我覺得必須要介紹一下。第一個是藝術家Racheal Crowther的Close Call Only，藝術家在學院的天台裝置了一條天線，同時在展廳用一個鎖在籠中的無線電掃描器來尋找在30英里範圍內的特定電波，而接收到的信號會實時播放。這個作品讓觀眾有種窺探的感覺，而斷斷續續、突然出現，基本上沒有前文後理的斷句亦讓聲音聽起來有種怪異、令人坐立不安的感覺。

第二個是藝術家Fleur Dempsey的作品Slower Go。我會形容它是一個細緻，同時充滿詩意的作品。在一個長廊中，懸掛着十數條藝術家親手染色的棉線，而這些棉線則各自用小型的鉛塊來保持筆直。而每一條棉線的中間，都綁着一小塊陶瓷倒模、花瓣形狀的鉛筆屑。這個作品並不是那種一看就很有衝擊性、充滿野心的類型，而是那種適合與它獨處、靜靜感受的類型。你能感受到藝術家對材料處理的細緻，而作品本身的脆弱亦會令你在這個空間活動時格外留神，從而放慢節奏，因此我認為這個裝置除了能令觀眾真正感受那個空間外，亦真的能令人慢下來，就像它的名字一樣。

其實就觀展體驗來說，這個作品讓我想起了2017年在Kew Gardens展出，由藝術家Rebecca Louise Law創作的Life In Death。不過Slower Go這個作品更能令人感受到創作者本身的情緒，或者應該說它的情感更加直接？而這些正正就是我先前所說，在藝術作品盡量不以商品化的角度來創作的時候，能出現的效果。

文：Michael Cheung

（當代藝術家，現居倫敦）

畢業於Central Saint Martins

個人網頁：michael-cheung.com

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