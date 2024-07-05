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【紐約】工藝藝術的師承

【明報專訊】坐落在紐約中央公園南側的藝術與設計博物館（Museum of Arts and Design，簡稱MAD），是在美國展出和推動工藝藝術的重鎮。MAD的前身是當代工藝博物館（Museum of Contemporary Crafts），成立於1956年，由美國工藝運動的重要支持者Aileen Osborn Webb創立。館內有豐富的手工藝作品收藏，也有面對公眾和學生的不少工作坊等活動。

6月份開展的「Craft Front & Center: Conversation Pieces」（工藝前沿和中心：對話作品）是MAD最近幾年每年舉辦一場的永久收藏品大展。本次展覽主題聚焦於「對話」，包括藝術家的師承關係、跨代溝通，以及不同媒介之間的合作等板塊，展出了60多件紡織品、陶器、玻璃等作品。

我認為展覽以師生關係為線索的策展思路，確實是特別適合工藝藝術的。雖然各種藝術媒介都存在師承的影響，但對於材料工藝領域來說尤為重要。工藝傳承需要長期的技術訓練，例如織布、吹製玻璃、陶藝拉胚等，老師和學生之間的關係有些像傳統的師父和學徒。前人不僅提供了工作室、材料、工具和機會，還傳授了寶貴的經驗和技藝。

例如，展覽中展示了幾對師生作品：芬蘭裔美國陶藝家Maija Grotell與她在Cranbrook Academy of Art時期的的學生Toshiko Takaezu、Katherine Choy；Harvey Littleton創辦了在美國大學內的第一個玻璃工作室，培養了包括Dale Chihuly在內的一代玻璃藝術家。

「織物不一定是實用的」

在纖維藝術領域，20世紀的師承脈絡在展覽中也清晰可見：幾位受到德國包浩斯學派直接影響的藝術家，在納粹和戰爭年代移民美國，並在美國大學任教，培養出新一代技術更加精進、風格更加自由的學生。

在展覽入口，掛着Trude Guermonprez和Kay Sekimachi的兩件織物裝置，就是很好的例子。Trude Guermonprez是德國人，1947年受Anni Albers（另一位出生德國的織物藝術家）邀請到黑山學院任教。她以黃色和紅色絲線所做的雙面編製，只有中心部分連接着，打開之後變成立體交叉的結構。後來她在加州藝術學院任教時，Kay Sekimachi成為她的學生。她說：「Trude打開了我的雙眼，讓我看到織物不一定要是實用的。」Kay Sekimachi在1960年代用當時還是新鮮事物的白色半透明尼龍線取代傳統絲線，利用材料的硬度和光澤特性，織出了猶如水母般有機體的自由形態。從今天的角度看來，Trude Guermonprez的作品稍顯古板，Kay Sekimachi的水母自然更勝一籌，但如果沒有前人的技術鋪墊和鼓勵訓練，又怎麼會有後人在此之上的自由發揮呢？

文：林綺晴

（織物藝術家，常駐紐約）

個人網頁：www.linqiqing.com

編輯：謝秋瑜

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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