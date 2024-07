【紐約】工藝藝術的師承

【明報專訊】坐落在紐約中央公園南側的藝術與設計博物館(Museum of Arts and Design,簡稱MAD),是在美國展出和推動工藝藝術的重鎮。MAD的前身是當代工藝博物館(Museum of Contemporary Crafts),成立於1956年,由美國工藝運動的重要支持者Aileen Osborn Webb創立。館內有豐富的手工藝作品收藏,也有面對公眾和學生的不少工作坊等活動。