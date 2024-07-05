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Friday Planner：港島修行

【明報專訊】夏日苦悶，在水泥森林中生活，對不喜歡條條框框的人來說，走到哪兒都像同一個房間。「它三面環海但四處是牆，沒人能嗅覺海風」——作家李智良曾以抑鬱症的反覆經歷出發，創作小說《房間》。跨媒介創作者林翹恩再進一步，從《房間》擷取靈感，把五顏六色的藥丸，結合文字、色彩和聲景，重探病人與藥物的主客體關係，明日至本月28日在富德樓14樓艺鵠書店設展「沒有我的房間」；7日下午3點可以到場聽聽她的開幕分享。

富德樓共14層樓，進駐不同文化團體，當中不少是年輕藝術家，約20個單位琳琅滿目。讀者來到不會有選擇困難，因為電梯大堂的保安叔叔，就像大廈的文化大使，會介紹各層正舉行的活動。而在明天下午3點，就有身兼藝術家和農夫的「田邊會社」成員，在艺鵠書店分享到台北及埔里鄉土共學的見聞。

同樣在港島，​策展人陳瑞琦在Touch Gallery為藝術家周俊輝策展「永遠在未來之後」，明天為展期最後一天。塔羅牌是舶來之物，透過歐洲神秘學說及符號設定，指點當下迷津。然而在周俊輝塔羅繪畫中，「戰車」塔羅牌的車從獅身人面車變成復古港鐵，「錢幣三」的大教堂化為西港城（舊上環街市）。如果這是一種時空妙置，周俊輝將塔羅牌放進周星馳電影的繪畫，則更上一層樓。他用塑膠彩畫《三十年苦練今日終於大派用場》，有懂得占卜的讀者嗎？我只認得喊出「終於大派用場」的那個大叔，背後的塔羅牌是「寶劍七」，關於一個自信地逃離現場的故事，不過他的下場似乎已被塔羅算盡。

#林翹恩 #沒有我的房間

#田邊會社 #鄉土共學

#周俊輝 #永遠在未來之後

[開眼 藝述速遞]

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