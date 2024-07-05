音樂舞蹈獎勵計劃 培育藝壇生力軍

在香港，視覺藝術家於學院畢業後要踏足業界，常見是獲畫廊挑選為聯展藝術家，再得到收藏家賞識，以作品收入維生。梁建楓說，全世界音樂及舞蹈藝術家的入行門路比較規範，「如果可以贏到世界級比賽，比如蕭邦國際鋼琴比賽，會是被肯定的獨奏家」。他指出，最高收入的音樂藝術職業是指揮和獨奏，全職樂員收入一般可觀。

「不用讀完書存夠錢才參賽」

藝發局舞蹈組主席童小紅說，舞蹈藝術家的入行途徑也類似，「有很多樂團希望收演藝學院學生，近年又多了很多比賽，我們做評判都做到很忙」，也有舞蹈系畢業生到主題樂園從事表演工作，音樂系畢業生在音樂學校擔任教師。兩名主席均認為，香港有很好的音樂和舞蹈學習風氣。梁建楓笑道：「香港學音樂是全民運動，最小的可能4歲就開始學，到一定程度就通常會比賽。」先導計劃則讓有潛質的新秀，在比賽入圍準決賽或取得更好成績後，有充裕資金繼續發展。「不用像我們以前要讀完書，存夠錢，才能去參加更多比賽。」童小紅補充。

先導計劃試行3年，不設年齡限制，持特區護照的香港永久居民可以個人身分申請，以「中國香港」身分參加受藝發局認可的個人比賽項目；並須於指定日期前向藝發局遞交申請。申請者取得入圍準決賽或更好的成績後，可獲發放2.5萬至15萬元獎金（詳情可見網頁：pse.is/adcpilot）。藝發局表示，設立計劃是為鼓勵本地藝術家多多參賽，讓事業更上一層樓，也幫助藝術家的成果讓更多人看見。

「香港創意上更傑出」 促放膽表演

梁建楓感嘆，他成長的年代，藝發局才剛剛成立，本地音樂資助和比賽計劃不多，主要來自賽馬會。「年代不一樣，分別當然大。但我們不需要望以前，眼睛應該望前面，現在的學生，未畢業已經有很多機會，幫你準備以後踏出社會，同學們要捉緊。」

雖然機會多了，但本地藝術家是否有足夠能力與內地和海外尖子競爭？在內地以舞蹈家出道的童小紅表示，內地不少人是從激烈競爭中出來，人口基數多，所以精英水平非常高。但梁建楓認為香港藝術家並不比別人弱，「雖然內地的藝術家從小精讀，但我們更國際化，有多方面發展，接觸外面的資訊更多，在創意上更傑出」。以2022年在英國愛丁堡國際藝穗節獲得「亞洲藝術獎的最佳表演獎」的藝團TS Crew為例，他們當時的表演作品《冇龍冇獅》糅合傳統舞獅、戲曲、節奏口技、武術、特技和跑酷，是其他地區藝術家難有的創作方向。

疫後表演藝術活動趨蓬勃，觀眾也踴躍支持。梁建楓在他任職的香港管弦樂團觀察到，即使在屬於中、小學考試季的6月，仍有很多家長買票看表演，是疫情前未見過的景象，「觀眾口渴了很久，現在大家可以把手上的東西，大膽去參賽，放膽去表演。尤其現在高鐵直通內地，到武漢、北京比賽，也只不過是幾個鐘車程」。

文：梁景鴻

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