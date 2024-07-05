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戰後藝術家思考「內外角力」 工藤哲巳籠中觀照病態世界

【明報專訊】草間彌生在1966年帶着作品Narcissus Garden「自行參加」第33屆威尼斯雙年展。當年還有另一名日本藝術家於雙年展開幕期間，在沒受邀請下於聖馬可廣場游擊表演，那人就是工藤哲巳。他與草間一樣，創作的皆是戰後藝術中具標誌的作品。工藤哲巳在香港的第一場展覽「工藤哲巳：籠子」正於中環舉行，籠中就如一個個微型世界，觀看自我與世界的博弈。

工藤哲巳生於1935年，成長於二次大戰殘酷時期，見證美國在日本廣島、長崎上空投擲原子彈，以及戰後美軍佔領日本的歷史，成長背景對他後來的藝術創作和思考產生重大影響。1954至1958年，工藤哲巳就讀東京藝術大學，隨後在藝術界嶄露頭角，探討殖民主義、種族主義、反烏托邦和污染等主題。

自比拳擊手 衝撞創作材料

那時只得23、24歲的他，從作品中反映出成熟思維，以及頑抗態度。收藏家及展覽顧問Joshua Mack以The Flowing Movement and Its Condensation in Mind（1958）為例，工藤哲巳當時穿著柔道服，拳打報紙來創作，報紙上留有紅黑藍為主色的斑駁手印。Joshua Mack說：「他常常自比為拳擊手，不斷地衝撞創作材料，試圖理解行為和物料的相互作用、過程對他心智的影響，以及觀者對此和對世界的反應。藝術家並非主導角色，而是在與行動、能量或材料等更廣泛的議題對話。」作品最終成為社會、文化和歷史的隱喻。工藤哲巳亦講過「我們生存於自我與外界的角力之中」。

廢料製陰莖蟲蛹 反思人類傲慢

Philosophy of Impotence（1961-1962）是工藤哲巳最代表及重要的裝置作品之一。他使用工業化社會生產的日常材料和衍生的廢棄物，如塑膠碗、雜誌、棉花、塑膠和繩等，製成數以百計的黑色、白色和粉紅色條狀物體，它們有的像不舉的陰莖，有的像蟲蛹，掛滿展覽房間的天花板及牆上。它們不僅是男性氣概的象徵，也是關於生物學上的變態過程，作品衝擊當時日本藝術界，後來他獲得一筆獎金，前往巴黎學習。1963年，工藤哲巳在巴黎表演Philosophy of Impotence，他身穿白色裹屍布，用繩緊綁自己，並掛上陰莖狀和蛹狀的物體。Joshua Mack指出，工藤哲巳在表達人類，尤其是男性，需要擺脫「處於金字塔頂端主宰世界和自然」的想法，「我認為他感受到人類繁衍原慾存在一種傲慢的特質，人類將自己置於世界之上，甚至犧牲心靈。他的表演鼓勵觀眾面對它，也在挑戰自己，因為我覺得他在進行一場個人旅程」。

1965年起，工藤哲巳以「籠」為創作材料，陰莖狀和蛹狀物體放置籠內或圍繞籠四周，是目前展覽的主題展品。工藤哲巳對陰莖和蛹的塑形令人驚奇，它們化身毛毛蟲和蝸牛攀爬籠中，似倉鼠在滾輪上跑動，像金絲雀般站在鞦韆上，又或變成魚兒在水箱游走，餵養它們的有一粒粒藥片；部分籠內環繞着電線、電池等廢棄材料，亦見一些或許受核災影響而腐爛的頭骨、眼睛和手腳，當廢棄材料連接到人類殘骸上，便形成新的有機體。展覽介紹提及人類就如寵物，被餵養及監控。

「他的作品並非要成為一幅畫那樣可以掛在牆上的獨立藝術品，而是要滲透到人們的生活空間。」Joshua Mack指出，工藤哲巳當時特別感受到在西方，哲學和宗教變成了被包裝為可以買賣的商品，就像即溶咖啡。他在創作的過程也思考作品如何融入商品及貿易網絡，因此挪用到各類型的籠，有時作品附有鏡，觀者在欣賞作品時，也在觀望自己；從中傳達怎樣在環境污染和消費主義等病態世界中繼續生存。

「籠」的創作貫徹15年，去到1970年代初期至中期，工藤哲巳的作品趨向內在探索。Joshua Mack說工藤哲巳那時在巴黎已取得成功，德國、荷蘭、維也納也有藏家或美術館收藏他的作品，然而1970年代發生贖罪日戰爭、第一次石油危機，國際經濟陷入混亂，藝術市場一蹶不振。另一邊廂，母親去世，對工藤哲巳打擊很大，從那時開始他酗酒加劇，展開與自己的鬥爭。

「自畫像」映照脆弱自身

Joshua Mack提到Portrait of Artist, Buddha in Paris（Meditation between the programmed future and recorded memory）（1976）作為藝術家的自畫像，表達了自我形象，同時在向法國哲學家帕斯卡致敬。籠中人額上有第三隻眼，線球連接腦袋和雙手，代表傳播文化知識、銜接過去與現在。Joshua Mack說玩花繩（cat's cradle）的手勢也像持劍刃的武術動作，意味自身脆弱。

工藤哲巳：籠子

日期：即日至8月31日

時間：周二至六 上午11:00至晚上7:00

地點：豪瑟沃斯香港畫廊（中環皇后大道中8號地下）

詳情：shorturl.at/nQMid

文：何詩韻

編輯：謝秋瑜

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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