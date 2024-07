富士山下追憶Keith Haring 翻開訪廣島反核往事

已故美國藝術家Keith Haring,創作主題包括反戰反核,不過鮮為人知的是,他曾為此到訪廣島。日本山梨縣的中村Keith Haring美術館正嘗試追溯這段廣島往事,亦呼應明年二戰結束80年,展出Haring宣揚和平和自由的藝術創作,在當下極右主義抬頭的世界有何啟示?山梨縣也是富士山所在,可順道一遊山下不同的藝術國度。

Keith Haring出生於1958年的戰後嬰兒潮,兒時經歷1960年代嬉皮士反文化運動,直到在1980年代大放異彩。回看1980年代的社會脈絡,世界仍處冷戰局勢,分別以美國和蘇聯為首,並展開核武軍備競賽。1982年6月12日,紐約爆發最大規模的反核示威,指涉核裁軍;1986年,切爾諾貝爾發生核事故,不難想像反戰反核成為Haring的創作主題之一。

Haring被歸類為新普普藝術家,他最初的創作不在畫廊、不在藝術館,整座紐約都是他的畫布——畫在電線杆、廣告牌、指示牌,畫風簡單直接,呈卡通風,幾類圖案例如人形反覆出現。1988年他確診愛滋病,創作主題自此多了提醒安全性行為和防止愛滋病蔓延,2年後病逝,終年31歲,短暫一生如露亦如電。

擬廣島繪壁畫 未實現已病逝

他確診愛滋病前不久,1988年7月曾到訪廣島,為一個月後舉行的一場慈善音樂會設計海報,籌款為原子彈倖存者建療養院。其間,他參觀原爆圓頂館及和平紀念資料館,翻查他的筆記,他看過資料館後寫下一句「誰想這件事再發生?對任何人?」(Who could ever want this to happen again? To anyone?);從筆記中也發現,創作反核壁畫才是Haring廣島之行的主要目的。

2007年成立的中村Keith Haring美術館,是世界唯一以Keith Haring為主題的美術館。首席策展人田中今子跟團隊研究後,發現靠近原爆中心的廣島市本川小學,曾是壁畫候選選址之一。至於壁畫計劃如何開始和為何從未實現,仍然無從稽考。兩年後Haring過世,壁畫計劃亦石沉大海。

街頭文化帶入日本主流

倘若這幅壁畫能夠成真,核發展會否不同,最終改寫核的歷史?普普藝術、新普普藝術有一特點是其他藝術流派難以媲美,就是它的動員能力。田中說,1980年代嘻哈音樂和霹靂舞等美國街頭文化進入日本,Haring亦跟隨納入日本視線,同時其風格和引人注目的圖案較易引起共鳴,「因此很容易看出他如何幫助將街頭文化帶入日本主流」。另邊廂,Haring也深受日本傳統文化、青年文化,以及山本寬齋、三宅一生等時裝設計師影響。

田中指出,Haring繪畫的人物沒有五官和表情,更不會透露種族、年齡和性別,「可以透過圖像代表『我』、『你』或『那個人』」,而且部分作品將武器畫成棍棒,並非槍或刀。她認為,Haring的作品主題往往涉及嚴肅的社會問題,但是選擇簡單的表達方式,並且融入幽默,使作品平易近人,「他的目標是積極吸引觀眾,使他的藝術易於理解和產生共鳴」。

偕兒童作畫 願望填滿自由女神

無論Haring從事任何創作主題,最終亦回歸兩大要點:和平、自由。早於1982年,他創作反核海報Nuclear Disarmament,貫徹無法識別身分的小人,也用蘑菇雲和原子來象徵核武,呼應當年那場反核示威。1986年,為紀念紐約自由女神像落成100周年,Haring和紐約1000名兒童共同創作巨型直幅CityKids Speak on Liberty,全長超過27米。仔細一看,直幅中的自由女神是主體,但自由女神內裏和背景都填滿了兒童的願景。

翌年,Haring再跟兒童合作,但今回是日本兒童。1987年10月,他獲邀出席東京多摩市文化複合設施Parthenon Tama的開幕禮,跟500名兒童合作創作Peace I-IV、My Town和Sound Tree。My Town梅花間竹畫了紅色和黃色的小人,他們既手舞足蹈,又手牽手,洋溢兒童快樂之情,和平和自由似是為了下一代福祉。相較而言,印刷系列Apocalypse(1988)就像末日景象。Haring跟美國作家William S. Burroughs合作創作,除了Burroughs寫下的10首詩,還有蘑菇雲再度警告核武威脅,畫中又拼貼兩幅《蒙娜麗莎》,但在眼睛畫上交叉,恍如象徵核武會摧毁文化藝術。

銅作展示與愛滋病搏鬥

最後,田中推薦Haring生命最後兩周前完成的銅作品Altarpiece: The Life of Christ(1990),認為能夠表現Haring的成就,也是他跟愛滋病搏鬥時創作的作品。她說:「Haring的作品向當代社會傳達的信息是多樣的。他將每件作品的詮釋留給觀眾,沒有明確定義其含義,但明確描繪了弱者受強者暴力威脅和壓迫而來的恐懼和抵抗。透過接觸Haring的藝術,我們在現代社會可以洞察人類的貪婪,以及歷史的重複本質。」

Keith Haring: Into 2025

日期:即日至2025年5月18日

時間:上午9:00至下午5:00

地點:山梨縣北杜市小淵澤町10249-7

票價:1500日圓(約72.8港元)

網址:bit.ly/4brUr5b

文:嚴嘉栢

編輯:林曉慧

設計:賴雋旼

