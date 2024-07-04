明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Men Matters

2025 ss men's fashion week Special：2025春夏男裝時裝周 時尚與藝術 平行發展的故事

【明報專訊】男裝時裝周的亮點由系列的概念和設計，逐漸轉移到出席的韓、泰和歐美紅星美男，他們的受關注程度有時還可能超過系列。不過在商言商，時尚品牌的曝光率亦會水漲船高，好的設計和大龍鳳時裝騷得以接觸更多受眾，像Dior騷場的巨型貓咪雕塑，效果就異常震撼，令人更想了解系列概念。

■Dior

藝術玩味圖案 配合立體剪裁

甫進Dior的2025春夏男裝騷場，就會被場中多個巨形雕塑吸引，它們是一組擬人化的貓咪，造型和表情都異常趣怪和耐人尋味。這些雕塑全為南非陶藝家Hylton Nel作品的放大版。他對貓情有獨鍾，並以獨特藝術視角和創作手法呈現，那深邃的眼神似乎在凝視着觀者，趣怪的造型和姿態也充滿幽默感。但這與來季系列有什麼關係？品牌藝術總監Kim Jones表示：「今個系列，我想聚焦工藝元素、工坊和品牌旗下工匠的技藝︰這是Dior的命脈所在。品牌好比一本傳記，細述Christian Dior與歷任設計師的故事，現在則結合了陶藝家Hylton Nel的生平。這個系列頌揚精工細作，表達一個人的本質和他們透過匠心製作所取得的成就，工藝經年累月積累沉澱，傳承延續下去。以Christian Dior、Hylton Nel和本人為例，就像是平行發展的不同故事，有人畢生致力創作陶瓷和繪畫，有人一生與面料和衣服打交道。我們都抱持着藝術理念以及為藝術、應用藝術奉獻的精神。」

Kim Jones從Hylton Nel的藝術世界收集玩味的圖案、印花和陶瓷扣件，呼應具雕塑感的針織服裝；不過更深層的啟發，是Hylton Nel作品中既樸實又原始的概念，Kim Jones以立體又實用的剪裁來演繹，造型和潤飾的細節均借鑑了陶瓷的設計語言。面料將平實與高貴合而為一，着重功能的工裝則受品牌典藏的影響，西裝和外套以圓潤的層次感主導，為利落的設計注入一絲感性。

■Prada

重新思考現實虛幻邊界

Prada的2025年春夏男裝系列邀請觀眾重新審視感知的本質。品牌聯合創意總監Miuccia Prada和Raf Simons築構了一個充滿矛盾與對比的幻想世界，探討當代對真實與虛構的見解。

系列以Closer為題，意謂服裝在遠觀時簡約大方，近看卻發現蘊含奇特的動感和不真實感。金屬絲點綴的領口、仿舊的褶縐，巧妙營造出一種生動的質感。極長或極短的剪裁，隱喻我們對自我認知和社會關係的曖昧態度。整個騷場佈置呼應了系列設計的核心理念。簡單的小屋豎立在旁，恍如現實生活的圖騰，與觀眾置身其中的幻想氛圍形成強烈對比。這種烏托邦式的視覺風景，無疑是對當代社會的一種反思和想像。來季Prada深諳時代脈搏，邀請大家重新思考現實與虛幻的邊界，體驗不確定的力量，是一次富有洞見和啟發的時尚之旅。

■Gucci

都市與海灘邂逅

Gucci 2025春夏男裝系列蘊含無窮活力，激盪都市與海灘之間的幸福邂逅。品牌創作總監Sabato De Sarno以海納百川，有容乃大為前提，呈現自由和歡騰的生活態度。

系列以incontri（邂逅）來展開，服裝如流水般靈動，時而利落有型，時而悠閒慵懶，令人不由自主地沉浸其中。男士的必備單品西裝有三扣單襟設計，綴以垂直高袋和浮誇開衩，賦予硬朗剪裁新感覺，孖襟西裝外套則採用筆直而寬鬆的剪裁，並以輕巧府綢縫製而成。恤衫並非典型的保齡球恤衫，而是借用都會服飾的三口袋設計，綴有串珠流蘇飾邊或花卉刺繡貼花，並以滑浪手、海豚、木槿花和蕉葉交織而成的印花帶出濃厚夏日氣息。配飾方面也別出心裁，稜角分明的尖頭鞋履，以及Gucci的Cub3d運動鞋散發時尚魅力；各款手袋或延續經典造型，或採用創新用料以豐富選擇。總體而言，Sabato De Sarno的第2個男裝系列展現了Gucci的澎湃生命力，縷縷鋪陳都市人追求自由與快樂的精神，服飾舒適隨性卻蘊含精緻巧思，引導男士踏上自我探索的旅程。

■American Sabotage

反映美國政治歷史

2025春夏巴黎男裝周揭幕之際，就傳出A$AP Rocky將會舉辦一場秘密時裝騷的消息。事實上，這名hip-hop歌手近年經常在時尚圈打滾，與Rihanna組織家庭後，他亦更深入融入這個圈子。

A$AP Rocky把品牌命名為American Sabotage，顧名思義，透過時裝來闡述美國故事，他亦揚言：「這不只是一個品牌，更代表一場運動。」整場時裝騷充滿政治意味，包括30多個造型，T台上可見重新詮釋的經典飛行外套、具層次感的腰帶長褲，以及簡約優雅的剪裁西裝，展現出A$AP Rocky挑戰傳統男裝的決心，不僅突顯他強烈的個人風格，也反映美國政治歷史，例如在Tee上印有Harrisburg Pennsylvania的字樣，當地曾出現美國第一個廢奴協會；另外亦有印有1865的設計，那正是《美國憲法第十三條修正案》（Thirteenth Amendment）正式廢除美國憲法中的奴隸制的年份。

■Louis Vuitton

旅行精神 連繫全人類

距離巴黎奧運會開幕還有約1個月，Louis Vuitton選址巴黎聯合國教科文組織總部大樓（La Maison de l'UNESCO）的天台舉行2025春夏男裝騷，在這個促進世界和平的機構場地，凝聚共同生活在地球上的人類。世界各國旗幟隨風飄揚，創意總監Pharrell Williams將系列命名為Le Monde est à Vous，意指「這個世界屬於你」，象徵品牌不僅創造奢侈品，還透過品牌DNA中的旅行精神連繫全人類。創作靈感源自太陽俯瞰地球的角度，系列運用微妙變化的色彩，由深入淺以黑色、深棕色、棕色，淺棕色，再到米色，以至一點點灰色，象徵地球上所有膚色的人類。旅行者的原型滲透在服裝剪裁中，飛行員造型靈感催生出短身剪裁外套和飛行員外套，或是象徵外交官優雅風範的雙排扣大衣和套裝。品牌經典monogram貫穿其中，另外，Pharrell還與支持非裔社群的創意團體Air Afrique合作，創作出藍綠格紋，應用於服裝、圍巾和袋款上。

■Loewe

羽毛頭飾 塑造鮮明個性

今年是Jonathan Anderson加入Loewe的第10年，來季2025春夏男裝系列，標誌他為品牌創作了一個年代的男裝。一如既往，他將騷場空間暫時改造成一個藝廊，在純白色的伸展台上擺放着Peter Hujar、Charles Rennie Mackintosh、Carlo Scarpa和Paul Thek的作品，他們均以冷靜態度創造激進破格新意的藝術品。四人不但是Jonathan Anderson欽佩的藝術家，還啟發他創作一個出於直覺的系列。開場是一套剪裁利落的黑色西裝，似乎是藝術畫廊助理的制服。不過隨後出現的羽毛頭飾，則轉移了整體的觀感，搶眼細節塑造出鮮明個性，一根長羽毛在臉部中間畫出一條線指向胸前，與Carlo Scarpa和Charles Rennie Mackintosh作品的垂直線條呼應。系列亦採用了高級訂製工藝，以貝殼或金屬環的閃爍表面裝飾上衣， 呼應上季女裝系列中那些令人驚歎的珠繡工藝。

■Emporio Armani

自由之境 隨性自在

來季Emporio Armani離開了一成不變的都市環境，投奔大自然去到陽光明媚的山丘、薰衣草田和麥田。系列主題為「自由之境」，騷場背景投射着奔馳的野馬和紫色薰衣草花海的畫面，營造一種探險與心靈無拘無束的精神。極致輕盈的羊毛真絲混紡面料、細緻考究的亞麻布和麻纖維織物、麂皮絨、網眼織物等，配以麥色、沙色、乾草色和白堊色，質感輕盈飄逸，予人隨性自在氣息。身處自然之境，整個系列圍繞着寬鬆剪裁，經典的雙領西裝外套或寬鬆大衣被重新演繹，外套採用落肩和低扣設計。裸露上身的男模，外披輕薄的粗紡亞麻長衫，散發自由氣息；領口大開的襯衫，配搭寬鬆褲子和靴子的造型，則讓人聯想起馬術運動。騷場亦可見男模身穿皮革百慕達短褲，搭配一頂編織草帽，猶如置身於自由巔峰，與大自然融為一體。

■Dolce & Gabbana

散發意大利風情

Dolce & Gabbana的2025春夏男裝系列以Italian Beauty為主題，再一次反映品牌一貫的意大利風格與優雅。

來季設計孖寶Domenico Dolce與Stefano Gabbana稍微改變了近數個季度的設計風格，轉向變得更柔和，不但從意大利夏日汲取靈感，更以意大利國寶級演員為靈感繆斯。設計師二人使用了意大利家具常見的藤編元素，創造出輕盈的夏季套裝和寬鬆的polo恤，同時也保持着品牌一貫的精湛剪裁工藝，並以雙排扣的剪裁和打褶的長褲，展現1950年代的風格。服裝上也出現刺繡和裝飾元素，像是在白色長褲和外套上繡有精緻的紅色花朵圖案，增添一份浪漫和優雅的氣息。整個系列散發出濃濃的意大利生活風情，盡現品牌的DNA。

■Fendi

淺綠色調 英國鄉村氣息

Fendi的2025春夏男裝系列，似乎與2024秋冬有所連貫，男裝創意總監Silvia Venturini Fendi仍將其思緒停留在英國鄉村中，2024秋冬偏向沉鬱，到春夏季卻予人延續探索上季美學的感覺，不過整體觸感更輕盈，面料和風格更適合溫暖的天氣。

格子圖案在2024秋冬系列中突圍而出，來季則被重新詮釋，換上更淺的色調，像開場的那一套淺色格子褲造型，配搭淺綠襯衫和條紋綠領帶，外襯米色風衣，令人聯想起晚夏鄉間丘陵的色調。配飾方面，無論是鞋款還是袋款，都用上品牌一貫的Selleria縫線，此乃羅馬馬鞍大師於1925年傳授給Fendi家族的針法縫紉工藝，細緻勾畫經典袋款如Peekaboo ISeeU Soft的標誌輪廓，為編織購物袋增添質感。

文：溫兆明、劉詩言

編輯：陳淑安

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵：lifestyle@mingpao.com

[Men Matters]

相關字詞﹕巴黎 米蘭 男裝時裝周 2025春夏

上 / 下一篇新聞