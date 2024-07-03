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設計與夢想誕生之地 意大利家品回歸幽默

【明報專訊】不論是時裝或設計，不知從什麼時候開始，我們都着重有型多於有趣，即使是走「擦邊」路線的街著，也好像少了點幽默感。其實不少著名時裝品牌早年也有幽默之作，如Hermès和Maison Martin Margiela，近年雖然也有品牌如Moschino和Loewe走相近的路線，但大多屬於有趣而未至於幽默。幸好在家品界，不少品牌也重拾幽默作為設計元素，如來自意大利的Alessi便是其中之一。

早前重看英國名嘴Ricky Gervais的棟篤笑Out Of England 2，其中一節談及政治正確如何扼殺幽默。在政治正確的世代，幽默與得罪人，可能只是一線之隔，於是為了避免「社會性謀殺」（cancel），在社交媒體盛行的世代，有型和可愛變成了較安全的選擇。當然，不少新世代都有大無畏精神，設計也會注入幽默感，但不少已成名或成熟的品牌，大都打安全牌。

來自意大利工業城鎮Omegna的Alessi，早年已有不少幽默設計。不過在疫情前後，品牌也改走有型設計為主的路線，但品牌在今年回歸幽默，找來3個設計單位合作，包括英國設計師Michael Anastassiades，來自日本的深澤直人和日本設計師佐藤大創辦的創意工作室nendo，推出4個不同系列。

巨龍傳說比喻創意誕生

系列以Myth Makes Belief（神話成就信念）為主題，找來洛杉磯創意工作室PlayLab, Inc.設計場景。Omegna跟Lake Orta相鄰，系列便將湖區的巨龍傳說比喻品牌的創意誕生。品牌創辦人Giovanni Alessi之孫、品牌總裁Alberto Alessi說起︰「基本上我們給予PlayLab, Inc.全盤自由來設計場景，湖區巨龍是當地重要的傳說。我們有不同設計系列正在同步進行，各有不同醞釀階段，短則1年，也可以長達9年，例如Riccardo Dalisi設計的Neapolitan製啡壼（coffee maker）。但醞釀不能過長過火，在合適時間便要推出。有時給予設計師太多時間，可能會有反效果，過分開發走得太遠而毀掉設計。但好的設計也應該與時並進，誕生於它所屬的年代。」於是品牌按各個方案的成熟程度，在今年推出這4個系列。

巨龍破殼而出 建構集體想像

整個系列發布主題Myth Makes Belief和場景出自PlayLab, Inc.，曾與Virgil Abloh、Marc Jacobs和Al Gore等人合作。巨龍破殼而出的場景，貼合Alessi定位，也道出品牌的趣味特質。PlayLab, Inc.創辦人之一Archie Lee Coates IV說︰「品牌本身有Family Follows Fiction一說，Myth Makes Belief也是衍生自這一主題，重新演繹品牌將夢想化為現實，將設計概念化為作品的定位，並以玩味方式呈現主題。這個別具玩味的故事，並非按歷史道出品牌發展淵緣，巨龍神話帶出的是集體想像如何成就現實。」

錯視設計手柄 看似煲嘴貫穿煲身

首次與品牌合作的創意工作室nendo，設計了Toru電熱水煲，一方面呼應日文「拿取」之意，亦與日本人讀英文字Through的讀音相近。其設計重點正是以錯視手法設計的手柄，看似與煲嘴貫穿煲身，帶出低調的幽默視覺效果。但幽默以外，連接煲頂與煲側的手柄，能讓用家由上面或側面拿穩水煲，增加提取水煲時的靈活度，設計更貼合人體工學。nendo創辦人佐藤大說︰「我與Alberto Alessi認識良久，但從未合作。電器對於品牌而言，是相對新的領域，他們希望在這個領域作進一步發展，於是提出設計電熱水煲的建議。我嘗試找出構成水煲的元素，包括煲身、煲嘴和手柄；然後開始思考，可以將這三者連結簡化成一、兩個元素。然後我注意到，透過畫一條線，我可以在視覺上將手柄與噴嘴連成一線，我認為這可能非常有趣，感覺就像握住了噴嘴本身。在製作模型和重量實驗時，我們注意到有別於傳統將手柄置側的設計，將手柄的最高點放在上角時，能更容易拿起水煲，像懸掛而起一樣，稍微傾斜一下便能倒水。」

佐藤大自言本身也是品牌的擁躉，這次與Alessi合作就像夢想成真一樣。「他們的作品看似簡單，但在製作過程中涉及不少複雜工程技術，亦因為這個作品是電器，是他們多個系列中製作相對複雜的產品之一。作為我們的首個合作，我很高興能挑戰這個設計類別。」●

文：Dawn Hung （mr.misterdawn@gmail.com

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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