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廚房說書人：凍檸茶的前世今生

【明報專訊】夏日炎炎，天時暑熱，自然想來杯冷飲，我的不二之選是凍檸茶，喜其口味清新，不似奶茶般heavy，淨飲消暑解渴，配食物也不會喧賓奪主。

事實上，奶茶和檸檬茶，是港式茶餐廳裏最受歡迎飲料的一、二位，換了是酒店和高級西餐廳，它們不會供應「絲襪奶茶」，最受歡迎飲料便換成咖啡和檸檬茶。所以，檸檬茶可謂處處受落，四季皆宜，夏天我們喝凍檸茶，冬天則喝熱檸茶。

很多人以為，奶茶和檸檬茶，都是那杯茶，只不過是一個加茶，一個加檸檬，實則不然。檸檬茶用的是新茶，茶葉浸泡時間較短，茶味不需太濃，反而取其琥珀色；相反，奶茶更講究茶味，用的是舊茶，茶葉浸泡時間較長，因會加奶，茶色混濁也無所謂。

港人飲凍檸茶，慣用匙羹用力戳檸檬片，但洋人則不然，這是因為我們想要盡取檸檬酸汁，而洋人則只想取其清香和freshness。所以我們到歐美，叫杯iced tea，之後又用飲管用力戳檸檬片，時而會換來外國朋友側目。

古時熱檸檬茶稱為俄羅斯茶

檸檬茶是西洋飲料，看似毫無疑問，我們小時便是在西餐廳或快餐店最先接觸到檸茶，它似乎該是由歐美所發明，但實質則不然，歐洲人其實學自俄羅斯人，所以熱檸檬茶，古時又稱為俄羅斯茶（Russian tea）。

為何俄國人會發明檸檬茶？那是因為古時糖貴，俄國人不像西歐人般富裕，可以輕鬆負擔在茶裏加糖，因此替代方法，便是加入鮮果或果乾，來弄出一杯甜美芬芳的茶。

但有趣的是，這種飲茶方法，也不是俄國人首創，我們中國人古已有之！早於唐代，即距今1200多年前，陸羽在《茶經》便有記載：「或用葱、薑、棗、橘皮、茱萸、薄荷之等，煮之百沸，或揚令滑，或煮去沫，斯溝渠間棄水耳，而習俗不已。」因此在茶裏加入橙皮可追溯至唐代，而檸檬是橙的親戚，所以古時中國人加入檸檬皮煮茶，完全可能。當然，古時不叫檸檬，其遠祖叫枸櫞，東漢年代楊孚的《南裔異物志》中已有提及，後來又稱香櫞、黎朦子、柑櫞。

古時中國人不好冷飲，所以沒有創出凍檸茶。但其實，在西方，iced tea也只有百多年歷史。這完全不讓人意外，畢竟，美國第一項製冰機專利，是在1853年頒發給發明家Alexander Twining，商業用途製冰才開始普遍。

Iced tea其一廣為記載的開端，是1904年在美國路易斯安那州舉行的世界博覽會。當時天氣炎熱，茶商生意難做，英國茶商Richard Blechynden靈機一動，在茶中加入冰粒以作招徠，結果大受歡迎，繼而廣為流傳。後來美國人再加入檸檬片，遂成了美國的仲夏名飲。●

#本篇是本欄的最後一篇，謝謝讀者一直的閱讀和支持，也感謝編輯的盡責和支援。

文：蔡子強​

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相關字詞﹕凍檸茶 蔡子強 廚房說書人

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