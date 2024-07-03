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Watch News：彩虹腕表迎衝浪電單車節

【明報專訊】世界各地均在6月至7月舉行活動慶祝gay pride，令彩虹色成為近期大熱顏色。Breitling也推出Superocean系列彩虹表盤腕表「呼應」熱潮，不過腕表其實是為了在比亞里茨（Biarritz）登場的Wheels & Waves衝浪電單車節而設。

Superocean系列彩虹表盤腕表的靈感源於1960和1970年代推出的傳奇SuperOcean Slow Motion超級海洋腕表，它簡化了潛水表的基本元素，表圈上風格大膽、對比鮮明的分鐘刻度、厚實的夜光時標和在海中易於閱讀的「槳」狀指針，成為其獨特風格。腕表刪除了秒針顯示，並加入分鐘計時，因而被表迷暱稱為Slow Motion。現時的Superocean腕表重新引入了秒針並融入現代特色，以適應佩戴者的需求。新表上的Super-LumiNova夜光塗層時標和指針呈現明亮的漸變色調：黃、綠、藍、靛、紫、紅和橙，不僅在白天增添俏皮色彩，在昏暗環境下也能繽紛閃耀。表款包括4個充滿活力的42毫米精鋼版本（配土耳其藍、海藍色、橙色和黃色橡膠表帶），以及採用精鋼和18K紅金表殼的36毫米白色版本。

同期面世的Superocean Automatic 46 Super Diver腕表則設有軟鐵內殼，保護其免受磁場干擾，提升可靠度。就算受到其他電子設備干擾，腕表仍能精準走時，不受外來影響。腕表以輕質鈦金屬製作，可搭配與表盤相配橡膠表帶或鈦金屬表鏈。品牌另外也發表The Breitling Book of Surfing 衝浪聖典專書（圖），向世界各地衝浪者的熱情和豐富精彩的故事致敬。●

查詢： 2543 9810

文：張曉冬

[Watchout]

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