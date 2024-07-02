幸福拼圖：親子力量 紓緩長者憂愁

孫兒陪同 種盆栽散步玩遊戲

筆者從事長者情緒健康服務，看到長者在生活中遇上不少困難，如身體機能退化、失去至親和缺乏支援等情况。不幸地，這些情况往往無法在短時間內改變，長者可能會因為持續的困境而變得態度消極，逐漸累積並引發情緒健康問題。家人的陪伴及良好的親子關係，可以如何幫助家中長者紓緩負面情緒壓力呢？筆者嘗試從兩個不同的家庭角色（子女、孫兒女），與大家分享兩個解決方法：

1. 多代親子活動

家長可以帶領子女與家中長者一同尋找自己的喜好，如讓長者與孫兒、孫女在家中種植小盆栽，分工合作照料植物，這樣能為他們帶來前所未有的成功感，從而調適心中壓力。另外，一系列簡單活動如認知遊戲、數字遊戲，甚至日落時到公園散步等，也能為他們營造舒適的時光和脫離壓力的空間；與孫兒、孫女共同增添正面積極的生活模式，絕對有助減輕長者內心的痛苦及壓力。

2. 多留意長者情緒，連繫相關社區資源

除了陪伴，家人亦應多留意及關心長者的情緒，同時尋求相應的社區資源，亦可幫助解決問題。當子女察覺到家中長者遇到困難及情緒不穩時，我們可以嘗試從不同渠道尋找專業協助。

首先，多留意長者狀况並關注他們正面對的問題。當意識到問題及徵狀，可以到網上搜索受認可的相關資訊，從而加深了解他們的情况。同時，亦可致電相關的服務機構或前往附近的長者鄰舍中心，尋求專業意見及幫助。機構社工會透過專業知識協助家庭成員尋找問題所在，同時作出相應的輔導及解決措施，紓緩長者的負面情緒及壓力，逐步帶領他們探索並找出最適合自己的解難方法。筆者深信只要保持信念，所有小改變都會帶來大改善，最後大家會發現「柳暗花明又一村」。

每個人都一定有適合自己的方法和出路，透過家人的陪伴及專業的協助，相信大家都可以跨過難關。在面對困難時，盼望我們銘記：辦法總比困難多。

文：周志恒（香港家庭福利會躍動啟晴——情緒健康支援計劃社工）

作者簡介：香港家庭福利會一直致力凝聚家庭，促進家庭的健康與福祉。我們本着以家為本的服務理念，致力協助市民大眾改善生活，營造以家庭福祉為基礎的關愛社會。

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[Happy PaMa 教得樂 第508期]