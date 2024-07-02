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Happy PaMa 教得樂 第508期

Happy Pa Ma

家庭有教：發掘培育孩子獨特才能（上）

【明報專訊】暑假將至，不少家長馬不停蹄地為孩子安排不同暑期活動，有些家長可能會為孩子的學業能力「補弱」或預習，另一些則希望讓孩子接觸到不同類型的活動，目標均在發展孩子的不同興趣和能力。既然父母在發掘和培育孩子能力扮演關鍵角色，家長不妨抱持以下3個信念：

信念一：內在潛力

每個孩子都有獨特的能力和興趣，這些優勢和熱情構成孩子才能的基礎。家長的任務就是為孩子能力「解鎖」，通過創造一個支持探索和成長的環境，幫助他們發揮最大內在潛能。任汝理博士（Dr Joseph Renzulli）提出的「資優三環」概念，指出當考慮孩子的潛力時，宜考慮能力、創造力和投入感三方面，即「中等以上的一般或特殊能力、高度創造力及高度的熱忱投入」。現代教育觀點強調「因材施教」，從這個角度去理解，孩子的「資優能力」亦可以在不同的範疇展現，家長和教育工作者宜去了解孩子的興趣和投入感，並提供探索空間和培育機會，孩子都可以是某個範疇的「人才」（talent）。

信念二：性格強項

性格強項是孩子在思想、情感和行為中表現出的積極特質優勢，這些優勢反映他們的潛能。性格強項有6大類美德，包括認知（創造力、好奇心、判斷力、喜愛學習和洞察力）、情緒（勇敢、堅毅、誠實和熱情）、社交（愛和被愛的能力、仁愛和社交智慧）、公民（公平、領導能力和團隊合作）、調節（寬恕、謙遜、謹慎和自律）和心靈（對美麗和卓越的欣賞、感恩、希望、幽默感和靈修）等。

每種性格強項都是寶藏！家長用心觀察，以了解孩子的強項，例如一名堅韌的孩子，可能在需要長期努力的活動中表現出色，如音樂、運動或學術。通過關注這些積極特質，我們可以引導孩子走向感到滿足、樂意努力投入發揮的領域。

信念三：成功期望

教育心理學中的「期望價值理論」（expectancy-value theory）提出，孩子對進一步發展、發揮自己潛能的動機，取決於孩子對某任務勝任與否的期望值（expectancy），以及此任務對孩子帶來個人的價值（value）有多大。這兩個元素，構成學習動機潛能的算式：「期望×價值 = 動機」。因此家長要對孩子有合理的「成功期望」，孩子才會對自己有合理的「成功動機」，積極投入參與。

雖然孩子「天生我材必有用」，但除了信念，還需要實踐。進一步實踐的辦法，下回分享。

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）

林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介：參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。www.facebook.com/eduhkccfs

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[Happy PaMa 教得樂 第508期]

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