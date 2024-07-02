A苗園圃：不是首選便放棄？

一個學生並不熟識的姨姨，站在台上講祝福說話，其實他們會聽嗎？思考過後，我已想清楚要表達的信息，並打算透過講故事形式帶出，希望可有較佳效果。筵席開始前，與校長閒聊了幾句，了解到原來有些畢業生在得知自己未能入讀首選的心儀大學或學系時，竟然會選擇放棄升學機會……那麼，或許我的分享可以擴闊一下學生的思考角度。

「行步見步」才是道理

「我第一份全職工作的經理取錄我，全因為我在大學修畢的學位課程；然而，當年我所修讀的，其實並非自己第一志願……」一開咪我便刻劃出一個矛盾景况，企圖引發學生的好奇心。當年初出茅廬的我，在一家國際模特兒管理公司擔任公關及項目統籌職位，負責揀選及游說外籍模特兒來港工作，例如是拍廣告和走時裝秀，以及籌辦全港選拔比賽。在這家公司工作4年多，游走多個歐美國家，見識不少人文風土，工作經歷絕對獨特。話說回來，為何這家公司經理會決定聘用我？就是因為我那叫做政治及國際關係的學位課程，經理認為這專科的畢業生定必有交際手腕，能勝任外交任務。然而當時入讀這專科，純粹因為自己未能以高考成績考入最心儀大學學系罷了。

「各位同學，其實我們傳統所謂的『見步行步』並非實情，路是人行出來的，以上我入讀次選大學學系至找到第一份工作的經歷，大家可明白『行步見步』才是道理。這是我希望你們緊記的第一個信息。」

機會未必理想 也勿輕言放棄

接觸不同文化背景的外籍模特兒多了，萌生起自薦到香港的大學做接待交換生有關工作的念頭。一日，我收到其中一間大專院校負責人的回覆：「小姐，你所說的職位我們暫時未有，不過我們現正招聘講師，你有興趣來面試嗎？」機會來得太突然，做講師？並不是我當時想找的工作啊！更是從未考慮過的職業……我怕自己會誤人子弟呢！直至面試那天早上，到該起牀的時候，仍記得自己繼續躺在牀上掙扎要不要出席的片段……突然間出現一個想法：「既然機會已擺在眼前，怎能白白浪費？起來，去參加面試吧！」結果？面試成功了！講師這份工作，由起初邊做邊學，當中不斷進修，每年也有不同方面的突破，跌跌碰碰之中，已不經不覺做了將近20年。

「我想帶出的第二個信息是，在你身邊出現的機會未必是最理想的，但千萬不要嫌棄，而是要好好把握！當一扇門關上了，總有另一扇門為你打開，把頭探進去就會看見光明。」

很高興能參與這場謝師宴，重拾青春回憶之餘，又為一眾畢業生懂得答謝師恩而感動。希望我這個姨姨所說的兩個小故事，令他們有所啟發。

文：莊兒

作者簡介：白天與少年為伍，同哭同笑同青春，一起並肩闖蕩；夜裏夾在ASD大兒和ADHD小兒之間，生命中途掏空自己，重新學習「溝通」。為扶苗兒成長，園圃中默默耕耘，力尋妙方實踐。

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[Happy PaMa 教得樂 第508期]