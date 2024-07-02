感創航道：教育就是栽種的藝術

今年想再接再厲，以為自己有過一次成功經驗就變成種植達人了，懷着興奮的心情，由培植幼苗開始都是似模似樣的，怎知今次的植物就是沒法長大，不久更出現爛葉，最後全軍覆沒，失敗收場。

「為何上次成功，今次失敗？」、「我今年所做的與去年都一樣，為何結果不一樣？」、「是否種子的品種出現了問題？」我正在埋怨着之際，太太說了一句：「不是每一次栽種都會有收成的。」

我帶着智者的忠告，將埋怨化成反思，檢視自己有什麼步驟出了錯，期待下次再出發。

企圖倒模 教學失效起點

忽然靈光一閃，這豈不也是每一個推動經驗學習法（Learning by Doing，LBD）教師的寫照嗎？每年大家都懷着興奮的心情，在課室播下LBD的種子，為學生設計不同學習體驗，悉心的栽種，以循循善誘作肥料，以每天的愛心作陽光和水分，讓學生能活潑地學習，結出成長的果子。看着學生的照片和學習紀錄冊的回饋，也是難以言喻的。

但當教師累積了一定經驗後，很容易以為只要我跟着以往做法，就能得到相同結果，這也是一個教學失效的起點。因為我們忘記了每一個學生都是不同的，忘記了我們是栽種的園丁，不是倒模的工人；我們栽種的是花園，不是確保產出穩定的工廠。在繁忙的教學工作中，教師很容易對自己身分出現迷失，緊記自己是園丁的身分是反思的第一步。

反思的第二步就是從園丁種植中找到對教學的啟示﹕

1. 教師的預備工夫就是好的土壤

正式種植前，園丁要先做除草、鬆土等工作；這好比教學上的備課，如何建立友善的課堂氛圍？什麼做法可以更鼓勵學生積極參與？有哪些工具可以便利學生回應？如何加強學生與教師互動，一起建構學習？怎樣的分組可以協助學生之間的討論。此謂課堂的土壤。

2. 四元素就是均衡的養分

園丁要明白不同植物對養分的不同要求，適時和適量地加注；這好比LBD課程的四元素，要均衡和恆常地在課堂中實踐。課堂的學習活動是否與生活相關（authenticity）？ 學生是否有足夠的機會表達和選擇（voice and choice），實踐自主學習？課堂活動的探究（inquiry）是否足夠？課堂設計在幫助學生投入（engagement）方面有多大的效能？

教師藉着檢視和實踐四元素，回應學生的需要，讓不同需要的學生可以各取所需，一同成長。此謂教學的養分。

3. 教學的溫度就是無價的陽光

無論園丁多努力，令植物成長最重要的卻是來自免費的陽光；園丁是不能控制陽光的，但教師的教學熱誠卻可以發揮太陽的功能，潛移默化地給予學生成長的能量；雖然LBD將很大的學習權交還給學生，但教師教學的情感在激活學生的學習態度上尤其重要。此謂教學的溫度。

教師要緊記自己是「栽花人」，有責任清除任何阻礙成長的雜質，並加入所有成長需要的養分，以無比的教學熱誠加持，才能讓學生茁壯成長，合起來學生們可以成為不爭妍鬥麗，卻互相輝映的一個美麗花園。

文：杜一選（教育大同學校同行者）

作者簡介：由教育大同和伙伴學校教育工作者輪流執筆，分享Learning by Doing 理念及最新動態。教育大同是由家長發起的慈善機構，致力蒐羅教育新思維，開拓教育選擇，助大家一起反思，共譜教育的大同世界！

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[Happy PaMa 教得樂 第508期]