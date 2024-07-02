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Happy PaMa 教得樂 第508期

Happy Pa Ma

好去處：BROWN & FRIENDS化身大廚 澳門會好友 包廂歎美食

【明報專訊】遊澳門，如果選擇即日來回，要到哪裏好呢？澳門葡京人有一間「H853 Fun Factory娛樂廠」，只要走進去，便可找到不同的玩樂設施，其中全新LINE FRIENDS主題餐廳更加不容錯過，因為有化身大廚的BROWN & FRIENDS陪伴大家，食慾一定大增！

文：顏燕雯

小模特兒：Kate

結合時尚、餐飲、運動及文化藝術等元素的一站式娛樂空間「H853 Fun Factory 娛樂廠」，最近來了一班大小朋友都喜歡的好朋友，他們便是BROWN & FRIENDS啦！餐廳位於兒童樂園BEEBEELAND蜂狂天地旁邊，最適合小豆丁放電後去填飽肚子！

主打西式輕食 自家製手工甜點

LINE FRIENDS主題餐廳——BROWN & FRIENDS CAFE & BISTRO主打西式輕食，有足夠爸爸們填飽肚子的漢堡包、意粉等主食，也有媽媽們最喜歡的自家製LINE FRIENDS手工甜點，當然少不了最得小朋友歡心的主題特色特飲和打卡美食，如分量十足的CONY（兔兔）和BROWN（熊大）創意奶昔，分別有士多啤梨及朱古力口味，除奶昔外，裏面還放滿餅乾、迷你冬甩、棉花糖等裝飾，見到都開心！而各式主食或甜品，都加入不少BROWN & FRIENDS的元素，餐盤、旗仔、鬆餅甚至煎蛋上都會看到LINE FRIENDS成員出現，十分驚喜。

至於餐廳設計，就更肯定令粉絲滿意，用餐區分成「時尚美食街道」、「大自然與露營」及「LOFT小酒館」三大主題，比小朋友還要高的LINE FRIENDS成員更會出現在不同地方，有的陪坐，有的跟大家打招呼，每個位置都非常值得打卡留念！當中最搶手的，要數「大自然與露營」用餐區包廂位，能夠在透明帳篷中與LINE FRIENDS成員一同進餐，感覺絕對新鮮又特別。

■INFO

BROWN & FRIENDS CAFE & BISTRO

地址：澳門路氹溜冰路澳門葡京人

H853 Fun Factory娛樂廠2樓

網址：www.lisboetamacau.com

[Happy PaMa 教得樂 第508期]

相關字詞﹕主題餐廳 LINE FRIENDS H853 Fun Factory娛樂廠 葡京人 澳門 親子 好去處

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