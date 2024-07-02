本周FOCUS．採訪手記：不要拿着擦膠陪孩子寫字

另外，不少家長對筆順亦很執著。「相信無人會反對孩子學正確筆順的，但是否每一個中文字，一錯筆順就等於寫錯字，需要立即糾正呢？我又不會這樣看。」陳敏儀說，正確的筆順，會有助我們書寫得更流暢和端正。

毋須執著正確筆順

她指出，很多有讀寫障礙的小朋友，正因為有筆順混亂的問題，導致他們很容易寫錯字，「這些小朋友寫字時，大腦組成不到動作記憶，所以有時會先寫這一筆，有時又先寫那一筆；有時會先寫右邊部件，有時又先寫左邊部件，十分混亂」。但假如孩子的筆順並非每次不同，亦無寫漏筆畫，只是有自己一套的筆順，我都會請家長放一馬的，「有時家長如能調節一下，親子關係便得以緩和」。

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第508期]