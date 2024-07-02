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Happy PaMa 教得樂 第508期

Happy Pa Ma

書寫練訓：及早訓練提升學習能力 寫字「打風」坐唔定 書寫困難作怪

【明報專訊】在學生的學習生涯中，「書寫」是必備技能，也是重要一環。但何解有些小朋友的字體很「肉酸」，像是「打風」一樣，或是經常自己增減筆畫？有些孩子又好像特別懶散、表現得「唔願寫」般，寫幾個生字便喊倦或魂遊四海？原來這些狀况，都有可能是源於「書寫困難」的問題。職業治療師提醒，「書寫困難」會拖垮學童的學習表現和學業成績，甚至影響自尊感，必須及早介入，盡快接受適當的訓練。

文︰沈雅詩

孩子上學讀書，必然要執筆寫字，不論是做功課或默書、測考，字體是否工整、無誤，都會直接影響他們的成績分數。事實上，小朋友的書寫能力，有其發展階梯，以中文字為例，一般來說，年齡到達6至8歲（小一至小三），他們便能在約1.5厘米×1.5厘米的格子內，準確及工整地抄寫不同筆畫、部件和結構的中文常用字。但假如家長發現子女的發展進程，明顯比同齡孩子滯後，就要當心小朋友可能有「書寫困難」！

或專注力不足、感覺肌能弱

什麼是「書寫困難」呢？協康會高級職業治療師陳敏儀解釋︰「『書寫困難』是指小朋友在抄寫時，出現不同方面的困難，以致影響了他們整體的書寫表現，其中我們最關注的，是字體的準確性（筆畫部件位置準確和齊全）、可讀性（讀者能明白及認讀），以及抄寫速度（每分鐘能抄寫的字數）」。

她續謂，綜合該會職業治療師多年臨牀經驗，以及不少學者的研究發現，有「書寫困難」的孩子，通常有以下表徵︰

．沒有興趣寫字、抗拒寫字、寫字時不專心

．寫字時坐姿不正確

．握筆姿勢未成熟

．寫字乏力或太大力

．字體出格或東歪西倒、筆畫穿頭、抄錯或抄漏字

．寫多或寫漏筆畫

．寫字緩慢

．字體反轉

．部件大小不合比例

導致兒童有書寫困難的成因眾多，當中可能牽涉專注力不足，感覺肌能問題包括前庭平衡覺處理能力較弱、觸覺與本體覺整合不成熟，又或者是視覺動作整合能力欠佳，甚至是在文字「解碼」方面有困難等，陳敏儀說，必須透過專業及全面評估，找出問題所在，才能對症下藥，替小朋友制訂合適訓練方案。

書寫困難不等同讀寫障礙

至於有書寫困難是否等同於有讀寫障礙呢？答案是「否」。陳敏儀指出，根據國際讀寫障礙協會的定義，讀寫障礙是一個與腦神經系統有關的學習障礙，而並非因學習環境不良所引致。有讀寫障礙的小朋友，擁有正常智力，但在辨認文字方面有很大困難，以致他們在閱讀理解和寫作上出現問題，惟卻不一定有書寫困難的表徵。「反過來說，單單有『書寫困難』的孩子，他們是能夠認讀中文字的，只是寫出來不夠準確、工整或有速度問題。」

不過，她亦補充，有讀寫障礙的兒童，由於他們在辨認文字、文字「解碼」方面的能力較弱，令他們很容易寫錯字，如寫多或寫少筆畫、部件或筆畫反轉等，而且筆順亦可能很混亂，情况跟有書寫困難的孩子相近，「因此有『讀寫障礙』的小朋友，心理學家跟他們做相關評估時，假如發現他們在書寫方面都有需要關注的地方，便會轉介職業治療師，再由我們跟小朋友做書寫評估」。

[Happy PaMa 教得樂 第508期]

相關字詞﹕感覺肌能 專注力不足 協康會 職業治療 讀寫障礙 書寫困難 寫字

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