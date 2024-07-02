兩人成團 人均$1200起 親海staycation浮潛賞珊瑚

今夏，香港九龍東皇冠假日酒店推出多個水上探險連住宿體驗，最低入場費只需人均$1200，不但包1晚酒店住宿連翌日早餐，更可2人成行，參加浮潛、獨木舟及地質船遊探險之旅等體驗團。香港九龍東皇冠假日酒店位於將軍澳，酒店旁巴士總站有城巴792M直達西貢碼頭。

今次酒店推出的住宿方案，是與本地水上活動機構Splitdyboat香港夾船平台合作，行程包括首天入住標準園景客房，享用酒店設施如健身室、新增沙灘椅的室外泳池等；客人翌日可於尚廚餐廳享用自助早餐，之後便可check out，自行乘車到不同的集合地點，開展水上活動旅程。

Splitdyboat舉辦多種不同水上活動，負責導師均有相應專業牌照。這次與酒店合作，除提供教練指導及講解，亦包含快艇來回、基本用具等。以浮潛體驗為例，客人在西貢碼頭集合後，便會乘搭快艇前往浪芒灣，活動時間約5小時，當中包括4小時換裝及浮潛、40分鐘講解及20分鐘快艇航行。Splitdyboat負責人Kate Lam表示，會為客人準備救生衣及浮潛套裝，客人只需自備衣物、防曬用品，還有至少2公升食水、午餐或輕食，以及水陸兩用鞋以防刮腳。而浮潛目的地或因天氣或潮水漲退而更改，除浪芒灣外，也有機會到其他浮潛熱點如滘西灣、甕缸灣、威士忌灣等。

挑戰獨木舟 近距離賞白沙洲

具豐富浮潛經驗的Kate說，跟外地的浮潛海域如布吉、峇里島、越南相比，香港在景色和生物多樣程度或較遜色，但本地浮潛勝在交通方便，在西貢市區坐快艇十來分鐘便到達，在其他地方幾乎沒可能；只要細心觀察，亦可在水中看見各種珊瑚、魚類及海藻等。

說到更勝外地的本地海上活動，她推介地質船遊探險之旅及果洲獨木舟體驗團，前者遊船會駛經橫洲、火石洲、沙塘口及吊鐘洲，可以欣賞本地獨有地勢及西貢地質公園的火山地貌；後者可乘着獨木舟，近距離欣賞白沙洲、大鏟洲等海岸風光，適合喜歡刺激人士。●

香港九龍東皇冠假日酒店西貢浪芒灣浮潛體驗團連住宿套票

日期：即日起至9月（逢周六日）

價錢：$2400起/每房每晚；另加一

內容：雙人入住標準園景客房1晚、雙人自助早餐、免費房內罐裝飲品（每次入住只限供應1次）、雙人翌日參加西貢浪芒灣浮潛體驗團（廣東話講解）

預訂：bit.ly/3z67GuZ

其他住宿套餐預訂及詳情：crowneplazatkoshop.com/zh/staycation

文：顏燕雯

編輯：布偉倫

美術：謝偉豪

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