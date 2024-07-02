快閃重慶 網紅大橋夜景震撼

重慶之旅，由抵達重慶江北國際機場開始，在機場的「到達層」已聞到陣陣麻辣鮮香，這是屬於重慶的獨特香味。踏出機場迎來首個打卡點，眼前有一排「小黃車」，遊客都爭相拍照。小黃車其實是的士，當地人稱之為「托兒車」，此乃早期長安鈴木奧拓車型的暱稱，當地司機以駕車穩妥著名。不過，重慶為通勤高峰交通擁堵城市榜的第2位，僅次於北京。出門正值繁忙時間的話，還是乘地鐵較方便！由機場乘車約30分鐘，便抵達網紅其中一個打卡店——重慶尼依格羅酒店（詳見另稿）。

到重慶打卡，不能不到李子壩觀景平台，觀看單軌（列車）穿樓的奇景！穿樓的位置為重慶軌道交通2號線李子壩站月台。大樓1至5樓為商店，6至8樓為軌道交通區域，月台位於8樓，9樓以上為住宅。由於實在有太多旅客在附近拍攝，當局其後在李子壩站下設有觀景平台，方便遊客打卡。當地人指平日早上最少人，記者在星期二早上9時多抵達，現場目測有逾百人，場面比想像中墟冚。當列車快要「穿越」大樓時，群眾一同嚷着「車來了」，迅即同步舉機拍攝，場面震撼！想看得更過癮，可登上2號線向魚洞方向列車，坐近車頭的座位，當列車駛進李子壩站時，會讓你產生一種衝向大樓的錯覺，非常刺激！

山城下浩里 還原老街風貌

不可錯過的景點，還有2022年開幕、位於南岸區的新熱點——下浩里。下浩里佔地約1.7萬平方米，位於南濱路、東水門長江大橋北側，與龍門浩老街首開區（約1.3萬平方米）隔橋相望，是龍門浩歷史文化街區的重要部分。南岸區人民政府指修葺時使用當地青磚、舊瓦，結構上以磚木等為主，希望還原老街市井風貌。下浩里的建築依山而建，上落樓梯是等閒事，而道路、樓梯縱橫交錯，現時有文青咖啡店、新中式服飾店、宋代文化體驗館、餐廳、茶店、首飾店等，成為結合歷史的熱門文創景區。

眾多打卡點中，以位於1號出口附近的「這很重慶」紅磚牆最火熱。走得累了，來到麻雀餐酒吧（MÁQÙE）歎杯咖啡歇息，為何選這裏？咖啡好喝外，其瓦頂天台更是爆紅打卡點，不少女士都會坐在瓦頂眺望着江景打卡，周末例必大排長龍。

洪崖洞重現《千與千尋》夜景

在下浩里充分消耗體力後，已近黃昏，來到精品重慶火鍋店鶯花渡火鍋來個正宗的重慶火鍋，一嘗黃喉、腰片、毛肚、耗兒魚及重慶地道火鍋材料，補充體力。吃畢火鍋，夜幕低垂，記者跟隨重慶尼依格羅酒店的公關Jonina和Alice來到當地最熱門的夜景打卡點：江北嘴江灘公園，她們均說，「這裏可拍攝到洪崖洞（洪崖洞民俗風貌區）和千廝門大橋夜景，超美！」重慶傳統吊腳樓居群的洪崖洞於2006年起營業，待2016年才爆紅，據說因為日本網友發現洪崖洞與日本動畫《千與千尋》的油屋夜景非常相似。以往遊客熱捧洪崖洞晚間亮燈的一刻，近年有網友在對岸的江北嘴江灘公園，拍攝紅彤彤的千廝門大橋下金光閃閃的洪崖洞，並上載於社交媒體等而爆紅，因此有網民認為這樣看到的夜景更壯觀。

今次我們一行人在星期二晚上8時多抵達重慶大劇院，穿過保定門城牆來到江北嘴江灘公園。目測起碼逾百人一起觀賞千廝門大橋和洪崖洞夜景。Alice教路，現時最紅的打卡角度，是以璀璨的橋和洪崖洞為主體，人作前景的話，甫士要擺得更自然，同時要等待對岸重慶環球金融中心的燈光幕牆出現「重慶你好」4字才拍攝！為了影靚相，現場有情侶僱用現場的攝影師，每張照片由50元（人民幣，下同）起，攝影師會即場教大家擺對望、拖手等甫士。注意公園的沙石凹凸不平，小心步行，還要留意嘉陵江有否漲水，否則就不能走到公園內拍攝。●

李子壩觀景平台

地址：重慶市渝中區李子壩正街62號

洪崖洞民俗風貌區

地址：重慶市渝中區濱江路88號

下浩里（1號出口）

地址：重慶市南岸區南濱路

江北嘴江灘公園

地址：重慶市江北區北濱一路重慶大劇院東側

●重慶旅遊錦囊

證件：回鄉證

匯率：1人民幣兌約1.09港元

機票：7月份香港往返重慶，國泰航空1973港元起、中國國際航空1812港元起（皆連稅）

文：陳麗斯

編輯：王翠麗

美術：謝偉豪

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