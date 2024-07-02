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飲食

班戟漢堡 鬆軟鹹甜齊集一包

【明報專訊】扁牛角酥外，班戟包亦在香港掀起話題。班戟包或三文治（pancake / griddle cake sandwich）是美國常見的早餐之一，實際起源不詳，大多數人認同美國麥當勞令它走進國際食壇。2003年麥當勞在早餐內新增McGriddles，當時推出廣告，品牌形容「鬆軟而溫熱的班戟帶有甜美的楓糖味道（soft, warm griddle cakes-with the taste of sweet maple）」。現有煙肉芝士蛋味，用兩片印有品牌商標的楓糖味班戟，夾着蘋果木煙熏煙肉、炒蛋及美式芝士，還有豬柳或豬柳芝士蛋味。後來傳至土耳其、加拿大、菲律賓、新加坡及日本等地的麥當勞。日本麥當勞於2007年推出McGriddles，有豬柳、豬柳芝士蛋、煙肉芝士蛋等3款口味，隨着網絡效應，後來成為香港人遊日必食的地道早餐之一。記者嘗過，煙肉的焦香味與鬆軟的班戟楓糖味出奇合拍，豬柳則又鹹又甜。那香港麥當勞會否推出McGriddles？香港麥當勞回應：「一直留意最新飲食潮流和聆聽顧客需要，從而推出能回應市場的產品，不斷為顧客帶來驚喜，如有新產品推出，將適時公布。」

漢堡彈牙似日式炸肉餅

雖然在香港店仍未吃到McGriddles，不過在本港一些麵包店都有得食班戟包！除屯門的City'n Friends、新墟咖啡等小店外，早前荃灣老餅店泰興餅店推出的$15班戟包，以極震撼的親民價掀起排隊潮。日式梳乎厘班戟專門店PAN de PAIN Pancake & Sweets亦有班戟包。品牌自2016年開業至今，經常研發班戟款式，1年前創作出芝士漢堡班戟，將2片即叫即煎的美式班戟，夾着約2厘米厚的日式漢堡、生菜、車打芝士和燒烤醬。班戟用蛋、奶、日本小麥麵粉和ricotta芝士製作，ricotta能令班戟更蓬鬆，即使記者採訪30分鐘後，班戟還未塌下或變硬，入口仍然鬆軟。日式漢堡混合牛肉、豬肉和雞肉，肉質綿密而彈牙，充滿洋葱味，味道似日式炸肉餅（メンチカツ）。3月再推出焦糖燉蛋班戟三文治，是原餐牌的法式焦糖燉蛋班戟的外賣版。製法是將美式班戟蘸蛋水變濕，放上糖燒至焦糖脆面，再夾新鮮忌廉、自家製吉士醬和士多啤梨，以盒子盛載。日後還會推出朱古力香蕉等味道。品牌指近期在班戟包效應下，班戟漢堡的銷量自5月推出以來上升了三至四成，外賣的班戟三文治反應也不錯。至於連鎖快餐店Jollibee，早餐供應煙肉蛋班戟三文治外，最近新推出火腿蛋班戟三文治，還將供應時間擴展至平日下午茶時段，大部分門市有售。楓糖班戟即叫即煎，煙肉帶點焦香，與甜味的班戟頗搭配。●

PAN de PAIN Pancakes & Sweets（時代廣場店）

地址：銅鑼灣時代廣場B2層B215舖

註：堂食另加一

Jollibee

查詢：jollibee.com.hk

[飲食]

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