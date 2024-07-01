識飲識食 樂活80歲 細嚼緩衰老 三餐飯七分飽

識飲識食的香港人，飲食習慣有很多誤區，偏離養生之道。我活到80歲，健康尚可，很多人問我飲食之道，吃什麼養生補身，有沒有長壽秘方，今天將我的飲食「八大秘方」與大家分享。

1. 飲食有節 不偏食不過量

自助餐、飲食放題等最能吸引顧客。面對精緻美食，大家少不免開懷大嚼，不經意間飲食過度，積滯難消。有病人的孩子吃自助餐時因為飲食過度而嘔吐，簡直是自討苦吃。《黃帝內經》強調「飲食自倍，腸胃乃傷」，飲食應要適可而止，懂得節制，七分飽最佳。藥王孫思邈亦說，「食欲數而少，不欲頓而多」，道出了中醫飲食養生要旨，少食多餐，不食過量。

假日聚會，不論是外出晚飯或早茶點心，很容易會飲食過量。我不喜歡出外吃喝，習慣在家或診所開餐，白飯為主，多菜少肉，不偏食，湯水適度（每周2至3次）。湯水會因應天氣及個人身體狀况而變化。 順帶一提，許多人以為老火湯不寒涼，但若湯料屬性寒涼例如霸王花，烹煮愈久只會愈寒涼，性質不會改變。

2. 定時定量 正餐以外吃小量茶點

《呂氏春秋》道：「食能以時，身必無災。」強調進餐應該要有固定時間。根據中醫經絡學說，早上7時胃經當旺，米飯最能養胃，此時進食，相得益彰。我每天清晨約7時享用早飯，12時前午飯，7時晚飯，三餐都是以米飯為主。下午3時吃小量茶點，例如奶茶、餅乾或麵包，以補充消耗；晚上約10時吃點東西，以免太餓入睡。11時半前就寢，長年如是。有規律的進食，可以讓消化吸收機能充分發揮，脾胃張弛有度，營養得以輸佈全身。

清代《陸地仙經》道：「早飯淡而早，午飯厚而飽，晚飯須要少，若能常如此，無病直到老。」許多人喜愛享受豐富晚餐，其餘兩餐卻毫不重視。現代患有胃病的人甚多，臨牀上發覺病因離不開食無定時、飲食急促、晚餐吃喝過度等。

有人為了瘦身減肥，過度節食，結果令健康出現嚴重問題。有病人因而得了厭食症，體重驟降，出現一系列併發症，飲食過量或過度節食都是各走極端，不懂飲食養生之道。

3. 細嚼慢嚥 助減重減皺紋

現代人生活節奏急促，精神壓力大，飲食無規律，愛喝冰凍飲品等，這些因素都會為脾胃帶來沉重負擔。中醫強調脾是生痰之源，肺乃儲痰之器；痰多是由於脾胃運化功能衰弱，清代《雜病源流犀燭》曰：「脾胃健運自無痰。」養護脾胃要戒除不良飲食習慣，飲食時要細嚼慢嚥，促進唾液腺增加分泌，幫助消化。中醫很早已教人飲食「寧遲（慢）毋速（快）」，近年大量研究也證實細嚼慢嚥有減重、減皺紋、緩延衰老等效果，值得一試。

4. 健脾湯水 去濕清熱

中醫五行學說（木、火、土、金、水），分別對應人體肝、心、脾、肺、腎五臟，屬中醫重要理論之一。居中的脾土尤為重要，脾與胃互為表裏，關係密切。我常教導學生學習「執中土（脾）以運四行」，臨牀治病通常都收到一定效果。健脾胃食物甚多，例如：稻米、山藥、栗子、甘薯、木瓜、白扁豆、薏苡仁等，可酌量選取食用。推介以下食療湯水：

‧冬瓜蓮葉雙豆湯（4人分量）

材料：冬瓜半斤、蓮葉1塊、赤小豆1両、白扁豆5錢，可加蜜棗3至5枚

做法：冬瓜連皮切件，蓮葉剪細；全部材料冲洗1次，加清水10碗，大火滾後轉文火，煮1.5小時，加鹽調味即可

功效：性質偏寒，宜熱性體質人士服用，可解暑去濕，清理脾胃

‧粉葛土茯苓馬蹄湯（4人量）

材料：粉葛半斤、土茯苓5錢、馬蹄20粒

做法：粉葛及馬蹄去皮切件；全部材料冲洗1次，加清水10碗，大火滾後轉文火，煮1.5小時，加鹽調味即可

功效：性質偏涼，宜熱性體質人士服用，可去濕清熱，舒筋活絡

註 ：上述湯水亦可酌加少許生薑，避免過度寒涼

5. 避免寒涼飲食 忌飯後果

不少人習慣飯後果，以為有助消化。然而水果多屬寒涼，正餐後要消化食物已令脾胃疲於奔命，若再加上飯後吃水果，寒氣會進一步削弱脾胃運化能力。另外，有病人以水果代替正餐，以為可以減肥瘦身，結果減肥不成反而弄壞了身體。《黃帝內經》道：「五穀為養，五果為助。」南方人尤以五穀中之稻米為養，五果只屬輔助性質，若本末倒置，生病在所難免。

現在天氣炎熱，冰凍飲品大行其道，有人認為熱天冷飲正符合中醫「熱者寒之」的理論。但中醫認為水液過多會損害脾腎，冰寒之氣會削弱全身陽氣。中醫辨證論治是以病人體質及病勢發展為本，若屬寒涼體質，天氣無論怎樣炎熱，冷飲只會令病情雪上加霜。曾有病人求診，自訴眩暈症復發，原來病人最近常喝果菜汁，本已是虛寒體質，果菜汁性質又是寒涼，寒上加寒，必然不適。

我素來極少喝冰凍飲品，偶爾出外晚飯應酬或會呷飲一兩口汽水，都是點到即止，因為深知凍飲無益，利口不利腹。

6. 因地制宜 米飯養胃

有人認為米飯含澱粉質，會令體重上升。其實「一方水土養一方之人」，合水土則自然會得其所養。中醫常說「有胃氣則生」，大病初癒，能吃米飯即表示病情穩定，預後良好，吃飯遠勝吃補品。身體過重，關鍵在於飲食無度及缺乏運動，非米飯之罪。

現時很多人改以牛奶、麥片、意大利粉等為主食，抗拒米飯。他們或許不相信遺傳基因根深柢固，中國南方人體質卻偏要西化飲食習慣，就可能好像出外旅行出現水土不服一樣，明代《養生四要》說：「五域之民，喜食不同，若所遷其居，變其食，則生病矣。」

7. 因時制宜 7、8月多吃黃色食物

中醫主張不時不食，避免進食不合時令之物。時令是指在某個時節的天然環境底下生產之物，因應四季氣候變化調節適當飲食，配合人體所需。以夏天為例，對應中醫五行屬火，人體五臟屬心，養心宜多吃紅色食物，例如番茄、紅蘿蔔、紅棗、紅椒、紅豆、草莓、西瓜、蘋果等。二十四節氣將小暑到處暑之間稱為「長夏」，時間橫跨陽曆7、8月，對應中醫五行屬土，人體五臟屬脾，長夏飲食宜健脾去濕，可多吃黃色食物，例如薑、糙米、燕麥、小米、玉米、南瓜、番薯、扁豆、薏苡仁等。

8. 因人而異 因體質制宜

中醫有「甲肉乙毒」的說法，意思是指不同體質會有不同反應。例如脾胃實熱的人，果菜汁就是「肉」；而對脾胃虛寒的人，果菜汁就是「毒」。若不清楚自己體質，人云亦云胡亂飲食，可能適得其反。

清代老年養生書籍《老老恒言》曰：「粥能益人，老年尤宜。」可是有些病症不適宜吃粥，例如胃下垂、糖尿病；但感冒發熱，宜以稀粥代飯，所以要視乎實際情况而定。

最後溫馨提示各位，識飲識食，大前提是先要了解清楚自己的體質，才可追求養生之道。

文：何樹勛（佛教華夏中醫學院院長）

編輯：王翠麗

美術：謝偉豪

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