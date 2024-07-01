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副刊

健康

兒言自得：醫療事故

【明報專訊】近來香港出奇的平靜。儘管世界許多地方都動盪不安，有些國家戰火連綿，殺戮不斷；有些政局不穩，政府面臨下台；有些為虎作倀，四處尋釁滋事，似乎沒有讀過兔死狗烹的故事；四面八方都有「山雨欲來風滿樓」的勢態；香港卻除了經濟有點一潭死水，以及某些人士庸人自擾式的奇談怪事外，好像沒什麼大事發生，難道經歷了數年「黑暴」和新冠的折騰，終於物極必反，有段平靜日子讓港人休養生息？

哪知近一兩星期醫療界卻接二連三發生了不少事故，不是手術室出了亂子，便是胃喉插了入氣管，更有小童縫針後心跳停頓，以及傳遍醫療界的疑似殺人事件簿等；城中馬上多了話題，朋友見面少不免議論紛紛，熱烈不下於爭論《繁花》中哪名女角才配得上劇中男一。

昔日少意外？ 其實多不上報

最近和一班退休醫生聚首，當中有人問我，是不是現今醫學院教學出了亂子，令培訓出來的醫生今不如昔，醫療事故特別多。我聽了不禁心中有氣，又不好意思直斥其非。這人私人執業前，曾在公營醫院工作多年，不可能不知道以今天標準衡量，當年的「醫療事故」比現今只有多不會少。當年病人權益不似現在，知情權更是絕無僅有。醫護或醫院其他部門犯了錯，例如開錯或給錯藥，病人若然安好，固然毋須知道真相，若有明顯傷害，更不會把實情告訴病人或作任何解釋，免惹麻煩。

我曾目睹某自視甚高的教授，見病人手術後呼吸急促便斷定為心臟衰竭，還親自為病人注射劑量過多的強心針，哪知病人患的是氣胸，注射針藥後轉眼便一命嗚呼。人命關天，事情卻不了了之，家屬不知情，沒人追究，大家心安理得。

上述例子，只是冰山一角，大大小小林林總總的事故多的是。記憶中有嬰兒康復出院，護士卻弄錯了把鄰牀嬰兒送走，隔了兩天才發覺搞錯了，要領錯孩子的父母帶孩子到醫院換回正身。整個事件醫院高層及鄰牀嬰兒的父母全不知情。至於因藥物錯誤（medication error）導致的醫療事故，更是司空見慣。我親身經歷最誇張的一次，是病房有5名病童差不多同時出現「眼動危象」（oculogyric crisis），雙眼上翻和肩頸肌肉痙攣。原來他們因不同病患，正在接受類固醇治療，藥房不知怎的錯把一種含有丙氯拉嗪（prochlorperazine）的stemetil止暈止嘔藥當作類固醇，這些病童「食錯藥」不知多少天，終於出現了眼動危象這種過量服用stemetil的副作用。其中一名血癌患童，因為突然停服類固醇，本來正在改善的病情變得失控，終於不治。

應推「非責難文化」 針對根源問題

當年風氣不會將事故上報，更不會公開，大家都是隻眼開隻眼閉。醫管局成立後，採取事故無大小，必須上報及公諸於世的政策，給人的印象好像醫療事故突然增加，遂有像我那醫生朋友的「今不如昔」之嘆，事實卻非如此。外國不少研究指出，增加醫院透明度，上報和公開醫療事故，的確有助改善醫院運作，提高醫療工作者的警覺。但要政策有成效，醫院及醫管局必先推行「非責難文化」（no blame culture）。大部分事故，根源都和制度或習慣因循有關，當上司的不問就裏，把責任全向前線下屬身上推，予以責難，只會令人三緘其口，回復以往隻眼開隻眼閉的景况。

文：霍泰輝（兒科專科醫生）

（中大榮休教授，專攻新生兒，論盡奇難雜症，月旦醫護界二三事）

相關字詞﹕健康 霍泰輝 醫療事故 兒言自得

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