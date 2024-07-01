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健康

電子煙「有型」？殺人「無形」！ 無助戒煙 危害如傳統煙草

【明報專訊】吸食傳統煙比率下降，但吸食電子煙比率卻有上升趨勢。令人擔心的是，電子煙民中不乏未成年中小學生。而愈來愈多研究證實，電子煙含有大量有害物質，長遠增加致癌及呼吸道疾病風險。大家必須及早認清電子煙的真相，遏止它在年輕人之間流行。

吸煙增加多種慢性疾病風險，如心臟病及肺癌等，亦會大大增加死亡率，早已成為全球共同面對的公共衛生議題。自1982年起，香港政府及各大公共衛生機構透過各種控煙及推廣工作，例如加煙草稅、擴大禁煙區、加強反煙宣傳、提供戒煙支援服務等，將整體吸煙率由1982年的22.3%，大幅減至2021年的9.5%，成效顯著。

為何電子煙短短「出道」10餘年，卻能「逆市上升」，於年輕人市場搶佔一席位？答案就是營銷策略。

設計新潮多口味 吸引年輕人

首先，電子煙設計精美。商家銳意將電子煙打造成時尚潮流產品，煙機設計新穎精緻，與日常生活用品非常相似，例如USB手指、鋼筆、零食及飲品包裝等，易於攜帶收藏，使用時又能掩人耳目，降低年輕人對吸煙的戒心。

其次，電子煙口味經精心調配，款式繁多，投其所好，從波子汽水、水果到普洱茶香，提供味道上的嶄新體驗。而且吸食時沒有傳統煙草的味道，令家長及教師難以察覺。

宣傳誤導「無害」、「絕不上癮」

再者，大部分電子煙包裝沒有列明詳細成分，再配以誤導宣傳，先強調傳統煙草對身體的影響，例如長時間吸入焦油會影響心血管系統等；然後標榜電子煙各大「賣點」，例如聲稱「安全無害」、「戒煙首選」、「絕不上癮」及「多重認證」等字眼，誤導消費者以為電子煙安全，吸引他們使用。然而，這些聲稱大都沒有醫學根據。

最後，電子煙商精心選擇針對年輕人的銷售渠道，從早年潮流實體精品店及格仔舖，轉至近年更受年輕人注目的虛擬貨架——社交媒體平台。縱使較熱門的社交媒體平台都限制直接宣傳電子煙，然而商家仍能透過間接宣傳、植入式廣告來宣傳電子煙產品，包裝為「有型」、「好玩」的潮流玩物；再配合網購的便利，足不出戶便能於2日內收貨，大大降低吸食門檻，令電子煙難以禁絕。

自2022年起，香港加強限制電子煙的進口、售賣、推廣等。然而，仍有大量不法商家透過網上渠道銷售電子煙。只需於網上搜尋，不難接觸到十多個售賣電子煙網站。這些網站大多沒有列明香港實體店地址，令當局執法有一定困難。再者，現時市民在街上吸食電子煙仍屬不違法，反映整體控煙策略仍有改進空間。不過政府於上月初公布，將加推一系列禁煙措施，例如禁止市民以任何方式管有電子煙，包括自用在內，相信落實後能減低市民吸電子煙的意欲。

電子煙另一銷售對象就是傳統煙的煙民，商家將之標榜為戒煙工具，誘使他們轉吸電子煙。其實，世界衛生組織（WHO）早已不認可電子煙為戒煙工具，因為大部分電子煙含有高濃度尼古丁，就算能令煙民擺脫傳統煙草，亦不能擺脫尼古丁控制。

既然電子煙沒有煙味又沒有焦油，害處相比起傳統煙會較少嗎？錯。近年已有很多研究發現，電子煙含有數之不盡危害健康的物質，會令人上癮、傷害身體細胞及組織，引致嚴重的呼吸道疾病（慢性阻塞肺病、哮喘、閉塞性支氣管炎）、心血管疾病、生殖系統疾病，甚至誘發癌症及死亡（見表）。

■破解迷思

無煙無味≠無「二手煙」

1. 電子煙無煙無味，無「二手煙」問題，不會影響身邊人。

錯！雖然沒有煙草的惡臭，但電子煙一樣令身邊人暴露於二手煙中。而且電子煙的有害物質亦會殘留於不同表面，例如衣服、家具及牆壁等，其他人觸碰後，有害物質便有可能經皮膚進人體內，造成三手煙。

2. 於社交場合偶爾吸兩口電子煙，應該很容易就能「戒掉」。

錯！由於電子煙含高濃度尼古丁，可以刺激腦部分泌多巴胺，達到「身心放鬆」的狀態。即使偶爾吸食，大腦也可能被尼古丁「綁架」，干擾多巴胺正常分泌。久而久之，欠缺尼古丁刺激時，身體就再無法分泌多巴胺，引致情緒不穩、心情低落。此時容易促使人們吸多一兩口電子煙，以紓解心情困擾。不經不覺間便會成癮。

■戒煙有法

免費領戒煙試用裝

電子煙不是有效的戒煙工具，什麼方法才能幫助戒煙？要增加戒煙成功率，可以尋求醫護人員協助，按部就班訂定戒煙計劃。社區亦有不同的戒煙服務，完全免費，例如戒煙熱線、戒煙輔導、中醫針灸戒煙，以及幫助減緩尼古丁戒斷徵狀的戒煙藥貼。

有吸煙習慣人士，下載衛生署控煙酒辦公室「戒煙達人」應用程式（shorturl.at/BiCfp），並到指定的社區藥房、戒煙診所、地區康健中心或康健站，經簡單評估，可以免費領取1星期戒煙藥物（尼古丁替代療法藥貼）試用裝，紓緩戒斷尼古丁所引起的退癮徵狀。市民若對戒煙計劃有任何疑問，不妨到註冊社區藥房，向社區藥劑師查詢安全有效的戒煙方法，提高戒煙成功率，共建「無煙香港」！

文：陳志鵬（藥劑連線註冊藥劑師 ）

編輯：王翠麗

美術：謝偉豪

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