個案：臨畢業確診牙骨癌 教師夢難圓

「確診當下心情很忐忑，一方面終於找到痛楚原因；另一方面卻想，我這麼年輕就患癌，之後的路怎樣走？當下有很多負面情緒。」當時芷晴正修讀教育文憑，只差3個月就修畢，成為小學體育與數學教師。她問可否待學業完成後再做手術，但醫生指腫瘤快速惡化，已侵蝕牙骨，最終唯有停學1年。

因腫瘤位置問題，手術極複雜，需要接受切除腫瘤、下顎骨等5個手術，並緊接化療和電療。她憶述過程痛苦，喝水如「被玻璃割」；又因為從右腳取走腓骨重塑下顎，術後需重新練習走路，手術時亦拔去下排多顆牙齒，發音咬字有困難，需靠每日讀報紙練習說話。

後遺症纏身 癌魔再叩門

手術1年後，她回到校園繼續學業，「那時我天真地以為，完成治療後就可繼續夢想，沒料到康復路如此漫長，還有這麼多後遺症」。她不止長期受耳鳴困擾，電療也引致頸部肌肉纖維化，每朝睡醒都會頸痛，而且出現嚴重牙骨骨枯，傷口不斷發炎流膿，難以植牙，說話比以前吃力。無法做全職，只能到癌症中心做義工，偶爾做代課教師。去年她欲嘗試新療法阻止骨枯蔓延，療程前照X光，卻發現肺部有個乒乓球般大的陰影，癌細胞擴散至肺部，「那一刻心情再次跌到谷底」。為免增加身體負荷，她暫停代課，持續做電療控制病情。

年輕患者互助互勉

在接受牙骨癌治療期間，芷晴加入由年輕患癌者成立的互助平台青少年癌症基金會「青春頌」，不時籌辦運動班、興趣小組、健康講座，連結和幫助同路人。

未有青春頌前，本港沒有專門支援年輕癌患者的機構，芷晴參加過其他癌症組織的活動，很多時她都是最年輕的一人，「其他參加者會好奇，問我這麼年輕患什麼癌症、做過什麼療程，這樣被問我其實有點不舒服；而且他們常聊湊孫、煲湯等話題，我又搭不上嘴」，因此她認為一個年紀和人生經歷都相近的病友組織，讓同路人「圍爐取暖」非常重要。今次癌症復發，她的情緒一度跌落谷底，幸得同路人分享和傾訴，才慢慢撐過來。

青少年癌症基金會

網址：www.ychk.org

查詢：9574 5529（WhatsApp）

「家支援」社區紓緩治療App

下載：shorturl.at/cmzEX

[健康]