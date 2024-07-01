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健康

15至39歲新症 40年增30% 年輕患癌 重陷癌症風險增

【明報專訊】曾捐80萬元援助癌症兒童的癌症患者楊嘉驃、抗癌YouTuber張天允，兩名90後都在早前先後離世，令人驚覺，原來癌症與年輕人的距離，沒有想像中遙遠。

近年，專家留意到15至39歲的年輕癌症患者不斷增加。美國國家癌症研究所旗下監察流行病的SEER資料庫數據顯示，過去40年來年輕人患癌個案增長30%。在花樣年華患癌，人生規劃被打亂，年輕罹癌人士面對怎樣的困難與挑戰呢？

癌症多發生在中老年，常被以為與年輕人沾不上邊。香港大學臨牀腫瘤學系臨牀助理教授陳穎樂指，「雖然大部分癌症病人都較年長，年輕人佔少數，不過年輕人患癌數字有增加趨勢」。她引述SEER資料庫數字，2019年全球約有120萬年輕患癌者（15至39歲）的新症個案，佔整體個案5%，但比對過去40年，卻增加30%。

至於香港，據本港癌症資料統計中心數據，2021年錄得1590宗年輕患癌者新症，佔全港癌症新症4.1%。從2012至2021年的10年間，年輕人最常見患上乳腺癌、甲狀腺癌、大腸癌、鼻咽癌、卵巢及腹膜癌，其中乳腺癌（增19.5%）、甲狀腺癌（增19.3%）和大腸癌（增23%）的個案增長率最多。

乳腺癌 甲狀腺癌 大腸癌 增長最快

臨牀腫瘤科專科醫生謝耀昌表示，年紀輕輕患癌，多與基因有關；但隨着年紀增長，基因影響逐漸減少，相對地生活習慣等後天因素的影響提高。不過即使遺傳了癌症基因，亦不一定會患癌，還需視乎有沒有風險因素誘發癌症發生。他舉例，有些人一輩子吸煙可能都不會患上肺癌，但有些煙齡較短的煙民卻患癌，可能他們本來體內已有癌症基因，再被吸煙這高危因子誘發出來。

什麼因素使愈來愈多年輕人患癌呢？「除了基因，可能與西方飲食文化有關」。年輕一代喜歡吃加工肉如火腿、香腸、午餐肉等，加工肉類被國際癌症研究機構列為1級致癌物，與煙、酒等同級，即有充分證據顯示可對人類致癌；另外，肥胖亦是致癌因素，世衛研究指肥胖可令最少13種癌症的風險提升。陳穎樂亦補充，環境污染、缺乏運動等，都可能增患癌風險。

加工肉、污染、肥胖 致癌病年輕化

有人認為，發生在年輕身上的癌症較惡，較難根治？陳穎樂引述研究指，年輕患者存活率與年長患者分別不大，根治與否主要視乎癌症類別和期數。但謝耀昌指，「年輕人患癌，是很差的預兆」，因為在免疫系統最強的時候患癌，代表癌細胞很惡，不怕免疫系統；隨着年紀增長，抵抗力愈來愈弱，即使打贏第一場仗，之後有較大可能復發。陳穎樂亦指，除了復發，部分癌症治療或提高患上第二種癌症的風險，「所以需要長期接受檢查，監察病情」。

「治療癌症是一輩子的事」

「年輕人與長者患癌，無論在社會上、家庭角色等都面對很不同的挑戰。」陳穎樂說，在學的患者，需要長期停學接受治療，復課時身邊社交圈子或已經不同，甚至連上學都成問題，對社交生活造成影響；已投身社會的成年人，「他們正值發展事業的階段，又或是家庭經濟支柱，患癌令所有事情暫停，面臨經濟負擔」。

謝耀昌續說，「治療癌症其實是一輩子的事，需要經常做檢查，留意癌症會否復發，對於病人或康復者而言都是很大的壓力」，所以有些患者或對拍拖、建立家庭感到猶豫。癌症治療亦會影響生育能力，減少精子或卵子，如患上婦科或腹腔癌症的病人，電療、化療可損害子宮或卵巢，在開展治療前醫生都會了解病人的生育意願，建議雪卵或保存精子等，讓他們將來有機會生育。陳穎樂表示，因此作為醫生，不只需要關注病情本身，還需要考慮年輕患癌者面對的社交問題、心理需要、生育意願等，為他們提供支援。

文：張淑媚

編輯：黃振宇

美術：謝偉豪

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