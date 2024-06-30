星期日文學‧遊戲是菩提，顛師即真師──道濟禪師度世因緣

一名南宋禪師，在杭州錢塘門外，忽值雪落，仰視漫天朵朵寒花飛舞，感興搜辭，寄調於《臨江仙》，不消片刻，得以下這闋詞：

凜冽同雲生遠浦，長空碎玉珊珊，梨花滿目泛波瀾，水深鰲背冷，方丈老僧寒。

渡口行人嗟此境，金山變作銀山，瓊樓玉殿水晶盤，王維饒善畫，下筆也應難。

是誰家僧人用美人珊珊玉步來形容空中雪片上下旋舞，欲降還離的狀態？是誰家禪師活用杭州金山披上大雪變成「銀山」，把意象經營得如此應時合地？北宋詩僧仲殊（活動時期約1070年前後）寓居杭州，曾在《點絳唇．題雪中梅》詞用「長空飛下殘英片」形容與雪片共舞的梅花花瓣，若論意境雅致，「長空碎玉珊珊」比「長空飛下殘英片」略勝一籌。這闋詞說，杭州雪景中那份從梨花滿湖、屋宇亮晶悠然而生的美感，連王維（692-761）也難描畫。但這位禪師卻用文字寫出來了。他是誰？他是道濟禪師（1148-1209），民間佛教的濟顛和尚，通俗傳說中的濟公活佛。

這闋《臨江仙．凜冽同雲》見於在宋代沈孟柈敘述的《濟顛道濟禪師語錄》。《濟顛道濟禪師語錄》今見電子佛典CBETA (X69n1361)，此外亦見台北新文豐版《卍續藏》第121冊中。道濟禪師生於1148年南宋時代的台州。道濟一生行歷和杭州結緣最深。杭州自五代因吳越錢氏信佛學佛，建寺興福，故寺院叢林興盛。若說歷史悠久，則推初建於晉代咸和元年（326）的靈隱寺，古剎還有錢弘俶（929-988）在五代後周顯德元年（954年）為永明延壽禪師所建的淨慈寺。此外還有永興寺。靈隱寺、淨慈寺和永興寺皆是道濟禪師在杭州僧居之所。道濟禪師在靈隱寺瞎堂慧遠禪師（1103-1176）座下出家。慧遠禪師有慧眼，洞悉道濟有一顆無染無著的心。道濟本是台州人，為何跑到杭州出家？出家後為何行為瘋瘋癲癲？《濟顛道濟禪師語錄》記錄其文采粲然的詩文，為何又直書不諱禪師吃酒後文思敏捷？且聽道來。

「我痴則痴自家知」

道濟禪師俗名李修元，父親李茂春是南宋高宗朝李駙馬的後人。李茂春曾任職春坊贊善，主要輔助東宮太子日常文書、管理典簿。李茂春為人純厚，不願為官，後辭職隱居天台山。據《濟顛道濟禪師語錄》記載，修元出世時「紅光滿室，瑞氣盈門」。出生後一個月天台山國清寺的長老法空法師登門造訪，想見新生嬰兒。法空長老從李家侍婢接過嬰兒，說：你好快腳呢，但不要走差路頭啊！嬰兒對長老微笑。法空長老送他一名，叫修元，希望他用此生來修本命元辰。長老說修元日後通天達地、入聖超凡。不久法空長老圓寂。修元也長到入學讀書年齡，父親於是延師教子，送之入學。自此修元無書不讀，到12歲時，吟詩作賦，舉筆成章。18歲父母相繼離世，修元舅父為他辦婚事，修元完全不放心上。一天忽萌出家念頭，於是訪寺尋師，一心希望跟隨別峰禪師或慧遠禪師。碰巧這個時候，別峰禪師已應邀到臨安的徑山寺當住持，而慧遠禪師也先在蘇州虎丘山任住持，後應邀到靈隱寺。修元得知後，離開台州，前往杭州向慧遠禪師求法。

慧遠禪師是圓悟克勤禪師（1063-1135）法嗣，慧遠於1170年住持靈隱寺，曾與宋孝宗同遊飛來峰。慧遠禪師的禪學承傳臨濟宗的楊岐派。楊岐派的法嗣特色是分出家眾和居士二路。北宋黃庭堅（1045-1105）便是有名居士文脈的正統法嗣。修元來到靈隱寺，要隨慧遠禪師出家。慧遠跟他說：「出家容易習禪難。」又問他天台山三百多間寺院，習禪外，你還可選擇經義、戒律、講法、教誦，為何來靈隱寺習禪？修元答因為當初法空長老提示，影響至今。慧遠禪師答應為修元剃度。剃度當天，慧遠禪師再問：「出家容易還俗難。」你確定真要出家嗎？言下之意，不可隨便還俗。道濟當時誠然心悅，薙髮出家，法號道濟。剃度後慧遠禪師馬上命道濟入禪堂用功。道濟在禪堂經常身倦而跌下禪牀，吃了許多香板。兩個月下來，吃不飽、睡不夠，於是向師父告辭想還俗。慧遠禪師說我不是說過「出家容易還俗難」嗎？道濟苦哭着臉，說麵粥吃不足，禪牀睡不穩，真的熬不住。於是慧遠禪師命侍者拿粥來和道濟一起吃。道濟見長老亦無用粥。碗內只有一些粗麩而已，餘外就是黃酸和虀菜。道濟見到師父吃得毫不計較，一時滋味湧出，口念四句：

小黃碗內幾星麩，

半是酸虀半是瓠。

誓不出生違佛教，

出生之後碗中無。

意思是小小碗中裝幾粒麥麩，連同黃酸和虀菜都只是半碗。佛陀教示大乘佛教要出世以度眾生，不出世便違反佛陀的教導，出生後就要忍受碗中無物，吃不飽的生活。

慧遠禪師聽到四句偈，說「善哉善哉，汝卻曉得」。道濟倒是幽默，說：「曉便曉得，只是熬不過！」道濟坦白跟師父說自從出家以來，智慧好像沒有增發，也悟不到什麼，何時才能證得正果？師父見他心有疑惑，於是命他行前，冷不防給道濟一掌。道濟給師父打了一掌，只向着慧遠胸前猛力一撞，眼看慧遠跌出禪座，他也奔出方丈室了。道濟走到禪堂，給禪牀的僧人每人一撞，大叫「好好好」、「妙妙妙」。如此遊戲了一整夜，寺內各人都以為道濟瘋了。道濟卻說「我痴則痴自家知」。慧遠禪師知道道濟慧根深厚，要印證他是否參悟得道，於是口拈了四句叫大家回應。這四句無非要探看僧眾的修行工夫。道濟聽到師父四句偈，馬上從洗浴中跑到法堂，在師父面前打個筋斗。身體呈露。寺中各人看了，直笑道濟瘋瘋顛顛，只有師父慧遠禪師心領神會，且寫下十字批語，十字是：

禪門廣大豈不容一顛僧

《濟顛道濟禪師語錄》在十字後還有六個漂漂亮亮的字：

顛者乃真字也

慧遠禪師一直在靈隱寺護持着道濟，別人說他「護短」，他充耳不聞。然而在慧遠禪師圓寂後，一向討厭道濟的一眾僧人便向新住持挑撥，建議給道濟新職務：鹽菜化主，即每天到街坊市井化緣，下限八貫。道濟在醉酒答應，醒來覺醒給眾僧圈整而後悔不已。道濟看靈隱寺與他不相應，此地無緣，於是取回度牒，投向淨慈寺。

貴賤平等 度脫眾生

淨慈寺的德輝禪師歡迎道濟。淨慈寺在五代創建時名為慧日永明院，北宋改為壽寧禪院，南宋改稱為淨慈報恩光孝禪寺，簡稱淨慈寺或淨慈禪寺，是禪宗五山之一。淨慈寺承傳永明延壽禪師家風。永明禪師是法眼宗三祖，又被後世推稱為淨土宗第六祖。德輝禪師接受道濟留下，請他擔任「書記」。故道濟禪師，又名「濟書記」，負責書寫文疏。道濟禪師道行高、文辭精洽，勸募文文情道情並起。其文一出，布施之心往往受動。德輝禪師經常督促他進禪堂精進參禪。道濟往往心定一個月後便外出訪友。在杭州，無人不識濟顛和尚。而道濟禪師交遊，貴賤平等。太尉提點是舊知，販夫走卒亦老友。杭州人有求於他，若關乎文字，他必要求先來十五六碗酒。此外杭州及附近州縣請道濟誦經並主持荼毗葬禮，他亦每每答應。道濟禪師主持儀式時，定勸逝者放下萬緣，自解自度，往生善處。他的悲心，遍及眾生。寫瘞文和主持下火（火葬禮）的，人間無論是貴者娼家或殉惜男女，六道不管蝦蟆促織，他皆為之說法度脫。他有一篇詞為瘞一隻促織而寫的：

促織兒，王彥章，一根鬚短一根長，

只因全勝三十六，人總呼為王鐵鎗，

休煩惱，莫悲傷，世間萬物有無常，

昨宵忽值嚴霜降，

好似南柯夢一場。

宋人愛鬥促織，促織又另叫蟋蟀，在南宋寧宗時期發生張姓王姓太尉爭奪促織的是非故事。而為鬥蟋蟀而玩物喪志者，大不乏人。道濟為一隻連勝三十六場而後猝死的促織寫贊外，尚有一篇利用勸物來勸人的文辭。內容說：你本是微物，只窩在石岩泥穴。當夜靜更深時，叫徹風清月白。直聒得天涯遊子傷心，寡婦房中淚血。你啊不住地只顧催人織，空費盡許多閒氣力。你啊又惹是生非，使人為你爭奪田園，何故仍盡心抵敵，相鬥時怒尾張牙，揚鬚鼓翼，鬥過數交。趕得緊急。縱有金玉雕籠，都是世情虛色。倏忽天降嚴霜，彥章你啊也熬不得。

道濟禪師度脫促織，到最後總括一句。借此無名烈火，要判本來面色。託生在功德池邊，卻相伴阿彌陀佛。根據《濟顛道濟禪師語錄》所記，下火後空中出現一青衣童子向道濟拜謝點化。

全局看清道濟禪師

細讀《濟顛道濟禪師語錄》，便知道濟禪師所作所為，有時使人摸不着頭腦，主要因為人們只留心事情發展的某一片段，而沒有把全局看清。有兩個故事，不妨說說。有一次道濟禪師和友人經過一古董舖，見店內有一條三股麻繩。道濟禪師二話不說，拿起便咬。店主人忙搶過麻繩，友人扯住道濟往店外走。大咬麻繩，看來真是瘋子行為。路上道濟道，店主的妻子將命送在這條麻繩上，只差一股不曾咬得。誰想過了數日。古董舖的女主人與丈夫爭論，把這條麻繩縊死了。道濟狀似發瘋要咬破麻繩原是為救人一命。又有一個故事，一次道濟和朋友經過清波門。有一人家在門前放着一缸醬。道濟看一看，扒上缸醬大解。單看事情表象，又是一則發狂傳說。且看發展，自有分解。這戶人家知道濟公在醬上添糞，且怒且惑，叫苦連聲，扛去倒。只見倒出兩條大毒蛇來。吃了一驚，才知道濟救了一家性命。另邊廂道濟在人家缸醬大解後從地下拾一塊炭來，且在牆壁上寫了四句提醒：

你家醬一缸，內有毒蛇藏，若無老僧說，人口俱被傷。

《濟顛道濟禪師語錄》稱道濟禪師為濟公，其敘事雖然滲入不少民間傳奇色彩，但因完整地敘述事情本末，甚有文獻和文學價值。若要更深入了解道濟禪師的精神和風骨，豈可放過《北磵居簡禪師文集》中有一篇為道濟禪師寫的〈隱湖方圓叟舍利銘〉呢。其中有言「狂而疎，介而潔，著語不刊削，要未盡合準繩。往往超諧，有晉宋名緇逸韻。信腳半天下，落魄四十年。（中略）題墨尤雋永，暑寒無完衣，予之尋付酒家保。寢食無定，勇為老病僧辦藥，游族姓家，無故強之不往。公也不羈，諧謔峻譏，不循常度，轍不踰矩。白足孤征，蕭然蛻塵。」論其風骨，大有東晉南朝的名士逸韻，他真實的一面是孤身浪迹半個天下，用赤足踏破征途，瀟灑擺脫紅塵。從佛教俗諦看道濟禪師諧謔語言和邋遢色身，可以說是轉眼即空，且隨緣且無常的報身，從勝義諦看道濟禪師，其慈悲和智慧卻是法身，既在一片湖光夕照中，也在南屏晚鐘之中。正如寫於乾隆二十六年（1761）的〈宋道濟和尚塔復向碣記〉所言：常住不壞，是謂法身，五通十力，是謂報身，石塔無縫，藏此色身，後事因緣，莫非化身，常寂光中，無相無身，遊戲三昧，現自在身，顛師顛師，圓滿十身。

得道者在凡塵為度眾生，用種種迎合大眾的方法，與民同樂，共歡同笑，只為一大事因緣，望人人皆知自己本來面目，離苦得樂。

遊戲是菩提，顛師即真師。離苦即樂，生樂活樂。

文•司徒秀英

美術•劉若基

編輯•鄒靈璞

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