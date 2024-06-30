未來城市：助教師改文 生成寫作建議 教與學 難不倒AI？

港大研發 3中小學試用

香港大學教育學院團隊研發了「mAI Mind 中文寫作評改系統」（簡稱 mAI Mind），並邀請了本地3間中小學試用。港大教育學院助理院長（知識交流）、助理教授羅嘉怡表示學生害怕寫作，有研究發現學生一作文，就會莫名感到恐懼，「不知道要寫什麼、如何組織詞句，時間又不夠用，字數要求多」；對教師而言，批改作文則不如閱讀理解般有明確的分析對象，「寫作是學生將閱讀所得的知識靈活運用，即需大量（知識）輸入」，惟市面的教材未必能幫助老師教導學生將閱讀內容化為寫作創意。

減人手批改時間

她解釋，將AI應用在中文作文上，是為了讓學生透過輸入關鍵詞，獲得作文建議，執筆前獲得更多構思，另外老師利用AI批改，縮短學生獲得老師評語的時間，「我們希望一些低層次批改，可借助AI初步處理，老師再審視學生整體寫作表現，給予具深度和針對性的回饋，並增加評講時間」。她說回顧與修訂，是學生學習最有效和進步得最快的過程，但現時靠人手批改，這個過程則拖很久，「再勤力的老師，起碼都要兩至三星期才改好，其實隔了這麼久，學生什麼都忘了」。

俗語有云「practice makes perfect（熟能生巧）」，學生多練習寫作，不就會進步嗎？羅嘉怡笑言：「學生寫得愈多，教師改得愈慘，要是有一個自動批改的平台，就能立即針對學生的文章提出建議。」學生可按建議修改，再交改良版作文給老師，而非寫完第一次就算。

生成範文功能 只限部分學生

羅嘉怡向記者示範中文作文評改系統的運作，她首先設定「小六中文記敘文」，並輸入「題目：上學的一天，運用倒敘手法及明喻句」的提詞，約1分鐘後，系統自動生成範文。範文首段寫道：「今天是星期一，我一早就被鬧鐘吵醒了。回想起今天的上學經歷，真是像一場精彩的電影。」「回想」揭示接下來的內容將是倒敘，「像」則是喻詞，羅說鍵入的指令愈清晰，系統生成的文章愈具體。不過生成範文這功能並未開放給年幼的學生使用，「因為這種科技是新開發的，所以我們採取一個比較穩健的步伐，因此會對年幼使用者施加限制」。

羅嘉怡保留先前的作文指令，再加入範文內容讓系統評改，系統就文章的內容、結構、文句、錯別字和詞語運用等評價，並給予改善建議：「可以增加一些細節描寫，使文章更加生動具體。例如，可以描述一下數學課上解題的過程……可以在結尾部分增加一些反思或感想，使文章更加深刻。」記者好奇AI是沒有情感的機器，能如何評改需要想像力、表達較主觀的作文？

評改系統參考本地課程、TSA要求

保良局黃永樹小學師生是mAI Mind的用家，校長陳瑞良是資深語文老師，曾任教育局語文教學支援主任，他稱使用系統將高年級中文作文的評改時間，由平均每篇文10至15分鐘縮短到兩分鐘。他續說，每個文體都有一些學生寫作時需要貼近的關鍵語文元素，而語文老師引導學生如何構思寫作意念時，正體現其教學習慣，故老師在系統鍵入的提詞具主觀意識，系統亦按此標準評改，「當然我們都預計系統或有限制， 譬如開發初期 ，學生作文樣本數量有限，（系統運行）未必達預期效果，所以老師可以編輯系統初步評改的建議」。

羅嘉怡說他們的評改系統評參考了本地中國語文課程對寫作的要求、系統功能語言學裏的文類教學法，還有全港性系統評估（TSA）的標準，「因為這是教育界一個共通語言，是一個專業的理解」。陳瑞良補充，網上的資料質素參差，或有沙石，故系統結合了語文教師自定評改要求、教育局課程文件和考評局評分標準，好讓它貼近教師批改文章的角度。

AI寫AI改 「沒有意思」

自從ChatGPT面世，利用生成式人工智能（generative AI）代筆寫論文做功課，不再是新鮮事。AI生成的內容是否原創或牽涉抄襲，能否以文字表達人類細膩的情感等，是坊間一直存在的疑問。考評局去年新增校本評核的AI使用指引，要求學生完成校本評核課業時使用AI工具須註明出處。羅嘉怡說大學一直討論應否讓學生利用生成式AI做功課，而她們的結論是：「AI不會取代人，因為AI需要人類指示才會執行指令，但是不懂運用AI的人會被取代。教育界不應逃避科技，反而應學會如何利用科技讓學與教能發揮得更好」。

假如利用生成式AI寫作目的是完成功課，陳瑞良直言：「由AI生成一篇文，再用AI批改，其實這個遊戲很沒意思。」因為當中缺少了真正的教育功能，以作文為例，寫作是將真情實感和生活連繫，再轉化成自己的文字表達，「人文精神或人文素養的表達，是我們一個很重要的個性化學習，如果缺少情感表達個人感受的成分，我覺得這個教育走向出現偏差」。

擅長蒐集硬知識 欠情感表達

關於AI生成的創作缺乏情感表達，陳校長免費補習天地創辦人及總幹事陳葒說：「它（生成式AI）可以給你答案，卻無法給你快樂。」他解釋創作的意義在於享受其過程，譬如說看見心儀女子想寫一首情詩給她，其創作價值是AI無法創造的，AI本身亦無法取代老師引導學生的成長。但他認為AI生成的「硬知識」準確度較老師高，始終AI能在短時間蒐集不同權威來源的資訊。

陳校長免費補習天地於2021年推出「補天網上學習平台」，讓學生在網上自學和完成小測驗，溫習及檢視學習進度，平台現新增由香港教育大學團隊研發的「AceiTeach學習系統」，由AI生成問題讓學生選答，並分析學生答錯的題目，針對其弱點出題。陳葒說補習社至今招募的義務導師和成功配對的學生分別逾21,000人，但仍有約4000名學生等候配對，人手不足，而且義師是「抽時間來，一星期基本上只有一天有空可以義補，但學生一星期只補習一次顯然不夠」。利用AI學習平台，學生便不用等義師解答，可先行自學，或經AI分析學生的題型弱點後，義師可針對特定題型教學。系統設「錯題庫」和「題目溫習」，讓學生重溫過去答錯的題目，並就相關題目操練。

多項選擇題 答案具爭議

記者打開AceiTeach學習系統界面，試答中文連接詞題目，題型都是多項選擇題。其中一題為「妹妹是一位活潑（＿）好動的小孩子」，有「或、或是、而，和」的選項，記者選答了「而」，被判斷答案錯誤，「和」才是正確，然而兩者用在句子中均合理。陳葒說他試用也留意到多項選擇題的答案具爭議，例如關於結構助詞的題目「高興（＿）跳起來」，他從「的、地，得」三者選答「得」，系統的正確答案是「地」，惟兩者文意皆通。陳葒說，「AI對所有人一視同仁，你這般答，它就這樣評分」，學習系統暫時未設開放式題目，陳葒認為主觀和創意內容仍須老師評改。

今年4月，美國得克薩斯州（得州）教育部宣布使用AI智能聊天工具人如GPT-4的組成的科技，推出「自動評分引擎」來批改當地學術評估STAAR的閱讀、寫作、科學和社會研究部分的開放式題目，所有答案會先經電腦評改，其中四分之一會再經人手重新評核。有得州此例，記者好奇本地是否也有用生成式AI批閱試卷的可能？

陳瑞良作為小學校長兼中文老師，他認為日後有AI評改試卷的可能，但要視乎該技術的成熟程度，並小心使用。特別就中文科而言，他說不同地區的語言習慣有分別，「如果在大數據時代下，（AI）系統可以兼容語法差異，那我覺得（AI改卷）那個發展是好的，但不是要去到在DSE或者公開評估使用，這個過程仍有一段距離」，同時要兼顧教師學習使用科技的步調。羅嘉怡反問長遠而言，在高效率的考試中，是否需要系統自動評改？她始終覺得人的元素很重要，因為凡事也有例外，電腦也會出錯，「電腦可以幫我們審核一次，但結果仍須交由專業教師審視，這是負責任和保險的做法」。

考評局：AI未能取代閱卷工作

考評局回覆記者查詢，表示目前沒有計劃於轄下公開考試及評核使用AI工具進行閱卷工作，當局為轄下公開考試的閱卷工作程序，建立一套嚴格的質素保證機制，所有閱卷員須接受適當培訓，以符合閱卷資格，有關工作尚未能由AI工具取代。

【AI教學篇】

文˙ 姚超雯

{ 圖 } 受訪者提供

{ 美術 } 朱勁培

{ 編輯 } 王翠麗

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