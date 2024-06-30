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打開垃圾：陸恭蕙：徵費改行為 長遠之計 「各界ready，等政府撳鐘」

【明報專訊】垃圾徵費計劃上月煞停，政府指因為反對聲音大，各行各業未準備好。環境局前副局長陸恭蕙上周一在亞洲協會召開垃圾徵費討論會，在席嘉賓有物業管理、清潔、飲食等界別公司高層，一致認為民間已經ready（準備好），希望政府也ready，放膽實施。「我睇唔到香港有永遠唔做徵費嘅本錢。」陸恭蕙說。

簡介：垃圾收費計劃討論足足廿年，這減廢火車頭原訂今年8月開動。5月底，政府再次宣布暫緩計劃實施，但港人仍可多想一步，看見垃圾打包後的成本，從源頭減廢，多多回收。這欄目邀請社會各界打開朝夕相對的垃圾，一同設想在不遠的將來，人與垃圾將經歷不一樣的關係。

商界倡重啓 分段推免混亂

陸恭蕙2012至2017年間擔任環境局副局長，此前有政界經歷，也在商界打滾。港府在2013年發布《香港資源循環藍圖2013-2022》（下稱《資源藍圖》），引述首爾和台北的經驗指，香港實施垃圾徵費能有效減廢，提出多管齊下，除了推動回收、再造、生產者責任計劃，都市固體廢物按量收費也不可或缺。這是陸恭蕙撰寫的文字，「我集合大家意見，告訴大家為什麼要徵費，單靠自願回收，無法及時減少垃圾量」。

「很多商界人士都準備好垃圾徵費了，環境局曾表示最快2020年落實，法例2021年在立法會三讀通過。那時很多人當真，開始籌備、轉變處理廢物的方法，誰知最後是政府未ready。」陸恭蕙表示，不少商界朋友已經做了很多工作，徵費煞停後積極找方法，希望鼓勵政府重啟計劃。

怎樣才叫做好準備呢？香港有機資源中心總監黃煥忠在討論會上說，政府不需等到全港百分百準備好，才去徵費，反問「為何不可邊做邊學，從中改善呢？」香港物業管理公司協會上屆會長陳志球感嘆，「我們已經等了25年，甚至與環保署合作，對《良好作業指引》提供建議，還在等什麼呢？」如果你懷疑這些講者只是一小撮環保份子，那清潔公司碧瑤策略及投資總監周榆桐的發言能夠釋疑，雖然清潔公司的人力成本或因徵費增加，但回收業務亦能增加收入，他仍建議政府分階段試行徵費，不必「從零到一」落實政策，減少混亂。

「我之前也跟記者講過，話很多報道是關於徵費的反對聲音，但你們沒有找這些已經準備好徵費的企業例子，其實有更多可以講。」陸恭蕙希望未來「講返活」垃圾徵費，讓市民看到徵費是可行的，也是每個人應該承擔的社會責任。為什麼要收費？是不是打算徵稅補貼財政？面對連串問題，她認為政府要不斷講解，而且不應該害怕講。

減廢卅五載 政府思維有變

撰寫《資源藍圖》時，陸恭蕙曾到首爾及台北考察。她建議政府應該參考不同地區的例子，比較城市之間的異同，讓市民理解「如何」及「為何」要徵費，思考是否認同減廢理念。

回顧過去35年，從1989年《白皮書︰對抗污染莫遲疑》及「廢物處理計劃」開始，多屆政府處理都市固體廢物的政策文件，陸恭蕙認為政府的思維有很大進步。「你睇返成個歷史，彭定康任港督、英國人離開香港的時候，（主要）處理垃圾的方式就是堆填，後果是堆填區要不斷擴充，後來用物理方法壓扁垃圾，繼續堆填。」她說這時的垃圾處理政策是「揼垃圾」，「我不會鬧它，因為大部分的人都是這樣想，認為處理垃圾是public sanitation（公共衛生）問題，總之你就攞走呢啲嘢，唔好擺喺我面前，整到乾乾淨淨」。

直至2002年，廖秀冬擔任環境運輸及工務局局長後，港府發布《都市固體廢物管理政策大綱 （2005-2014）》，特別提及垃圾收費、生產者責任計劃等措施對減廢的重要性；陸恭蕙執筆的《資源藍圖》承接了上述觀念轉變。她和黃錦星認為，香港的垃圾量是個大問題，垃圾徵費「走唔甩」，「堆填區就快爆，實在要有新思維」。

《資源藍圖》甩轆 「議員阻申款難」

2013年，陸恭蕙目標在2022年把每日都市固體廢物人均棄置量減至0.8公斤或以下，可是未能達標，2022年每日棄置量有1.51公斤。「你看《資源藍圖》，會發現時間表上目標甩晒轆。」她解釋，這是因為當年的減廢政策「都要在立法會申請拿錢」，包括擴建堆填區和興建有機資源回收中心O · PARK，撥款申請已經困難重重，還要平息眾怒，補償居民的損失。

除了減少固體廢物棄置量，當年還提出興建焚化爐，有議員查詢為什麼不用更先進的等離子氣化焚化方法（Plasma gasification），要用傳統的爐排焚化方法（Moving grate incineration）。「黃錦星帶議員直接去歐洲看等離子氣化焚化廠，我們用了很多口水告訴他們你講的是不正確的，帶你去歐洲看，它真的不適用香港（暫只適用分解單一物料），看完後就不再講。」用實例能有效說服反對聲音，但當年環境局在立法會申請撥款興建焚化爐，仍遇上拉布，被質疑影響環境。拉布消耗議事時間，議會沒有足夠時間討論其他政策，如當時較不具爭議的垃圾徵費和回收措施，令上述政策未能及時實施。

到2017年，黃錦星連任第二屆環境局局長時，首要目標是落實廢物徵費；終於在2021年秋季三讀通過，再交給現屆政府準備實行。「所以整個story（故事），就是不同公司、機構在立法會通過後看到法例，知道大概18個月後實行，機構就get ready。它們在這段期間已經準備得七七八八，等待政府『撳鐘』；科大做到、機管局都做到。政府自己的調查，都話公營機構已經ready。」

「本來這件事應該是順利的，人人都在等政府告訴我們幾時撳鐘。但今年頭撳鐘，可能撳得不是很有效，有反效果，有些朋友出來說香港其實不ready，真的很可惜。」陸恭蕙感嘆。

籲政府「不斷講」 宣傳釋疑

陸恭蕙形容香港很多廢物處理的政策目標都是清晰的。「要用什麼設施，什麼起完之後要餵（增加使用率），都很清楚。有三色桶、綠在區區；有O · PARK1，也開始增加廚餘收集桶，是很大進步。」她強調，政府現在沒有放棄回收，或停止實施任何減廢措施：焚化爐、O · PARK2也在陸續興建，渠務署也在籌備「廚餘、污泥共厭氧消化」試驗計劃，盡用O · PARK的吞吐能力。

只是僅靠硬件，堆填區容量依然有限，始終會飽和。她續指，垃圾徵費的重要性，在經濟學、廢物管理學中已是老生常談。「鼓勵人們自願回收減廢是可以的，但到咁上下就不會增加（減廢速度會放緩），不會走得遠，一定要bring in something（有額外措施）提高人們的動機。」垃圾徵費費用不算高，但可以改變普通人行為。新北市的垃圾量就在實施徵費後大減四成，回收率提高一成半，荷蘭和韓國也有類似經驗。

「一定會有人問你掃把怎麼鋸，一定會有複雜的問題出來，官員未必答到。唔緊要，你可以去示範，都可以同市民一齊做。如果我們回到1月，可以告訴市民徵費有試行階段，官員可以落邨一起看看怎麼處理。」

說到底，垃圾徵費是涉及全港700萬人的事情，要改變城市人的生活習慣，不是易事。「所以宣傳一定要做得好、做得長，真的要不斷講，答很多種問題，答到自己好堅，人哋又被說服；上海2019年推強制垃圾分類那幾個月，都是被全城WeChat鬧到癲，但公務員每日去教人應該點揼，操了兩三個月就OK。」在她任內，有多個屋苑參加垃圾徵費先導計劃，她說「這些都是好嘢來的，政府應該搬返出來騷quali（表現能耐）」。

不論是政府部門還是其他地方開始帶頭實施垃圾徵費，陸恭蕙覺得都是可以考慮的方案，為日後重啟徵費熱身，「看看本屆政府，想不想在任內完成幾十年的心願」。

面對反對徵費的聲音和質疑，陸恭蕙說不能第一步就覺得香港是特例，一定做不到。「台北、上海、東京都人多密集，但現在他們對徵費不也已經入心入肺？香港人質素很好，香港政府有能力，是掂的。」

文˙ 梁景鴻

{ 圖 } 李紹昌、資料圖片

{ 美術 } 謝偉豪、朱勁培

{ 編輯 } 周淑樺

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