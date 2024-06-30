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2024年6月30日星期日
星期日生活
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氣象學家預測 港變熱帶氣候 2070香港 熱更難耐
熱出新高度
影像特區：熱香港
無名周記：他是捍衛自由的英雄？
同場加映：雖已分道揚鑣，仍可藕斷絲連——由《月明星稀》談起
周日話題：當家唔易做—朝聖路上的政教思考
開門讀書：揀不落手的首相
周日話題：馬克龍的終極賭局：法國議會會否由極右執政？
圖文城市：那山那河那谷
Short D：（四）善讀書：《謎樣的森林》序
五音筆傳：幽怨神秘而悅耳的死唔斷氣：Trip Hop經典Portishead
#034 金魚囝
誰人日記：和外國人吃飯
放心寫作：#93 假如繪本是一個舞台
讀者來信：〈你根本都無心聽我講嘢〉
對號入座：三宅唱電影的安靜與溫柔
家明雜感：當奴修打蘭 數風流軍醫還看鷹眼
影片簡評
單元連載：香港書104
星期日文學‧遊戲是菩提，顛師即真師──道濟禪師度世因緣
{香港史存檔達人}貝大衛（David Bellis） 海內海外蒐逾35,000舊照 Gwulo網站 拼湊香港史
料理分子：台味涼點三食 菜燕、涼圓、涼蝦米
打開垃圾：陸恭蕙：徵費改行為 長遠之計 「各界ready，等政府撳鐘」
通識導賞：透視熱帶雨林微氣候 中大聯校同芬蘭 實地監測林下溫度
ways of seeing：美不離地 在生活中尋找美
未來城市：助教師改文 生成寫作建議 教與學 難不倒AI？
周日話題：馬克龍的終極賭局：法國議會會否由極右執政？
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【明報專訊】今年6月9日，適逢歐洲議會大選，法國總統馬克龍隨即解散法國國民議會，導致新一波議會重選選戰（首輪：6 月 30 日；次輪：7 月 7 日）。
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