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無名周記：他是捍衛自由的英雄？

【明報專訊】維基解密（WikiLeaks）創辦人阿桑奇（Julian Assange）終於獲釋返回澳洲，為長達十多年的司法戰畫上句號。阿桑奇2006年創立維基解密，曾發布美軍在伊拉克及阿富汗的檔案及古巴關塔那摩檔案，2017年又公開中情局黑客工具，令美國大為尷尬，被不少人視為英雄。究竟阿桑奇是捍衛自由、反抗政府的英雄？還是惹人討厭的標奇立異者？

正如不少人——不僅阿桑奇的支持者，也包括不認同其手法的人——指出，阿桑奇縱使不是記者也不是吹哨人，但還他自由仍是應有之義。美國司法部對他的起訴是2010年的泄密案，究竟從曼寧取得及公開機密檔案是否違反《間諜法》（Espionage Act）？此案之所以受不少傳媒工作者關注，是因為如果以《間諜法》起訴阿桑奇，也意味有份刊出曼寧及斯諾登披露的機密的《衛報》、《紐約時報》和《華郵》等傳媒亦違反《間諜法》，對傳媒日後工作影響甚大，因此一直有聲音敦促司法部放棄起訴。司法部今次是跟阿桑奇就其中一條控罪達成認罪協議，阿桑奇在扣減在英國囚禁刑期後獲釋，這是令雙方都好下台的解決方法。據《衛報》，雖然有專家認為這個解決方法不代表立下先例，但仍有人權組織擔心，認為美國應承諾不會使用《間諜法》對付傳媒。

如何形容「維基解密」？

究竟如何形容「維基解密」一向令不少人煞費思量。它是傳媒嗎？但它只是將所取得的外泄文件全數公開。它是吹哨人嗎？冒險將密件交給維基解密者，如將美軍濫殺片段等75萬份檔案交給維基解密的美軍曼寧（Chelsea Manning）才算吹哨人吧？有傳媒會稱之為「激進透明組織」（radical-transparency group）或「反秘密組織」（anti-secrecy organisation），此名似乎較符合其性質，雖然阿桑奇對於所謂「透明」是否言行一致則值得商榷。《衛報》2010年曾取得阿桑奇在瑞典涉強姦案的文件，準備報道並要求阿桑奇回應，阿桑奇反而威脅採取法律行動。「透明公開」這準則似乎只適用於阿桑奇的敵人。

維基解密對所獲得的秘密資料大多毫無保留公開任人查閱，這種處理手法一直惹人詬病，因為這可能披露消息來源及其他損害他人的資料，這亦是《衛報》等傳媒機構在2011年終止跟維基解密合作的原因。泄密並不是維基解密專利，2016年4月國際調查記者同盟（ICIJ）取得1150萬份「巴拿馬文件」，沒有全數公開，只限各地參與報道的傳媒查閱以作報道。這做法當時便惹來維基解密不滿，批評做法如同審查。ICIJ當時回應稱，只是示範新聞工作是可以負責任地進行。

如果對阿桑奇有好印象，大都是因為維基解密2010年公開由美軍在伊拉克及阿富汗的密件，當中包括一段長達39分鐘、名為Collateral Murder的片段，是2007年以美軍阿帕奇直升機的視角拍攝射殺伊拉克平民的片段，揭發美國濫殺的罪行，震撼全球。這些密件連同同年稍後披露的美國國務院外交電文，都是由曼寧取得。曼寧2010年被捕，2013年被控違反《反間諜法》判囚35年，至2017年獲特赦。至於阿桑奇，曼寧提供的檔案令他一炮而紅，但他對檔案的處理手法卻惹維基解密員工不滿。他又因在瑞典捲入強姦案在倫敦被捕，2012年逃到厄瓜多爾駐英大使館尋求庇護，一住便是7年。匿藏大使館的阿桑奇繼續指揮維基解密運作，成為反抗的象徵，吸引包括Lady Gaga等名人赴探望，儼如明星。但厄瓜多爾後來下逐客令，他2019年被英國警方拘捕囚禁，並就引渡美國受審展開漫長司法戰。

將阿桑奇複雜的個性寫得最好的，相信是《紐約客》記者哈察都量（Raffi Khatchadourian）在2017年發表的長篇報道：Julian Assange, a Man Without a Country （〈阿桑奇：一個沒有國家的人〉）。哈察都量早在2010年訪問阿桑奇，後來在他被困厄瓜多爾大使館時更跟他進行多次訪談，就着美國、俄羅斯、特朗普等爭議話題逼他深入剖白。在哈察都量筆下，阿桑奇是矛盾的結合：他一方面相信人類行為是自私的，但維基解密所建基的理念，卻是人類可以無私一往無前，不怕個人安全威脅公開黑幕；他聲稱要尋求真相，但卻往往只看到他想要看到的現實；他鄙視美國霸權，但對於奉行威權主義又壓抑自由的俄羅斯，因為是制衡美國的重要力量，雖然跟維基解密理念相違，但也無所謂；他雖然視特朗普為民粹主義式的威權主義者，但認為他不及希拉里所代表的自由派建制那麼討厭。

大選前泄希拉里電郵惹爭議

2016年美國大選爆出俄羅斯干預大選疑雲，維基解密在這場資訊戰扮演的角色一直備受猜測。《紐約時報》早在2016年8月便刊登了一篇報道，名為How Russia Often Benefits When Julian Assange Reveals the West's Secrets（〈當阿桑奇揭露西方秘密時，俄羅斯如何總是獲益〉）。特朗普團隊和維基解密是否跟俄羅斯有合作，抑或純粹只是「有用的蠢材」（useful idiots）一直備受談論。2016年7月在民主黨大會前，維基解密公開民主黨全國委員會電郵；10月再公開希拉里競選主任的電郵。這些電郵頂多滿足諸事八卦心理，也為各種反希拉里陰謀論者提供彈藥，但沒有驚世大秘密可言。美國的調查認為希拉里電郵外泄是俄羅斯黑客所為。但阿桑奇是否得悉資料是由俄羅斯黑客提供卻難說。不過可以肯定的是，阿桑奇10月公開電郵前曾跟特朗普團隊協調。

阿桑奇不單爆希拉里電郵，還罕有在維基解密發表評論批評希拉里。哈察都量在訪問中多次追問，維基解密既然要求真，為何只針對希拉里，卻不批評謊話連篇的特朗普。阿桑奇的回答是，當時已有很多人批評特朗普，「不加入其中可以有競爭優勢」，而且維基解密沒有新東西可說，要批評特朗普「只是照已有觀點說一次而已」。

這番對答中的阿桑奇像極了只求獨家報道的傳媒老闆。不過，當中更涉及他的反美意識形態。哈察都量便指出，阿桑奇之所以迴避批評特朗普，似乎是因為一旦批評特朗普，那就無異於接受過往美國政治的原則，但美國既有的政治恰恰是阿桑奇反對的。該文引述阿桑奇一段話：「所有政府都是邪惡的。上一屆政府是邪惡的，現屆政府也是邪惡的。特朗普政府有可能是特別邪惡嗎？可能吧。但很多方面上都跟奧巴馬時代已有問題如出一轍。」

阿桑奇一直被不少反美國家視為西方偽善的標誌。2010年，當阿桑奇在倫敦因涉嫌強姦被捕時，時任俄羅斯總理普京便趁機質疑西方偽善：「如果是民主政體，就必須是完全的（民主）。為什麼他們要囚禁阿桑奇？這是民主嗎？」在英國就引渡阿桑奇的司法戰中，俄羅斯駐英大使館便一直關注阿桑奇，趁機對西方民主冷嘲熱諷。西方偽善自不待言，但也不妨看看俄羅斯如何對付該國的記者及吹哨人，例如2006年被殺的Anna Politkovskaya；普京可以為維基解密揭發美國機密鼓掌，但當2016年巴拿馬文件指他擁有離岸戶口時，普京卻指是美國試圖干預俄羅斯選舉的陰謀。天下烏鴉其實一樣黑。

文˙林康琪

編輯•王翠麗

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