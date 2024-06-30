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影像特區：熱香港

【明報專訊】人體確實感受到熱了，為拍到受熱的港人，攝影記者阿宗一連幾天到港九新界拍照。不過，雖然氣候變化讓香港熱力加碼，我們的汗水通常還是薄薄地的一浸，不是黃豆大汗珠，一粒粒在相片中直接構成張力——香港今夏的熱，堵塞了毛孔，讓人皺起眉頭，更多呈現在人們的姿態上。

除了猛烈日照，天公這幾天還為香港帶來不少雨水，但沒有多少港人想感謝他，因為這下不止要出汗了，出了汗，還無法爽快排掉；濕，又乾，又濕，又乾……在曾經有購物天堂之稱的這個城市，要解暑，自然會到各大商場避一避，畢竟這裏的冷氣是免費。只要捱得過進入商場前的一段路，抵受被汗水包圍的煎熬，就可以享受到片刻快活；不過小心忽熱後的忽冷，使你涼快後生病。

快門記錄到去旺角摩天商城避暑的學生哥，朗豪坊遮蔭範圍外一步即暴曬地獄的陰陽兩隔。在深水埗用快速吸水毛巾當帽戴的叔叔，電話卡商店前用移動式冷氣機冷卻肚皮的檔主，旁邊男女老少顧客試用的類Dyson款式USB風扇同樣趣致。

太陽距離地球約一億五千萬公里——是你想像不到有多遠的概念，但已足夠它散發的光穿透大氣層，到達北角，每到夏天在建築物外牆的反射下，折射向行人路，與雨水爭相困擾行人。而在荃灣，吉祥物演員安琪前幾天在室外開工。

她說這身人偶打扮已比往年通爽，從厚實布料轉為薄料充氣質地，不算太難受。象徵環保的吉祥物，眺藍天白雲，頭頂積聚的紫外線更引人矚目；幸好人偶內的風扇，會把部分汗液水氣抽走，不至讓安琪的體感溫度多方面提升，比中環正在休息、穿著長身衣裝的電單車騎手幸福。

「暑近濕如蒸，熱近燥如烘」為之6天後的節氣小暑，有團體串連小店和機構，發起「夏日休息站」讓人唞涼；在政府臨時避暑中心未開放的日子，可以去參與計劃的書店看看書：pse.is/rmap。

當然，人類只是地球的其中一種生物，我們不喜歡酷熱，但蛇蟲鼠蟻其實沒有所謂；不斷產出溫室氣體，受害的會是人類自己。科大教授馮志雄說，未來溫室氣體排放的情景，大機率會在中到高程度之間，也即是SSP標準的4.5到8.5之間。

你或疑惑這組深晦的簡稱作何解釋，把它全稱攤出來，其實人人都能夠理解：SSP，也就是「Shared Socioeconomic Pathways（共享社會經濟路徑）」，學者認為，若繼續透過化石燃料發展，人類會走向自毁一途。當今炎夏有人吹風，有人淋水解困，這些方法未來還能不能解暑，取決於人類世各持份者此時此刻的決定。

文˙梁景鴻

圖˙曾憲宗

編輯•谷理揚

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