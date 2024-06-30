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熱出新高度

【明報專訊】穿過綿長的下雨日子，夏至來到，香港終要迎來濕熱的夏，人人的身體立即如實給出反應，印度傳出熱死人，聖城麥加更發生過千朝聖者身亡的駭人慘劇。記者梁景鴻與攝記曾憲宗游走穿梭於香港高溫鬧市，看市民學生和工人如何與暑熱同在，表情是常見的一個「冏」字。先前說2023年6月至8月是有紀錄以來最熱的夏季，今夏又會否勝舊年，熱出新高度？原來據科學研究，真有預測指香港正在由「亞熱帶」邁向「熱帶」，熱帶國家的參考是緬甸、柬埔寨及印度等，四季不分明，全年相對高溫，不知香港人的基因可會隨之而生起怎樣的變化，影響膚色又或散熱能力之類。

早前曾刊出《月明星稀》導演陳炳釗訪問，談創作背後的點滴，特別想探討離去後的港人，劇作近日上演，引發了一些討論，有關離港與留港之間的相互理解與認同。同樣從事劇場創作的甄拔濤寫下觀後感，相對「離散港人」的說法，他更多從移民角度着眼看身分問題。

美國總統大選有點悶出鳥來，英國選首相也是兩個都不想揀，法國繼馬克龍解散國會後很可能出現極右上台的局面，林康琪則整理了剛獲釋的阿桑奇的故事，「他是捍衛自由的英雄？」她問。

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編者話˙黎佩芬

編輯•王翠麗

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