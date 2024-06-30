早前曾刊出《月明星稀》導演陳炳釗訪問，談創作背後的點滴，特別想探討離去後的港人，劇作近日上演，引發了一些討論，有關離港與留港之間的相互理解與認同。同樣從事劇場創作的甄拔濤寫下觀後感，相對「離散港人」的說法，他更多從移民角度着眼看身分問題。

美國總統大選有點悶出鳥來，英國選首相也是兩個都不想揀，法國繼馬克龍解散國會後很可能出現極右上台的局面，林康琪則整理了剛獲釋的阿桑奇的故事，「他是捍衛自由的英雄？」她問。

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編者話˙黎佩芬

編輯•王翠麗

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