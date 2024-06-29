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Insta360 X4全景相機升級8K 連拍135分鐘

【明報專訊】除了GO 3S之外，較早前Insta360亦推出全景相機Insta360 X4。全景相機又稱360相機，一般來說，相機前後各有一枚魚眼鏡頭，能拍攝出全方位無死角的畫面；日後用家剪輯時可隨意調整拍攝角度、鏡頭運轉等，實現「先拍攝，後取景」。由於拍攝時不用理會構圖，讓拍攝者更專心享受旅程；全景相機更能做出普通相機無法實現的運鏡效果，猶如一個跟隨着你的攝影師。

可拆式保護鏡防刮花

解像度低是以往全景相機的最大「罩門」，但Insta360 X4最高可拍攝8K@30fps「全景影片」，後製輸出的4K平面影片能夠保留更多細節。Insta360 X4可關掉其中一邊鏡頭，當作傳統運動相機般操作。單鏡頭模式最高可拍攝4K＠60fps畫面，調至4K＠30fps的話更可拍攝170度的超廣角視野。硬件方面，今代換上更大的2.5吋觸控熒幕，以堅固的康寧大猩猩玻璃打造。兩邊魚眼鏡頭本身極易刮花，故今代加入可拆卸的保護鏡設計，提供全方位防護。電池續航力較上代提升67%，可連續拍攝135分鐘；加上裸機10米防水、零下20℃耐寒，是旅行冒險最佳拍檔。跟GO 3S一樣，Insta360 X4支援手勢控制，亦對應Insta360自家的AI剪輯功能。尤其是全景影片本身後製工序更多，AI剪片就更大派用場。●

Insta360 X4

影片解像度：8K@30fps、5.7K＠60fps、4K@100fps；皆全景影片

相片解像度：最高7200萬像素

儲存：microSD卡

續航力：135分鐘

其他：裸機10米防水、藍牙5.2、Wi-Fi、USB Type C

體積／重量：46×123.6×37.6mm／約203g售價：$3999

網址：www.insta360.com/hk

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