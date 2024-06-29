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Insta360 GO 3S拇指相機上4K 尋找功能不怕遺失

【明報專訊】僅相隔1年就推出新款的，還有「拇指相機」Insta360 GO 3S。僅重39克、拇指般大小的機身，配上16mm超廣角鏡頭及齊全的磁吸配件，讓用家可以隨意夾在帽子、貼在胸口、掛在寵物頸前……拍攝出獨特的第一身視角；亦可以放入配備屏幕的Action Pod裏面，當成一般運動相機來使用。Action Pod也能無線連接相機，遙控操作兼預覽影片。

型號由上代GO 3改為GO 3S，看似只是小改款，其實今代升級十分顯著。最重要一點是拍片解像度由2.7K增至4K，跟大潮流看齊；裸機（不連Action Pod）防水深度亦由5米倍增至10米。鑑於機身細小容易遺失，GO 3S新支援Apple的Find My功能，隨時顯示相機的身處位置；其他還有橫豎拍切換、自然廣角FOV（減少畫面畸變）、間隔錄影、手勢遙控，都是今代新增功能。

今代GO 3S單獨可連續使用約38分鐘，如結合Action Pod則能延長至140分鐘。Insta360的運動相機都支援AI智慧剪輯功能，讓懶得後製的用家即時出片「呃like」。●

Insta360 GO 3S

影片解像度：4K@30fps、2.7K@50fps

體積／重量：25.6×54.4×24.8mm／39g

售價：$3149起（64GB，連Action Pod、鏡頭保護鏡、磁吸掛繩、轉向支架等）

網址：www.insta360.com/hk

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