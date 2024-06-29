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E潮

僅重99克 港日起飛免註冊 HOVERAir X1 Smart輕巧掌上航拍機刁鑽打卡

【明報專訊】暑假就到，又是大家執定行李爭相外遊的時候。旅途中打打卡、拍拍片是指定動作，不過人人都單靠手機拍攝，你又拍陽光海灘，我又拍陽光海灘，角度構圖都大同小異，如何呃like？近年，不同品牌都推出更獨特的拍攝工具，不論是掌上航拍機、拇指運動相機還是360全景相機，都能協助你以最刁鑽的角度，拍攝出最與眾不同的相片影片。

去年「e潮」都介紹過掌上航拍機HOVERAir X1，相隔約1年後已推出新型號X1 Smart。此型號是特別針對日本市場而推出，機身連電池重量減至99克，不但比上代的125克更輕巧，而且剛好符合日本法例要求，重量不足100克的無人機可豁免註冊。對於愛玩航拍的香港「哈日族」也是一大福音，可免除入境前要登記、繳費等繁複手續，只要遵守相關法規（詳見https://shorturl.at/guLbf）正確使用即可；至於香港方面，據民航處規定，重量不超過250克的無人機屬「甲1類」，無人機和駕駛員均毋須註冊，只要遵守操作規定即可（例如限日間使用，全程保持在視線內等，詳見https://shorturl.at/0bjG1）。

新物料更耐摔 掌心出發3秒即飛

X1 Smart棄用上代的可摺合設計，並換上更強韌的物料製作包圍邊框，以提升抗摔及耐擠壓能力。摩打及螺旋槳亦經過重新設計，令發出的聲量較上代降低5分貝。至於操作上，新機沿用前作的簡易操控方式，用家只要拿出機體，長按電源鍵再按拍攝模式鍵，它便能夠隨時起飛，全程最快只需3秒；並且可直接從用家的掌心出發，用最快起動速度來捕捉突發畫面。機體配備三重穩像系統，結合雲台穩定器、電子影像穩定和水平校正技術，聲稱在4級風力（風速每秒5.5至7.9米）下仍拍攝出穩定的影片。

既然冠上Smart的名堂，X1 Smart當然有更多智能功能。機身內置Qualcomm晶片，支援AI人像識別、VIO（Visual-Inertial Odometry）定位技術、ToF雷射測高系統等功能，無論拍攝主體如何移動，都能鎖定在畫面正中央。今代預設的拍攝模式增至8種（懸停、跟隨、漸遠、環繞、俯拍、定格拍照、平行跟隨、智能控制），玩法更多。續航力方面，單次充電可使用10分鐘左右，能拍攝約20段由AI輔助的影片。覺得不夠用的話，廠方也新推出流動雙位充電座（售價：$498），內置5000mAh電池，可額外為X1 Smart充電約2.5次。●

HOVERAir X1 Smart

影片解像度：2.7K@30fps、1080p@60fps

相片解像度：1200萬像素

最高速度：7米/秒（水平）、1.5米/秒（升降）

飛行高度：最高15米

儲存：32GB，不設插卡

體積：111×142×27mm

重量： 99g（連電池）

售價：$3698

網址：wearereadyhk.shoplineapp.com

文：吳一鳴、周群雄

美術：謝偉豪

編輯：布偉倫

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電郵: feature@mingpao.com

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