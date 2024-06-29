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旅遊

親親動物界明星 與水豚暢泳

【明報專訊】除了貓狗之外，台灣動物界近年爆紅的莫過於樣子呆萌、身材圓滾的水豚。水豚在台灣人氣高漲，網絡影片中經常可見牠們可愛的身影。這股熱潮不僅令坊間大量湧現水豚相關商品，也令台灣各地觀光農場引進動物界大明星吸引遊人。去年在屏東恆春鎮附近開業的「鹿ㄦ島水豚生態園區」，便是其中一個以水豚為主題的觀光景區。

水豚是世界上最大的齧齒類動物，是天竺鼠的近親，主要生長在南美洲水域，以水生植物為主食。成年水豚每隻體重平均約40至50公斤，擁有強健有力的四肢，會游泳之餘更是短跑好手。水豚給人呆萌、與世無爭的印象，事實上，水豚經馴服也可像貓狗一樣與人類親暱互動，也能與其他動物安然相處，所以也被譽為動物界「交際花」。

鹿ㄦ島水豚生態園區以日式風格建築設計，園內不僅可以餵飼水豚、梅花鹿、黑鼻羊等動物，更可參加全台唯一與水豚一起游泳的獨特體驗。從入口的大鳥居開始，先以門票換餵食用的牧草，再沿參觀路線在有如淺草雷門的迷你版「豚門」打卡，再進入水豚泡澡互動區。這裏有眾多水豚等待遊人餵食，有些吃飽了便在水池閉目泡澡，慵慵懶懶的模樣相當可愛。

蹲低身體輕聲細語 免水豚受驚

「與水豚共游」的專屬水池，深85厘米，水質非常乾淨，池中放滿了牧草。帶領我們下水的教練是資深飼養員，非常熟悉水豚習性，全程在旁指導我們如何與水豚親密接觸。教練解釋水豚天性機警膽小，需要經過減敏訓練才能逐漸適應與遊客接觸。當日與我們同游的水豚寶寶抹茶和綠茶，以及牠們的媽媽，都是經過悉心調教才可與遊客互動。教練提醒說，為免嚇怕牠們，我們應盡量蹲低身體至水豚的視線水平高度，並保持動作緩慢和輕聲細語。

為了吸引水豚君留在身邊，我們不停向牠們餵飼牧草。水豚非常溫馴，安靜進食，我們可放心輕撫和輕抱着牠。牠們的毛皮比想像中硬，而身體就相當溫暖柔軟。這難得的經驗相當有趣，來屏東一定要把握機會前來體驗。●

小提示：中午前入園 可與動物多互動

建議盡量安排在中午前入園參觀，因為屏東每日中午開始會變得非常炎熱，動物可能會躲起來。此外，牠們未吃飽前比較主動和活躍，如果太晚去，已被遊人餵飽，互動自然較少。

鹿ㄦ島水豚生態園區

地址：屏東縣恆春鎮省北路275之1號

時間：上午10:00至下午5:30

交通：於恆春轉運站乘搭客運101、201、301、302、8239至網紗站下車，車程約10分鐘，車費23新台幣（約6港元）

facebook：鹿ㄦ島Paradise of capybara

[旅遊]

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