與「毛孩」共舞 躺平看海 屏東賞雕塑 萌貓超療癒

一個以貓和狗「溫暖的日常生活」為主題的展覽，對於貓奴和狗派自然感到相當興奮，但即使是平時較少接觸或沒有飼養貓狗經驗的人，也會被作品維肖維妙的表情和生動幽默的動作造型吸引。「極度日常——屏東展」展出來自日本知名療癒系動物雕刻藝術家——花房櫻（Sakura Hanafusa）和橋本美緒（Mio Hashimoto）合共78件木雕創作。

高14米充氣貓戶外擁抱

二人憑藉敏銳觀察力和精湛的雕刻技藝，將生活中的親密伙伴轉化為充滿靈魂的藝術作品，以表達對動物生命的敬意與頌讚。展覽一大亮點是在戶外展示的3組大型作品，包括兩隻高14米的巨型貓咪緊抱相擁的充氣展品、在屋頂上躺平的懶惰貓，以及一隻高4米的可愛柴犬寶寶。難怪為期3個月的展覽自4月開始，每到周末都有大批人潮前往參觀，輪候進場往往長達一兩小時，貓狗的萌力的確難以抵擋！

是次展覽在屏東車城鄉的看海美術館舉行，這是一座位於漁港旁的小型美術館，前身為閒置的海口港候船室。全館以簡約船形設計，挑高玻璃幕牆讓室內灑滿陽光，並透視戶外山巒海港美景。過去幾年，美術館曾邀請多名日本當代藝術家來設展，如矢延憲司去年8月舉辦的「SHIP'S CAT船仔貓」等，再加上每年一度、備受矚目的落山風藝術季，小小的美術館已成為台灣重要的藝術基地之一。

平行世界中貓咪日常

「極度日常」兩名藝術家花房櫻和橋本美緒，雖然同樣是傳達對貓狗的愛與感謝，但作品風格截然不同。花房櫻特別喜歡貓咪，其作品描繪了平行世界中貓咪的日常生活，有戴着生日帽開派對的貓咪，或在舞台上忘我地勁歌熱舞的場景；這些創作充滿詩意和想像，生動有趣地展現了貓咪的自由和調皮個性。她希望藉由貓咪的力量，帶給人們更多快樂和溫暖。

至於橋本美緒作品中的貓和狗，都是跟她相處過，或在日本某地方有故事的名氣貓狗，她想以日本木材雕刻出這些生活在日本的貓狗，讓牠們穿越時空，讓世界更多人和牠們交談，撫摸和疼愛牠們。她所雕刻的作品從神態至毛髮也栩栩如生，如其中幾隻在沙發牀上或卧或坐的貓咪，姿勢活潑，眼神可愛，像真度極高，完全不像一件木雕，一時讓人難分真假。●

極度日常——屏東展

展覽日期：即日至7月28日

時間：上午10:00至晚上6:00（逢周二休館）

門票：免費

地址：屏東縣車城鄉海口路1-12號「看海美術館」

交通：從屏東枋寮車站乘公車518、9117、9188至「海口港站/長灘飯店站」下車，車程約1.5小時，車費100至111新台幣（約25至28港元）

網址：www.amazing-pingtung.com/ultra-daily

小提示：風大充氣貓或不「當值」

礙於看海美術館位置靠海，加上受落山風影響，當吹起大風時「擁抱貓咪」充氣裝置會暫停展出（另外兩個較小型的充氣展品比較不受風勢影響），想知參觀當日貓咪有否「當值」？可事先查看官方fb專頁或致電美術館查詢：+886 8-882-5601。

●台灣旅遊錦囊

入境要求：符合資格的香港居民可網上申請電子入出境許可證，

網址：bit.ly/3YTBkef

匯率：100新台幣約兌25港元

機票：7月份香港往返高雄，長榮航空約1370港元起（連稅及燃油附加費）

文：司徒鳳恩

美術：謝偉豪

編輯：周淑樺

facebook @明報副刊

電郵: feature@mingpao.com

[旅遊]