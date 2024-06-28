古代桌遊 透視古文明謀略

正於銅鑼灣iLab科文館舉辦的「科幻遊境」古文明遊戲展覽，由本地收藏家黃靜怡策劃，展出不同遊戲的複製品，更可以即場體驗試玩！

黃靜怡指，遊戲的歷史可能比任何文字紀錄或考古發現的時代還要久遠，就以許多遊戲都有的元素——骰子為例，沒有一個確實的歷史紀錄，「但最簡單的形式（原型）可能是有人丟樹枝或丟骨頭，然後去決定一些事情」。這些早期的人類活動就包括了最初的遊戲形式。隨着時間推移，古代遊戲不斷演變，從簡單的擲骰子遊戲發展到複雜的策略遊戲。就像早期的棋類遊戲如播棋可能只是簡單的石子移動，但其後發展出更複雜的規則和更精緻的棋盤。

遊戲「祖先」 跨民族地域傳播

遊戲能夠跨越民族和地域，就如飛行棋的「祖先」——十字遊戲，是一種古老遊戲形式，廣泛存在於世界各地。這種類型的遊戲通常具有十字形的棋盤設計，並且常常涉及擲骰子或其他隨機元素，例如古印度的Pachisi及中美洲的Patolli，在不同文化中演變出獨特風格。這些遊戲不僅僅是娛樂，更是社會交往、策略思考和文化傳承的重要工具。

(1) 埃及︰塞尼特

棋盤比喻死後世界

說到最古老的桌上遊戲，其中有一種深受古埃及法老圖坦卡門的喜愛，那就是古埃及的雙人對弈棋盤遊戲——塞尼特（Senet）。塞尼特是被大英博物館認證的十大古代桌遊，介紹指其歷史可追溯到公元前3100年左右，經常出現在古埃及王室貴族的墓穴之中。最早的實物是在圖坦卡門的墳墓中找到，一共出土4個相近的棋盤，現存於開羅博物館。不過，由於年代久遠，難以求證當時的遊戲規則，現在只能從壁畫和遊戲配件來推敲出來。

黃靜怡指，Senet一詞在古埃及語中是通關或出口的意思，古埃及人將棋盤比喻為死後的世界，走出棋盤代表通往來世。根據玫瑰十字會埃及博物館網站的介紹，棋盤由30個方格組成，遊戲雙方各執5個棋子，依照木棒或骰子擲出的點數行棋，以將所有棋子移出棋盤為目標。有些格子中繪有象形文字，各代表附加遊戲規則，如直達終點、後退到某一格等。

(2) 美索不達米亞︰烏爾皇家遊戲

雙人對弈鬥快清棋

烏爾皇家遊戲（Royal Game of Ur）是一款古老的棋盤遊戲，黃靜怡表示，大英博物館更有影片專門介紹其歷史及玩法。此遊戲至少有約4500年的歷史，起源於美索不達米亞。最初發現於烏爾皇族墳墓，因而得名。這款遊戲在烏爾皇族間非常流行，甚至有一副「金雕玉鐲」的版本存放在大英博物館，木質盒子上面鑲有青金石和紅玉，精美絕倫。

在很長一段時間內，這個遊戲的玩法都是一個謎，直到大英博物館的館長Irving Finkel花了數年時間研究，在公元前200年的巴比倫天文學家撰寫的泥板文獻中，找到了有關遊戲規則的記載。根據資料，烏爾皇家遊戲是雙人對弈的棋盤遊戲，玩法與埃及的塞尼特相似，棋盤是由方格組成，務求先於對方將所有棋子移出棋盤。

(3) 非洲︰播棋

捕捉「種子」遊戲

播棋（Mancala）是一款非洲地區的傳統遊戲，屬於雙人計算和策略遊戲，名字源於阿拉伯語，意思為「移動」。Savannah African Art Museum的資料顯示，有明確證據表示，播棋歷史可以追溯到公元700年，但有歷史學者認為，它存在得更早，因在一處新石器時代住宅中發現了與播棋極為相似的木板，其歷史可追溯到公元前5000年。

播棋可以說是全球最龐大的棋盤遊戲家族，因為在世界各地非常流行，衍生出數百種版本，如Kalaha、Bao、Wari、Oware等名稱的遊戲都可指為播棋。但基本上都是一款「播種」和「捕捉」種子的遊戲，通過計算和策略移動棋子，最後集得最多棋子的一方獲勝。其簡單又有趣，不僅是娛樂，更是一種教育工具，直至現在也被視為世界受歡迎的遊戲之一。

(4) 印度︰蛇與梯

領悟善惡因果

蛇與梯（Snakes and Ladders）是一款源自印度的遊戲，最早被稱為Moksha Patam，由印度的宗教大師製作。黃靜怡指，它不僅是娛樂，更是一種道德教育工具，用以教化世人，說明善惡因果和命運。遊戲板上畫有象徵美德的梯子和象徵罪惡的蛇，玩家通過擲骰子來決定棋子的移動，當棋子落在梯子下方時，則可以排升至梯子上方的位置，而落在蛇頭位置時，則下降至蛇尾位置，最快抵達終點的人獲勝。

蛇與梯子遊戲後來傳入英國、美國等地，有商人取其概念演變出不同版本，如Checker Game of Life。其為美國第一個流行的室內遊戲，恍如生命之旅的棋盤版，當中仍然保留了蛇與梯講述人生的核心。

「科幻遊境」古文明遊戲展覽

日期︰即日至8月31日

地址：iLab科文館（銅鑼灣怡和街46至54號麥當勞大廈3A）

報名︰bit.ly/3KNoMjD

文：陳真紀

設計：賴雋旼

編輯：王翠麗

電郵：friday@mingpao.com

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