明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 建築

長野縣立美術館 風景調和 藝術與自然共生

【明報專訊】位於日本長野縣的「長野縣信濃美術館」在1966年開館，毗鄰該館、由建築師谷口吉生所設計的「東山魁夷館」於1990年開幕，兩館同時替長野縣增添了不少藝術氣息。只是時光荏苒，兩棟美術館身上也留下了許多歲月痕迹，加上設備老舊、部分展示空間使用上出現困難，長野縣決定翻新改建美術館：「東山魁夷館」保留原有建築，以更新維護為主；而一旁的美術館本館則決定舉辦競圖，建造一棟新的空間。

融入環境 改造重生

2021年美術館以「長野縣立美術館」的新名字與新樣貌重新和大家見面。由日本建築師宮崎浩帶領的Plants Associates擔任設計，他們以「景觀‧美術館」（Landscape‧Museum）為概念，利用原有環境特徵，在思考設計時將位處的城山公園，以及附近著名的善光寺納入考慮，利用建築量體的實空間與虛空間的錯置、看出去的景色，調和所有的風景，讓美術館融合在環境裏。這種同時具備美術館機能，也考慮到環境景觀的新想法，打敗了第二名的SANAA建築事務所，拿到了長野縣立美術館競圖的「最優秀賞」。

展館夾縫飄霧 感受藝術洗禮

新的美術館本館新增許多展示空間，像在呼應着隔壁的東山魁夷館般，沒有多餘的裝飾，以挑空空間串起整座建築，另外也規劃了縣民活動空間及小藝廊。屋頂上的「風之露台」更可以眺望善光寺的姿態，以及周邊的山景。露台旁的咖啡廳與餐廳，有着美好景色，可讓旅人稍作歇息。建築師將本館前方的廣場留出來，在延伸至東山魁夷館之間的縫隙空間，搭上天橋，堆疊一些量體，在這個中介空間常設展出藝術家中谷芙二子的作品《霧の彫刻#47610 - Dynamic Earth Series I -》。作品在特定時間散出水霧，那些白色的霧氣，在透明的空氣中成為自由形態漸漸散去，不但讓美術館有着各種不同的表情，也讓沒有進到館內的人們，同樣感受得到藝術的洗禮。

鋁材襯托日本畫 加乘畫作美

這次旅途中，我非常喜歡被保留下來的「東山魁夷館」，館內收藏日本畫家東山魁夷的作品與圖書，除了傳統日本畫，也有表現現代風格大膽發揮的作品。也因此，比起完全和風的建築，谷口吉生展現了日本的現代建築樣態；比起厚重的石頭，他利用了感覺輕巧的鋁材質來襯托纖細的日本畫；以「作品的畫框」為概念、「簡潔的設計也有着充足的機能」之發想，不比畫作顯著也不妨礙觀賞，更能加乘畫作的美，創造出迷人的空間。

水池波紋映照天花 連結內外空間

繞過展間之後，是一處看得見外側風景的大廳，靠近城山公園的一邊繞着低矮圍牆，牆內的中庭裏是座平靜的大水池，面向中庭的大廳天花板反射着水池的光波，波紋寫進美術館的空間裏面，內部的展品與人及外部的自然被空間連結在一起，那波光粼粼實在令人目不轉睛。

夏季旅行總是容易被天氣影響心情，但清透涼爽的長野縣立美術館本館與東山魁夷館，不但澆熄了夏日煩躁的氣氛，體感的空間及入眼的景色更是療癒了身體也療癒了心靈，是會讓人經常回憶的一次美好旅行。

作者簡介：東京建築女子，駐點東京的女性建築師

文、圖：李昀蓁

設計：賴雋旼

編輯：布偉倫

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 建築]

相關字詞﹕開眼

上 / 下一篇新聞