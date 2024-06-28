樂隊AI譜曲誕「試管嬰」 質素看指令 難取代個性

「去美之去美之去美之」，「我知我同你係兩個世界／但係我淨係真心好X想同你食／佳佳」，「18座狗仔粉／18座」，南洋派對的歌詞驟眼看「九唔搭八」，實質圍繞香港地踎生活——美之是廉價二手衫店，佳佳是甜品舖，十八座狗仔粉則是食肆，直接表露流動於城市空間的欲望。不過對樂隊成員而言，更直接的原因可能是「好玩」，近來好玩的AI當然不容錯過。

取材地踎生活 生成500首篩至52

一年多前，AI創作音樂的程式已經現身，但據Chau觀察未成氣候；直至數個月前，鼓手Leo讓Chau聽他用AI創作的音樂，Chau才驚覺AI創作的音樂達至相當水平，萌生製作成音樂項目的念頭。Chau坦言AI創作音樂的音質仍有限制，「但那不是我的考量，我覺得它（AI創作音樂）是一個概念，多於它（製作成品）是一個很完美的東西」。

Leo身處泰國，而Chau身處香港，整個創作過程都在網絡發生。他們大概花了3個月時間，利用AI創作音樂平台創作了約500首歌曲，最後篩選至專輯內52首歌。一如其他AI創作平台，譬如文字、製圖，AI音樂創作平台同樣需要用家輸入指令（prompt），程式便會生成音樂。AI音樂創作平台的指令主要分為兩部分：音樂風格和歌詞，由於如何輸入指令沒有明文規定，Leo和Chau一路嘗試，亦一直測試平台可以有多靈活。

聽異國音樂「溝古怪嘢」 成品粵語多咬字不清

用AI創作音樂，聽起來不費吹灰之力，然而成品品質亦視乎用家所輸入的指令。Leo和Chau為了嘗試不同音樂風格，在網絡上尋找從未聽過的音樂，譬如俄羅斯傳統音樂（Russian folk song），聆聽每種音樂的分支的分支的分支，「溝咗好多古怪嘢」。52首歌曲中，最叫Chau預料不到的是《打穿十八層》，他形容是「鬼食泥」的唱腔，原來來自東南亞的地區部落音樂。專輯中的歌名均由Chau和樂評人好友Milton聽完52首歌曲後一起構思，有時露出所輸入曲風指令的端倪，如《讚頌愛》走聖詩風，《莫華倫叫你》模仿男高音莫華倫唱腔，至於《滴滴滴滴滴士高》就是的士高。

歌詞方面，輸入的指令來自南洋派對成員創作的歌曲，均由Jon填詞，如《美之》、《佳佳》、《冷氣機滴水》和《愛情打椿機》。Chau會因應AI音樂創作平台的輸入方式而微調歌詞指令，每首原曲歌詞生產數首不同音樂風格的新歌。Chau發現輸入歌詞時，段落與段落之間如何斷開，字與字之間如何分隔，也會影響最後成品的韻律。

最後AI創作出來的歌曲還有調整空間，簡單如男聲、女聲，再細膩一點，甚至可以描述歌者的感情。不過記者聽起上來，發覺AI創作歌曲的廣東話多咬字不清晰，像外語歌。Chau不諱言，AI音樂創作平台來自西方，對廣東話理解有限，他又形容歌曲聽起來像新移民唱廣東歌，「我們都覺得這是一個有趣的結果」。

夾band喜悅AI仿不了 「鬼食泥」歌主音唱不了

一路玩下去，Chau開始思考「用AI創作是怎樣的一回事」？他認為AI只是工具，只能複製過往的創作模式，「但是它無法複製一個想法，我們（創作者）最值錢的位置就是我們的想法」。他續說，創作者的想法來自他的情感、美學和經歷，利用AI創作的創作者就將想法種植到AI，「那樣東西始終都是屬於創作者」。

這趟AI創作之旅，最能表現南洋派對價值的是歌詞。他們曾經邀請不同音樂單位重混（remix）專輯《南洋派對》的歌曲，重混後的歌曲仍然擁有樂隊的基因，今趟就像讓AI重混歌曲，嘗試不同音樂風格，「但AI就讓我們更加容易去執行（重混）」。不過Chau認為，聽眾還是傾向創作人重混的音樂，因為表現了其個性和喜好，那是AI無法取替人的地方。

對Jon來說，問題從來不在於AI，AI只是便利的科技工具，「人用AI還是AI用你，這個就是我的想法」。因為Jon撰寫歌詞，他形容輸入他的詞就像提供精子，跟AI生下「試管嬰兒」。或許只是「試管嬰兒」，他說：「其實我不會當這些歌是我的專輯、我的嬰兒那樣。我很難代入到，那些都是試管嬰兒，但平時那些歌是真的自己做出來。」問Jon和Chau，喜歡AI創作還是自己落手落腳創作音樂？「一定是一手一腳做，AI代替不到5個人一起出來組樂隊的喜悅。」

AI創作音樂專輯《G.A.I. G.A.I.》出街後，就有粉絲問南洋派對會否表演那些歌。這一點，他們倒是從沒想過。Jon笑言，自己無法唱出《打穿十八層》的「鬼食泥」唱腔，也無法把《莫華倫叫你》唱得像男高音莫華倫。網絡的事，就留在網絡發生。

文：嚴嘉栢

設計：賴雋旼

編輯：謝秋瑜

電郵：friday@mingpao.com

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