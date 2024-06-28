一筆一畫 注入店舖個性 中西混搭 調配「港味」手工招牌

電腦輸出印刷未普及時，一般招牌文字和圖案，以及排版都以人手繪寫，譬如超市特價貨牌、街邊招牌，有商舖的地方就有手繪招牌。彳亍中上環街頭，可見海味舖、鐘表行的「金漆招牌」用金箔黏成，有老字號的招牌用磁漆繪寫。無論西方或香港，招牌的傳統繪寫手法大同小異，只是由拉丁字母變成中文字，在此之上發展地方特色。然而這種特色文化緊隨舊店結業而褪色，不過也有不少新店舖重拾手繪招牌。

紀錄片燃興趣 從工作室畫到街頭

Katol繪寫招牌約10年，同時從事設計工作。他出身平面設計，工作大多跟字體相關，曾為商台網站設計節目的主視覺和字體，也曾到TVB設計節目標題，準備接班當時打算退休的字體設計師張濟仁。他說每次刻意做出跟張截然不同的設計風格，惟張了解監製喜好，監製往往選回舊好，Katol漸覺沒趣便離開。

古人說三十而立，但不少當代人三十而惑。Katol 30歲時做服裝設計，發覺服裝推陳出新，就像強迫他人消費，於是休息一年，順道嘗試新事物。當時他看了一部紀錄片Sign Painters，燃起繪寫招牌的興趣——於是在YouTube和向從事手繪招牌的設計師學習，也到台灣手繪電單車頭盔工廠取經。他在木條寫上朋友名字練習，又畫滿工作室的玻璃和門戶，勾起客戶好奇，遂打開招牌繪寫之門。

少筆觸考功夫 一個字一小時

繪寫一個字聽起來容易，Katol卻說每個字要繪寫一小時，至少數日才能畫好一個項目。繪寫招牌有個原則：用最少筆觸完成一個字。因覆蓋力、厚度及持久度合宜，繪寫招牌多用磁漆。繪寫過程並非來回髹色，若非筆畫設計較粗，盡量一筆完成，否則磁漆一旦重疊就有厚有薄，看起來不均勻，愈多筆觸會破壞質感。他有時會用水性油漆，雖然覆蓋力較弱，最少要畫兩次，但當項目面積較大或訂不到適合磁漆就會用上。

Katol使用貂鼠尾巴毛製成的畫筆，畫筆毛較長，方便勾勒長線條。他寫得愈多，愈發理解每個字體的設計，譬如一個字有否襯線，即「有腳」、「無腳」，原來跟書寫習慣有關。快速書寫下，其實難以寫出筆直的線，收尾漸漸向兩側勾；電腦設計的字體毋須顧及手寫，設計可變得簡潔，「在電話看的字又是不同的，由手寫、印刷，去到熒幕，遲些有機會變成3D，不知道字在你眼前會是怎樣？」

他自言做法不算傳統，傳統通常用鉛筆起稿，他也試過為此花一整天，但客戶無解釋原因就否決，之後大多用回電腦起稿，似乎更適合香港的設計環境。另外，傳統畫玻璃的做法是用齒輪切稿件，當稿件留有一個個細孔，再貼着玻璃拍粉就能移印。但是隨着大型印刷機普及，可直接使用移印紙，未必再用傳統方法。

設計如斷症 為店舖「襯衫」

技術固然重要，對Katol來說，設計更加重要。他表示，每個設計師都想找到香港的視覺特色，很多時追溯正消失的事物，譬如霓虹燈、手寫招牌，但略嫌「太形象化」、「畫公仔畫出腸」。「我想很細緻講香港特色是什麼，那會不會就是中英夾雜？」他說。

他的招牌設計多以英文為主，中文點綴，呈現中英夾雜的香港特色。他解釋，看重招牌繪寫文化的新店舖，行業多以英文或西方文化主導，例如男士理髮店（barbershop）和古著店；因應店舖性質，設計有時以中文為主，譬如一間賣手工拉麵和小籠包的食肆，便繪寫中文為主的金漆招牌。

問起每次如何設計，他稱難以一概而論，每次設計就似醫生斷症，要了解客戶喜好和品牌方向。「招牌其實代表這間店很重要的位置。如果我稍一不慎，畫了一個不漂亮的招牌，但這間店用了那麼多錢去開店，招牌可能就影響了整個營業（業務）。」每種字體代表一種性格，他形容也似替店舖「襯衫」，為進一步印證，他帶記者到中上環走一圈，細看他為不同店舖設計的招牌字體。

藝穗會對面，雲咸街轉角位置，有間港式酒吧餐館何蘭正，偌大招牌映入眼簾，Katol自言設計方法「好香港」。玻璃上龍鳳圖案呈現香港味道，下方橫幅的中文字由他設計、書法家陳靄凝揮毫，至於文字排版方式混雜，他認為是另一種香港特色。設計先沿用傳統排版方式，「何蘭正」外，中文打直，英文打橫，部分中文字「酒吧食館」、「本地手工啤」刻意用西式拱形排法排列，饒有趣味。

途經中環至半山扶手電梯，美式意大利餐廳Fini's就在眼前。老闆事先向Katol準備中英雙語文案，文字本身十分盞鬼，例如「我哋製造肉丸超過一百萬粒」、「我哋製造意粉可以總長由香港到紐約」，因應客戶風格，他選擇較活潑的做法，設計混合多種字體。「Meatballs」和「NYC」的英文字體令人聯想美國棒球隊，引入流行文化的感覺，點出餐廳的美式風格。排版方面，基於設計習慣，亦考慮能否容易應用到其他媒介，設計最終被老闆印在店員衣服上。

捉客戶心理 偶當「工程佬」

走上半山咖啡店Elephant Grounds，這次需要一星期完成設計。Katol稱需要「捉心理」，頭兩日起了7份稿，既參考品牌過往設計，又猜測客戶喜好。7份稿風格各異，有的別具格調，有的賦予玩味，有的跟品牌相關，有的是流行字體。最終客戶用一日時間選擇去年底流行的cooper字體，剩餘4日動工。基調是cooper，但每次繪寫招牌都能有不同演繹，「ELEPHANT」的「P」和「GROUNDS」的「O」沒有畫畢圓圈部分，反而收筆略為內捲；「GROUNDS」的「R」和「U」收筆則「有腳」。構圖上，「R」的「腳」微調跟隔壁「O」的字間字距，填補「O」四角的空位。

有時他自嘲是「工程佬」，譬如上環餐廳Blue Supreme只需繪寫現有招牌，毋須設計；石板街街尾餐廳Frank's Italian American Social Club更是工程浩大——畏高的他需要爬出2樓繪寫外牆，一手捉穩竹棚，一手沾墨藏在工人褲胸前口袋的那罐油。客戶只要求感覺復古，既然要「離地」工作，就不會交出「離地」設計，太複雜的話自己也沒法繪寫；回到地上，招牌設計亦不會太貼地面，無他，長時間畫起來會腰骨痛。

擋不住結業潮 倡木板招牌留念

客戶常要求招牌畫在牆壁或玻璃，Katol通常反建議畫在木板，背後考量是即使結業仍能留念。疫情期間他為4間意粉舖畫招牌，結果4間皆已結業，招牌盡失。疫下也是他繪寫最多招牌的時候，回想近半年確實少接繪寫店舖招牌的工作。台灣、日本和英國等地的手繪招牌文化蓬勃；手繪招牌在內地近年亦如雨後春筍，像上海般大城市的文青商舖有莫大需求；香港經濟患得患失，招牌繪寫對店主是一筆額外支出，Katol不斷畫，手繪招牌卻擋不住結業潮。「你知道香港淘汰的是什麼嗎？淘汰就是文化藝術，因為香港最重要的是錢，但是他們不認知文化藝術就是價值。」

文：嚴嘉栢

設計：賴雋旼

編輯：何詩韻

電郵：friday@mingpao.com

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