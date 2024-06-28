【巴黎】決鬥吧！ 歷史與政治「花生」的完美結合

他們將決鬥大抵分成4類。第一種是以攻城略地、主權爭奪為主的「古典決鬥」：東方類似例子有三國時的關公戰華雄，而西方則有特洛伊戰（Trojan War）中阿基里斯（Achilles）決戰赫克托爾（Hektor）。大將間的單挑除了有助振奮士氣，也減低群戰中的士兵傷亡。然而，隨着攻城武器的發展和進步，「古典決鬥」漸漸沒落，而中世紀的決鬥便以「正義決鬥」為主：當人們遇上冤屈卻無路可訴時，便以決鬥了結，死者則會被認為是「畀天收」。這類決鬥通常與風化案有關，著名案例有卡魯日決鬥（Le duel Carrouges-le Gris）。某天，Marguerite de Thibouville指控被Le Gris強姦，由於苦無證據，其夫便向Le Gris提出決鬥，並將其殺死。怎料，後來犯人自首，Le Gris可說死得不明不白。由於同類「天譴錯誤」的案例愈來愈多，國家最終禁止了「正義決鬥」。隨着時代發展，決鬥亦演變為「運動場上的對決」：劍擊、武術、搏擊等先後被加入於各類賽事。

最後一類乃「榮譽決鬥」，其存在可謂無分時代和疆界，人們會為名譽而戰，比武決勝乃家常便飯。展覽除了介紹著名的宮本武藏決戰佐佐木小次郎，更回到法國現代史，展示一眾名人於18、19世紀如何為名聲和理念而戰：這類決鬥以「第一滴血」為決勝準則，並非要取對方性命，不少文豪、記者，以至政客均為決鬥常客。其中趣聞包括：今天的極右政黨「國民聯盟」創辦人老勒龐（Le Pen）常為決鬥仲裁；法國大革命後，自由派記者Armand Carrel為對抗保王派而決鬥身亡；20世紀初，一名左翼記者為對抗極右作家Charles Maurras的反猶言論，向他提出決鬥，引來百多名記者圍觀，最終卻慘敗收場；法國電影夢工場高蒙（Gaumont）記錄了前總理Léon Blum於1912年與文豪Pierre Veber的決鬥；著名共和政客甘必大（Léon Gambetta）曾於決鬥戰敗，心有不甘，便每天在花園練槍，最終卻因走火而傷，並有傳此傷勢間接導致他死亡……這類荒誕卻趣味十足的「花生」充斥着展覽後半段，策展人收集了不少當年的錄像、武器、畫作、書信、報告書，以至生死狀，向公眾一一展示。由於「此風不可長」，法國政府最終於1960年代立法禁止這類「榮譽決鬥」。1967年，右翼政客René Ribière因不滿於議會中被左翼議員Gaston Defferre所罵，向他提出決鬥，最終Ribière的戰敗為法國多年來的政客決鬥史畫上句號。

展覽亦提到幫派決鬥：1980年代，巴黎黑幫「黑龍騎」（Black Dragoons）的龍頭大哥「烈風」（Le Vent）定下以決鬥為「入會」儀式。此外，策展人也提到女性在歷史上甚少於決鬥中出現，善於武術的女性甚至會被社會邊緣化。然而，歷史上總有例外，著名例子有被稱為「Le Maupin」的Julie d'Aubigny，年少時喜愛喬裝成男子，甚至於決鬥中擊敗了她後來的丈夫，所謂不打不相識，她最終奪得「型男」歸；婚後雖然成了歌劇女王，卻仍與丈夫不時和他人比試。

最後溫馨提示，展覽雖然不大，認真看的話只需兩小時左右，但15歐元（約125港元）的票價也包括常設展和參觀拿破崙墓，有空建議大家逛逛。奧運將至，館外不少地方因被封而需繞道，建議各位於地鐵13號線的Saint-François-Xavier站下車再步行過去，最為方便。

文：塞納河專業投訴員

（一群現居巴黎 愛好法國文史哲、電影和奇聞趣事的怪人）

編輯：何詩韻

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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