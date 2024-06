重複印印印 原作在深圳 Andy Warhol永恆印記

「重複永恆——安迪.沃霍爾藝術原作展」分4個展區;展區「標新立異」展示Warhol的早年作品。1950年代,他從Carnegie Institute of Technology(Carnegie Mellon University前身)畢業不久,在紐約做商業設計師,趕上美國出版業的黃金年代。Warhol入行之初曾直言:「I want to be a machine」(我要做一部機器),會按商業委託做任何事情,要畫鞋就畫,要改就改。他陸續為時尚及生活雜誌設計封面,又為百貨公司設計櫥窗,漸漸成為紐約商業設計界的明星。

早年自創塗印技法

展品包括1955年的High-heeled shoe,用上Warhol自創的塗印技法(blotted-line ink drawings)來製作。按The Andy Warhol Museum介紹,塗印技法需用一張牛油紙,覆蓋在畫好圖案的畫紙上描邊;然後在描好邊的牛油紙的反面,用墨水筆再描一次,最後按壓到新的畫紙上,能迅速複製畫作的輪廓。這個「複製」與「貼上」的操作,是Warhol後來創作版畫等的靈感來源。

同一展區,有兩幅Warhol的絲印作品Dollar sign,分別是在紅藍分割中的黑色符號,和白色背景的斜體金色字。美元符號版畫是1982年Warhol舉行的The Dollar Signs展覽主題,當時美國追捧消費主義,這系列畫作就讓買家用美金把「美金」買回家;深圳展場中的作品在1955年製作,是同系列畫作的初期版本。

「銀色工廠」展現夢露魅力

到1960年代,Warhol搬進被稱為「銀色工廠」的曼哈頓工作室,密集實驗絲網印刷。當時「工廠」貼滿鏡子和鋁箔,就像展場中瑪麗蓮夢露的牆面裝飾一樣。夢露也是Warhol這段時期的代表作品,多數用上她在電影Niagara中的形象。在展區「超級符號」中就有14個夢露,包括10幅1962年Warhol的大幅絲印、同年1幅半身手繪畫、1971年的小幅絲印,以及兩個展牆的夢露布景。

策展人段志澎今次向美國畫廊、日本教授,還有北京及香港的收藏家借到不少Warhol原作,代表作《金寶湯罐頭》也有10張大幅1968年的版本。觀眾到場,可能會問:為什麼我要來看這些網絡上都看得到,而且是用版畫大量複製而來的作品?段志澎說他們策劃這次展覽,希望讓近年開始關注藝術文化的深圳市民,體會到Warhol對藝術的影響力;他展示出藝術不必高深,觀眾也可在展廳旁製作自己的藝術品。

貓王、MJ化身現成品藝術

Warhol在1966年接受美國雜誌The East Village Other訪問時就說:如果你想了解Warhol,看我的畫和影片和我就是了,它們背後什麼都沒有(There's nothing behind it)。他代表了普普藝術的反叛。20世紀初的抽象藝術思潮,強調藝術家的意志和創作的過程;美籍法裔藝術家Marcel Duchamp卻在1917年打破這種想法,把現成的陶瓷小便斗喚作藝術品。Warhol則更進一步,讓夢露、貓王和Michael Jackson都變成現成品,供自己大量印刷。一方面,他們讓藝術品不再神秘;另一方面,Warhol又為自己營造神秘感,鮮少透露心聲,每逢受訪都語出驚人。

在1970、80年代,Warhol繼續嘗試新媒介,做過表演藝術、出版,也用即影即有相機攝影。段志澎說,「重複永恆」展覽中呈現的Warhol,是他為藝術圈留下的印象。批判消費主義的人不少,但Warhol反思的方法卻是主動擁抱它,在自己的工廠流水線生產作品,在藝術商業領域如魚得水。

展區「生如夏花」有Warhol在1970年印刷的10大幅《花》。它們來自1964年《現代攝影》雜誌上的木槿花攝影照,Warhol簡化圖像,去除景深,隨後大量複製,結果大賣。一幅1965年《花》在上月香港佳士得春拍,便以6662.5萬港元拍出(詳見D10收藏版)。

點止媚俗一面

其實Warhol不止有媚俗的一面。在《花》系列之前,他以自殺、車禍等新聞攝影為素材,從1963年開始製作Death and Disaster系列。在1972年,他又幫助美國民主黨籌款,為George McGovern助選總統,用詭異色彩繪畫他的對手尼克遜,並命名Vote McGovern;其中一個版本在今次展覽亦有展出。

同年,他開始製作毛澤東畫像,是最受收藏家追捧的肖像畫之一;其中一幅《毛主席》在2015年更以4750萬美元(約3.71億港元)成交。2013年,他的作品在中國巡迴展出,但當時《環球時報》稱這些肖像是對毛不尊重的描繪,以致無法上架。時任Andy Warhol Museum館長Eric Shiner對此表示,Warhol不是在批評政治人物,當中國民眾看懂後,會知道這些畫作沒有什麼大不了。

大家看完展,也可以學Warhol無限複製商品符號,在深圳或香港尋找屬於此時此地的創作素材。

重複永恆——安迪.沃霍爾藝術原作展

日期:即日至7月10日

門票:98人民幣

地點:深圳市南山區科苑南路2888號中國華潤大廈B1層

網址:pse.is/6363ae

文:梁景鴻

編輯:林曉慧

設計:賴雋旼

電郵:friday@mingpao.com

[開眼 一場show一次旅行]